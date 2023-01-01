Эксперимент с собаками: как возникает выученная беспомощность

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Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся психологией и психотерапией

Специалисты и студенты в области психологии и поведенческих наук

Профессионалы, работающие в реабилитации и социальной работе Представьте: вы оказались в ситуации, из которой нет выхода. Раз за разом пытались вырваться, но терпели неудачу. Что произойдет потом? Вы прекратите попытки — даже когда появится реальная возможность спастись. Этот феномен, открытый Мартином Селигманом в ходе экспериментов с собаками, получил название "выученная беспомощность". Сегодня это понятие объясняет многое: от хронической депрессии до неспособности некоторых людей выйти из токсичных отношений. Погрузимся в эксперимент, изменивший наше понимание психологии поведения и открывший новые горизонты для лечения патологических состояний психики. 🧠

Истоки эксперимента: Селигман и выученная беспомощность

В 1965 году молодой аспирант Пенсильванского университета Мартин Селигман вместе с коллегой Стивеном Майером проводил исследования, первоначально нацеленные на изучение классического обусловливания. То, что они обнаружили случайно, перевернуло представление о формировании поведенческих реакций и легло в основу одной из ключевых концепций современной психологии. 🔬

Селигман заметил странную особенность в поведении лабораторных собак. После серии неизбежных электрических ударов животные, которые ранее активно пытались избежать болезненного стимула, впоследствии просто ложились и терпели боль – даже когда появлялась возможность убежать. Этот феномен отказа от действия в ответ на неконтролируемые негативные стимулы Селигман назвал "выученной беспомощностью".

Первоначальное открытие произошло почти случайно. В ходе экспериментов с классическим обусловливанием Селигман использовал разные группы собак:

Группа А: собаки, которые могли избежать удара током, нажав на панель

Группа Б: собаки, получавшие удары тока вне зависимости от их действий

Группа В: контрольная группа, не подвергавшаяся ударам тока

Когда позже собак поместили в челночную камеру с барьером, который они могли перепрыгнуть для избегания удара током, Селигман наблюдал поразительную картину: собаки из группы Б оставались пассивными и терпели боль, в то время как остальные быстро учились избегать неприятного воздействия.

Группа собак Предварительный опыт Поведение в челночной камере Группа А Контролируемые удары током Активное избегание, быстрое обучение Группа Б Неконтролируемые удары током Пассивность, отсутствие попыток избегания Группа В Отсутствие опыта с ударами током Активное избегание, нормальное обучение

Это открытие стало отправной точкой для формулирования теории выученной беспомощности, которую Селигман развивал на протяжении последующих десятилетий. Он выделил три ключевых дефицита, возникающих при формировании выученной беспомощности:

Мотивационный дефицит – снижение побуждения к инициированию действий Когнитивный дефицит – нарушение способности обучаться новым стратегиям поведения Эмоциональный дефицит – развитие депрессивноподобных состояний

Позже, в 1978 году, Селигман совместно с Абрамсоном и Тисдейлом предложил атрибутивную теорию, которая объясняет, как стиль объяснения своих неудач влияет на формирование выученной беспомощности. Люди, интерпретирующие негативные события как персональные, постоянные и всеобъемлющие, более склонны к развитию этого состояния.

Методология и ключевые этапы эксперимента с собаками

Классический эксперимент Селигмана и Майера состоял из нескольких этапов, каждый из которых был тщательно спланирован для изучения реакций животных на контролируемые и неконтролируемые стрессоры. Рассмотрим методологию исследования во всех деталях. 🧪

Первый этап эксперимента включал предварительное кондиционирование. Собаки были разделены на три экспериментальные группы:

Группа с возможностью контроля (escapable shock) — собаки могли нажатием на панель прекратить воздействие тока

Группа без контроля (inescapable shock) — собаки получали те же удары током, но не имели возможности повлиять на ситуацию

Контрольная группа — не подвергалась воздействию шока вообще

Александр Морозов, ветеринарный поведенческий специалист Работая с приютскими собаками, я столкнулся с классическим случаем выученной беспомощности у немецкой овчарки по кличке Рекс. Пес провел три года в тесном вольере, где любая активность приводила лишь к тому, что на него кричали или брызгали водой. Когда Рекса перевели в просторный вольер, он продолжал лежать в углу, не проявляя интереса к еде, игрушкам или прогулкам. Мы начали программу реабилитации, разбив любое действие на крошечные шаги. Сначала просто поощряли поворот головы в сторону звука. Затем приближение на один шаг к миске. Каждый микроуспех закреплялся вкусным лакомством и положительным подкреплением. Через два месяца Рекс начал самостоятельно исследовать территорию, а через полгода его было не узнать — он бегал, играл и даже научился выполнять команды. Этот случай наглядно показывает, как систематическое восстановление связи "действие-результат" может преодолеть даже глубоко укоренившуюся выученную беспомощность.

Второй этап проводился через 24 часа после предварительной подготовки в так называемой "челночной камере" (shuttle box). Это устройство представляло собой бокс, разделенный невысоким барьером на две секции. Пол камеры можно было электрифицировать независимо в каждой секции.

Процедура тестирования в челночной камере состояла из следующих шагов:

Собаку помещали в одну секцию камеры Включался предупреждающий сигнал (звук или свет) на 10 секунд После сигнала пол секции электрифицировался Собака могла перепрыгнуть барьер, чтобы избежать удара током Регистрировалось время реакции и количество успешных избеганий

Параметр эксперимента Оригинальный эксперимент (1967) Модифицированный протокол (1975) Количество животных 64 собаки 150 собак Интенсивность тока 6.0 мА 4.5 мА Продолжительность предварительного кондиционирования 64 удара током по 5 секунд каждый 80 ударов током переменной длительности (5-15 секунд) Время между фазами эксперимента 24 часа 48 часов Количество тестовых испытаний 10 испытаний 30 испытаний

Результаты эксперимента были поразительны своей однозначностью. Собаки, ранее подвергавшиеся неконтролируемым ударам током, демонстрировали три четких дефицита:

Поведенческий дефицит: животные не предпринимали попыток избежать болезненного стимула

животные не предпринимали попыток избежать болезненного стимула Ассоциативный дефицит: они не могли связать свои действия с прекращением неприятных ощущений

они не могли связать свои действия с прекращением неприятных ощущений Эмоциональный дефицит: собаки проявляли признаки стресса и подавленности

Важным аспектом методологии Селигмана был прицельный контроль всех переменных. Для исключения фактора физического истощения обе группы получали идентичные по количеству и интенсивности удары током — разница заключалась лишь в возможности контроля ситуации.

Для преодоления выученной беспомощности требовалось физически демонстрировать животным возможность избегания, буквально перетаскивая их через барьер до 25-200 раз. После многократных "принудительных успехов" собаки постепенно начинали действовать самостоятельно.

Поведенческие паттерны: когда собака перестает пытаться

Наблюдение за собаками в состоянии выученной беспомощности позволило исследователям выделить характерные поведенческие паттерны, свидетельствующие о глубинных изменениях в реакциях животного на окружающую среду. Эти паттерны формируются последовательно и со временем становятся все более устойчивыми. 🐕

Изначально здоровая собака, помещенная в стрессовую ситуацию, демонстрирует активные попытки избегания – это врожденная защитная реакция. Однако с развитием выученной беспомощности можно выделить несколько стадий трансформации поведения:

Фаза активного сопротивления: животное энергично пытается избежать неприятного воздействия, проявляет признаки острого стресса

животное энергично пытается избежать неприятного воздействия, проявляет признаки острого стресса Фаза нерегулярных попыток: частота избегающего поведения снижается, появляются периоды пассивности

частота избегающего поведения снижается, появляются периоды пассивности Фаза капитуляции: собака прекращает попытки контролировать ситуацию, принимает позу подчинения

собака прекращает попытки контролировать ситуацию, принимает позу подчинения Фаза генерализованной беспомощности: пассивность распространяется на новые ситуации, где избегание возможно

Екатерина Волкова, клинический психолог На одной из сессий ко мне обратилась Наталья, 34 года, с жалобами на постоянное чувство усталости и невозможность изменить свою жизнь. Проработав с ней несколько месяцев, мы выявили классическую картину выученной беспомощности. В детстве, независимо от ее усилий в учебе, родители всегда были недовольны и сравнивали ее с более успешной сестрой. Тогда она сделала вывод: "Что бы я ни делала, результат будет недостаточно хорошим". Мы разработали терапевтический план, основанный на технике "малых побед". Наталья начала с простых задач, где успех был гарантирован, постепенно наращивая сложность. Каждое достижение тщательно фиксировалось в дневнике. Мы также использовали когнитивное переструктурирование, чтобы изменить ее стиль атрибуции – от "я всегда проваливаю все важное" (постоянный, глобальный, внутренний) к "эта конкретная задача оказалась сложной из-за специфических обстоятельств" (временный, конкретный, внешний). Через полгода Наталья сменила работу, начала курс повышения квалификации и смогла установить здоровые границы в отношениях с родителями. Самое важное изменение произошло в ее самовосприятии: "Я больше не жертва обстоятельств, я могу влиять на свою жизнь".

Исследования показали, что у собак в состоянии выученной беспомощности наблюдается комплекс характерных невербальных сигналов:

Позные характеристики: опущенная голова, поджатый хвост, уши, прижатые к голове Двигательная активность: заторможенность, замедленные движения, отсутствие исследовательского поведения Вокализация: отсутствие лая или скулящие звуки низкой интенсивности Вегетативные признаки: повышенное слюноотделение, учащенное дыхание, дрожь

Особенно интересно, что беспомощность переносится на новые ситуации — это явление получило название "генерализация выученной беспомощности". Собаки, приобретшие опыт неконтролируемого стресса в одной ситуации, демонстрируют пассивность в принципиально иных условиях, где контроль над ситуацией возможен.

Эти наблюдения привели к разработке диагностических критериев выученной беспомощности у животных:

Поведенческий маркер Нормальное состояние Выученная беспомощность Латентный период реакции на стимул Короткий (0.5-2 сек) Длительный (>10 сек) или отсутствует Количество попыток избегания Множественные, повторяющиеся Единичные или отсутствуют Исследовательское поведение Активное, спонтанное Минимальное или отсутствует Реакция на пищевое подкрепление Быстрый подход, активное потребление Отсроченный подход или игнорирование Социальное взаимодействие Инициация контакта, ответ на обращение Пассивность, избегание интеракций

Удивительно, но исследования показали, что выученная беспомощность формируется не только при физическом воздействии. Социальная фрустрация, длительные ограничения подвижности, невозможность удовлетворить базовые потребности — все эти факторы могут привести к аналогичной поведенческой картине.

Для преодоления выученной беспомощности у собак эффективны следующие подходы:

Техника "принудительного успеха" — физическое проведение животного через успешное действие

Дробление задач на микроэтапы с гарантированным успехом

Позитивное подкрепление малейших проявлений самостоятельности

Обогащение среды стимулами, поощряющими исследовательское поведение

Постепенное повышение сложности заданий по мере восстановления нормальных поведенческих реакций

Неврологические механизмы формирования беспомощности

За внешними проявлениями выученной беспомощности скрываются сложные нейробиологические процессы, происходящие в мозге животного. Современные исследования с применением методов нейровизуализации и нейрохимического анализа существенно расширили понимание физиологической основы этого феномена. 🧠

На нейрохимическом уровне выученная беспомощность сопровождается значительными изменениями в моноаминергических системах мозга, особенно затрагивая серотонинергическую и дофаминергическую системы:

Серотониновая система: наблюдается истощение запасов серотонина в различных отделах мозга, особенно в дорсальном ядре шва и префронтальной коре

наблюдается истощение запасов серотонина в различных отделах мозга, особенно в дорсальном ядре шва и префронтальной коре Дофаминовая система: снижается активность дофаминергических нейронов в вентральной тегментальной области и уровень дофамина в прилежащем ядре

снижается активность дофаминергических нейронов в вентральной тегментальной области и уровень дофамина в прилежащем ядре Норадреналиновая система: происходит первоначальный выброс норадреналина с последующим истощением его запасов

Эти нейрохимические изменения отражаются в активности различных структур мозга, что можно проследить в следующей таблице:

Структура мозга Функциональные изменения Поведенческие проявления Амигдала Гиперактивация при воздействии стрессора Усиленная реакция страха и тревоги Гиппокамп Снижение нейрогенеза, атрофия дендритов Нарушение формирования новых ассоциаций Префронтальная кора Снижение метаболической активности Нарушение принятия решений и планирования Прилежащее ядро Снижение дофаминергической передачи Уменьшение мотивации и ориентации на вознаграждение Полосатое тело Нарушение пластичности Затруднение формирования новых поведенческих паттернов

Особую роль в формировании выученной беспомощности играет ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники (ГГН), отвечающая за реакцию организма на стресс. Исследования показывают следующую последовательность событий:

Неконтролируемый стресс активирует паравентрикулярное ядро гипоталамуса Происходит выброс кортикотропин-рилизинг-фактора (КРФ) КРФ стимулирует выделение адренокортикотропного гормона (АКТГ) гипофизом АКТГ вызывает продукцию глюкокортикоидов надпочечниками Хроническое повышение глюкокортикоидов повреждает гиппокамп Нарушается механизм отрицательной обратной связи в системе ГГН

Особенно интересны данные, полученные при изучении паттернов активации мозга в разные фазы формирования выученной беспомощности. На начальных этапах неконтролируемого стресса наблюдается активация нейронных цепей, связанных с активным противодействием (борьба/бегство). При продолжении воздействия стрессора происходит переключение на цепи, связанные с пассивными защитными реакциями (замирание).

На молекулярном уровне выученная беспомощность сопровождается изменениями в экспрессии генов. Исследования in vivo показали, что неконтролируемый стресс приводит к:

Увеличению экспрессии генов, кодирующих факторы воспаления (IL-1β, TNF-α)

Снижению экспрессии нейротрофического фактора BDNF в гиппокампе

Активации транскрипционного фактора CREB в миндалевидном теле

Эпигенетическим модификациям (метилированию ДНК, ацетилированию гистонов)

Длительное пребывание в состоянии выученной беспомощности приводит к структурным изменениям в мозге, включая:

Уменьшение объема гиппокампа вследствие атрофии дендритов и снижения нейрогенеза

Разрастание дендритов в амигдале, что усиливает реакции страха

Сокращение объема префронтальной коры из-за атрофии апикальных дендритов

Снижение плотности шипиков на дендритах в прилежащем ядре

Интересно, что фармакологические вмешательства, направленные на коррекцию нейрохимического дисбаланса, способны уменьшать проявления выученной беспомощности. Антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) улучшают состояние животных, способствуя нормализации уровня моноаминов и восстановлению нейрогенеза в гиппокампе.

От собак к людям: практическое применение открытий

Открытие феномена выученной беспомощности в лаборатории с собаками стало отправной точкой для революции в понимании человеческого поведения и психопатологии. Исследования Селигмана и его последователей позволили создать мосты между экспериментальной психологией животных и клинической практикой. 👨‍⚕️

Наиболее значимым вкладом концепции выученной беспомощности в клиническую психологию стала реформулированная теория депрессии. В отличие от классических психоаналитических взглядов, эта модель предложила конкретные психологические и когнитивные механизмы развития депрессивных состояний:

Опыт неконтролируемых негативных событий формирует убеждение в собственной беспомощности

Ожидание будущей неконтролируемости распространяется на новые ситуации

Формируется негативный атрибутивный стиль, когда неудачи воспринимаются как постоянные, глобальные и личные

Снижается мотивация к инициативному поведению и решению проблем

Эта теоретическая модель легла в основу эффективных терапевтических подходов, среди которых можно выделить:

Терапевтический подход Базовый механизм Клиническое применение Когнитивно-поведенческая терапия Изменение атрибутивного стиля, развитие навыков решения проблем Депрессия, тревожные расстройства, ПТСР Терапия принятия и ответственности Формирование психологической гибкости и способности действовать в соответствии с ценностями Хроническая боль, зависимости, расстройства пищевого поведения Позитивная психология Развитие оптимизма и психологической устойчивости Профилактика депрессии, повышение качества жизни Поведенческая активация Систематическое увеличение участия в позитивных подкрепляющих действиях Депрессия, апатия

Концепция выученной беспомощности нашла применение в различных сферах человеческой деятельности, выходящих за рамки клинической практики:

Образование: понимание механизмов формирования академической беспомощности помогает разрабатывать программы, повышающие учебную мотивацию и самоэффективность учащихся Организационная психология: выявление факторов, способствующих профессиональному выгоранию и демотивации сотрудников Социальная работа: разработка программ помощи маргинализированным группам, находящимся в ситуации институционализированной беспомощности Геронтология: создание условий для сохранения контроля пожилыми людьми над значимыми аспектами своей жизни в условиях дома престарелых Реабилитационная медицина: повышение психологической устойчивости и мотивации пациентов с тяжелыми соматическими заболеваниями

Исследования показали, что для преодоления выученной беспомощности у людей эффективны следующие стратегии:

Тренировка атрибутивного стиля: обучение интерпретации неудач как временных, специфических и не связанных исключительно с личными качествами

обучение интерпретации неудач как временных, специфических и не связанных исключительно с личными качествами Структурированный опыт успеха: создание ситуаций с высокой вероятностью успеха, постепенно повышая уровень сложности задач

создание ситуаций с высокой вероятностью успеха, постепенно повышая уровень сложности задач Развитие внутреннего локуса контроля: формирование убеждения в способности влиять на значимые аспекты своей жизни

формирование убеждения в способности влиять на значимые аспекты своей жизни Моделирование устойчивого поведения: наблюдение за образцами поведения людей, успешно преодолевающих трудности

наблюдение за образцами поведения людей, успешно преодолевающих трудности Навыки осознанности: развитие способности замечать автоматические негативные мысли и разрушать паттерны бессильного мышления

Парадоксально, но именно изучение пассивности и бездействия у собак привело к созданию активных и эффективных стратегий помощи людям. Современные исследования в области нейропластичности демонстрируют, что изменения в мозге при выученной беспомощности обратимы, а целенаправленные интервенции способны запустить процессы нейронального восстановления.