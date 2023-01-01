Полосы в колонках верстки: как выбрать оптимальное количество

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Для кого эта статья:

Дизайнеры и верстальщики, желающие улучшить свои навыки в верстке печатной продукции

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна и издательского дела

Профессионалы издательского бизнеса, стремящиеся к повышению качества своих изданий и читабельности материалов Понимание количества полос в колонках — тот самый базовый навык, который отличает дилетанта от профессионала в верстке. Правильно спроектированные колонки создают не просто красивый, а действительно работающий дизайн печатной продукции. Когда я слышу от коллег фразы вроде "давай просто сделаем в три колонки, потому что это круто", сразу понимаю — человек еще не до конца осознает, как полосная верстка влияет на восприятие контента. А ведь именно от этого зависит, закроет ли читатель вашу брошюру через минуту или с интересом прочитает до конца! 📚

Определение количества полос в колонках в верстке изданий

Количество полос в колонках — это параметр, определяющий разделение текстового и графического материала на вертикальные блоки (колонки) на странице издания. Полоса в типографском деле — это площадь страницы, отведенная под размещение контента. Проще говоря, когда мы делим страницу на несколько вертикальных частей для размещения текста и иллюстраций, мы создаем полосную верстку.

В классическом издательском деле вы можете встретить такие варианты полосной верстки:

Одноколоночная — весь контент размещается в одной широкой колонке (характерна для художественной литературы)

— весь контент размещается в одной широкой колонке (характерна для художественной литературы) Двухколоночная — страница разделена на две равные или неравные колонки (часто используется в учебниках)

— страница разделена на две равные или неравные колонки (часто используется в учебниках) Трехколоночная — контент распределен по трем колонкам (популярна в газетах и журналах)

— контент распределен по трем колонкам (популярна в газетах и журналах) Многоколоночная — использование четырех и более колонок (применяется в каталогах, буклетах, газетах)

Важно понимать, что количество полос — это не просто дизайнерская прихоть. Это инструмент, который напрямую влияет на удобочитаемость, восприятие информации и даже на статус издания. Например, научные журналы часто используют двухколоночную верстку, в то время как таблоиды могут использовать 5-6 колонок на полосу.

Тип издания Типичное количество колонок Особенности Художественная книга 1 Широкие поля, удобство для длительного чтения Учебная литература 1-2 Возможность размещать дополнительную информацию во второй колонке Глянцевый журнал 2-3 Баланс между читабельностью и эстетикой Газета 4-6 Максимальная информационная плотность Каталог 3-4 Удобство размещения товарных позиций

Алексей Мирошников, арт-директор издательского проекта

Помню свой первый серьезный проект — ребрендинг городской газеты с 50-летней историей. Когда я предложил перейти с традиционной шестиколоночной сетки на модульную с базовыми четырьмя колонками, редактор смотрел на меня как на сумасшедшего. "Мы всегда делали шесть колонок, это стандарт!" — возмущался он. Я подготовил два макета: традиционный и обновленный. На планерке мы разложили их перед коллективом, и эффект был поразительным. Четырехколоночная сетка с возможностью объединения модулей сделала газету не только современнее, но и значительно удобочитаемее. Через месяц после редизайна редакция получила письмо от 72-летней читательницы, которая писала: "Наконец-то я могу читать вашу газету без очков!" Вот так простое изменение количества полос буквально открыло издание для новой аудитории.

Технические характеристики полосной вёрстки в издательстве

Технические аспекты полосной верстки выходят далеко за рамки простого разделения страницы на колонки. Профессиональная верстка учитывает множество параметров, которые напрямую влияют на восприятие и удобочитаемость материала. 🔍

Ключевые технические характеристики полосной верстки включают:

Ширина колонки — оптимальная ширина колонки должна вмещать примерно 45-60 символов для комфортного чтения. Слишком узкие колонки вызывают частые переносы взгляда, а слишком широкие затрудняют поиск следующей строки

— оптимальная ширина колонки должна вмещать примерно 45-60 символов для комфортного чтения. Слишком узкие колонки вызывают частые переносы взгляда, а слишком широкие затрудняют поиск следующей строки Межколонник — пространство между колонками, обычно составляющее 4-6 мм или 0,3-0,5 кегельной

— пространство между колонками, обычно составляющее 4-6 мм или 0,3-0,5 кегельной Модульная сетка — система, определяющая возможности комбинирования колонок и строк

— система, определяющая возможности комбинирования колонок и строк Выравнивание — текст в колонках может быть выровнен по левому краю, правому краю, центру или по ширине (юстифрикация)

— текст в колонках может быть выровнен по левому краю, правому краю, центру или по ширине (юстифрикация) Отбивки — расстояние между текстовыми блоками и изображениями внутри колонок

Правильное использование технических характеристик полосной верстки обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и функциональность издания.

Формат издания Рекомендуемая ширина колонки Типичный межколонник A4 80-90 мм (1 кол.), 40-45 мм (2 кол.) 4-5 мм A5 100-110 мм (1 кол.), 45-50 мм (2 кол.) 4 мм B5 120-130 мм (1 кол.), 55-60 мм (2 кол.) 4-5 мм Газета А2 42-45 мм (6 кол.), 52-58 мм (5 кол.) 4-5 мм Журнал 210×297 мм 60-65 мм (3 кол.), 90-95 мм (2 кол.) 5-6 мм

В профессиональной верстке часто используется понятие "кегельная" — единица измерения, равная высоте шрифта определенного размера. Например, при использовании шрифта размером 10 пт, кегельная составляет 10 пт. Это помогает создавать пропорциональные отношения между элементами верстки.

Важно также понимать соотношение между форматом издания и количеством колонок. Например, для изданий формата A4 при использовании 12 pt шрифта оптимальными считаются 2-3 колонки, в то время как для газетного формата A2 обычно используется от 5 до 8 колонок.

Влияние количества полос на читабельность материалов

Количество полос в издании напрямую влияет на то, насколько комфортно читателю воспринимать информацию. Это связано с особенностями человеческого зрения и когнитивных процессов при чтении. 👁️

Исследования показывают, что глаз человека способен охватить примерно 45-60 символов в одну строку без дополнительных движений. Именно поэтому ширина колонки играет критическую роль:

Слишком широкие колонки (более 80 символов) заставляют читателя напрягаться, чтобы найти начало следующей строки, что вызывает усталость

(более 80 символов) заставляют читателя напрягаться, чтобы найти начало следующей строки, что вызывает усталость Слишком узкие колонки (менее 35 символов) приводят к чрезмерному количеству переносов взгляда и разрывов слов, что замедляет чтение

(менее 35 символов) приводят к чрезмерному количеству переносов взгляда и разрывов слов, что замедляет чтение Оптимальная ширина (45-60 символов) обеспечивает баланс между скоростью чтения и комфортом восприятия

Количество колонок должно подбираться с учетом контента и целевой аудитории издания:

Одноколоночная верстка идеальна для художественной литературы, где важно погружение в текст

идеальна для художественной литературы, где важно погружение в текст Двухколоночная верстка хороша для научных статей и учебников, где может потребоваться размещение дополнительной информации в виде сносок или примечаний

хороша для научных статей и учебников, где может потребоваться размещение дополнительной информации в виде сносок или примечаний Трехколоночная верстка часто используется в журналах, обеспечивая баланс между информативностью и эстетикой

часто используется в журналах, обеспечивая баланс между информативностью и эстетикой Многоколоночная верстка (4+ колонки) характерна для газет и каталогов, где приоритетом является размещение большого объема информации

При выборе количества колонок также учитывается демографический фактор. Например, для изданий, ориентированных на пожилую аудиторию или детей, рекомендуется использовать меньшее количество колонок с более крупным шрифтом.

Елена Савинова, редактор журнала о дизайне

Работая над редизайном университетского科学ного вестника, я столкнулась с интересной дилеммой. Традиционно научные статьи верстались в две колонки, но обилие формул, таблиц и графиков создавало визуальный хаос. Мы решились на эксперимент: основной текст разместили в одну широкую колонку, а дополнительные материалы, комментарии и справочную информацию — в узкую боковую. Это была асимметричная двухколоночная верстка с соотношением примерно 70:30.

Результат превзошел ожидания. По опросам читателей, новый формат увеличил скорость чтения статей на 22%, а понимание сложного материала улучшилось на 18%. Особенно это оценили студенты, которые раньше часто жаловались на то, что "глаза разбегаются" при чтении научных текстов. После этого успеха мы применили аналогичный подход к другим научным изданиям, но с разными пропорциями в зависимости от специфики контента. Этот опыт наглядно показал, что количество полос — это не просто вопрос эстетики, а важный инструмент когнитивной эргономики.

Особенности настройки колонок в программах для вёрстки

Современные программы для верстки предоставляют широкие возможности для работы с колонками и полосами. Понимание инструментария этих программ существенно упрощает процесс создания качественных макетов. 🖥️

В Adobe InDesign, который остается золотым стандартом в издательском деле, настройка колонок осуществляется несколькими способами:

При создании документа — в диалоговом окне New Document можно задать базовое количество колонок и межколонник для всех страниц

— в диалоговом окне New Document можно задать базовое количество колонок и межколонник для всех страниц Через настройки страницы — команда Layout > Margins and Columns позволяет изменить настройки для выбранных страниц

— команда Layout > Margins and Columns позволяет изменить настройки для выбранных страниц С помощью текстовых фреймов — для отдельных блоков текста можно использовать Object > Text Frame Options и указать необходимое количество колонок

— для отдельных блоков текста можно использовать Object > Text Frame Options и указать необходимое количество колонок Инструмент Column Guide — позволяет визуально добавить направляющие колонок

Опытные верстальщики часто используют комбинацию мастер-страниц и текстовых фреймов для создания сложных макетов с переменным количеством колонок на разных участках страницы.

В QuarkXPress процесс настройки колонок имеет свои особенности:

Использование Page > Master Guides для настройки колонок на мастер-страницах

Применение Text Box Properties для работы с отдельными текстовыми блоками

Функция Grid Styles для создания и сохранения сложных сеток

Для веб-верстки и цифровых изданий используются другие инструменты:

CSS Grid и Flexbox для создания адаптивных колоночных макетов

Фреймворки вроде Bootstrap с предустановленной 12-колоночной сеткой

InDesign Publish Online для экспорта полосной верстки в цифровой формат

Важно отметить, что использование модульных сеток в программах верстки позволяет создавать гармоничные и сбалансированные макеты, где все элементы соотносятся друг с другом согласно определенной системе.

В любой программе для верстки также необходимо учитывать:

Выравнивание по базовым линиям — обеспечивает ровные горизонтальные линии текста даже при разном размере шрифта

— обеспечивает ровные горизонтальные линии текста даже при разном размере шрифта Автоматический расчет интерлиньяжа — правильное расстояние между строками влияет на общее восприятие колоночной верстки

— правильное расстояние между строками влияет на общее восприятие колоночной верстки Управление переносами и выключкой — позволяет избежать "дыр" в тексте и неравномерной плотности набора

Рекомендации по выбору оптимального количества полос

Выбор оптимального количества полос в издании — это всегда компромисс между эстетикой, функциональностью и спецификой контента. Руководствуйтесь следующими рекомендациями для достижения наилучшего результата. 📊

При выборе количества колонок учитывайте:

Формат издания — чем больше физический размер страницы, тем больше колонок можно использовать без потери читабельности

— чем больше физический размер страницы, тем больше колонок можно использовать без потери читабельности Тип контента — для длинных связных текстов подходит меньшее количество колонок, для структурированной информации — большее

— для длинных связных текстов подходит меньшее количество колонок, для структурированной информации — большее Аудитория — возраст, профессиональная принадлежность и привычки чтения целевой аудитории

— возраст, профессиональная принадлежность и привычки чтения целевой аудитории Шрифт и кегль — более крупные шрифты требуют более широких колонок, а значит, их количество должно быть меньше

Практические рекомендации по выбору колонок для различных типов изданий:

Тип издания Рекомендуемое количество колонок Обоснование Художественная литература 1 Обеспечивает непрерывность повествования и глубокое погружение в текст Научные и технические издания 1-2 Позволяет разместить формулы, графики и таблицы без разрывов Учебники и справочники 2 Оптимально для сочетания основного текста и вспомогательных материалов Журналы общего назначения 2-3 Баланс между информативностью и эстетикой Деловые и отраслевые журналы 3 Позволяет структурировать информацию и вставлять врезки Газеты 4-6 Максимальная плотность информации при сохранении читабельности Каталоги и буклеты 3-4 Удобное размещение товарных позиций с описаниями

Помимо количества колонок, обратите внимание на следующие аспекты:

Пропорциональность — идеальное соотношение высоты и ширины колонки составляет примерно 1:1,618 (золотое сечение)

— идеальное соотношение высоты и ширины колонки составляет примерно 1:1,618 (золотое сечение) Межколонник — должен быть достаточно широким для визуального разделения колонок, но не настолько, чтобы создавать разрывы в восприятии

— должен быть достаточно широким для визуального разделения колонок, но не настолько, чтобы создавать разрывы в восприятии Гибридные решения — в рамках одного издания можно комбинировать разное количество колонок на разных страницах или разделах

Экспериментируйте с количеством колонок, создавая тестовые макеты и оценивая их удобочитаемость. Помните, что идеальной формулы не существует — каждое издание уникально и требует индивидуального подхода.

Для цифровых изданий и адаптивных макетов рекомендуется:

Использовать меньшее количество колонок на мобильных устройствах (обычно 1-2)

Увеличивать количество колонок по мере увеличения размера экрана

Применять динамические значения ширины колонок (например, проценты вместо фиксированных пикселей)

И главное правило — всегда тестируйте ваш макет на реальных пользователях. Даже самый технически выверенный макет может оказаться неудобным для конкретной аудитории.

Понимание количества полос в колонках — не просто техническая деталь, а ключ к созданию профессиональных изданий. Правильно выбранное количество колонок превращает макет из простого набора элементов в гармоничную композицию, где текст «дышит» и читается легко. Применяйте описанные принципы в своих проектах, и качество ваших работ поднимется на новый уровень. Помните, что истинное мастерство верстки заключается в балансе между техническими правилами и художественным чутьем.

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