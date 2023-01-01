Запуск JavaScript функции после полной загрузки страницы

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Быстрый ответ

Если вам необходимо выполнить код JavaScript сразу по факту готовности DOM, воспользуйтесь событием DOMContentLoaded :

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { // Весь код, расположенный здесь, будет выполнен сразу после готовности DOM });

А если требуется дождаться загрузки всех ресурсов, включая графику, используйте window.onload :

JS Скопировать код window.onload = () => { // Весь код отсюда будет выполнен, только когда полностью завершится загрузка страницы };

Выбирайте, что для вас первостепеннее: скорость ( DOMContentLoaded ) или минимальное количество ошибок ( window.onload ).

Варианты запуска функции по завершении загрузки страницы

Существуют разнообразные методы запуска функции после полной загрузки страницы, и каждый из них имеет свои особенности.

Классический метод: window.onload

JS Скопировать код window.onload = () => { console.log('Все ресурсы загружены, как в барабане боевого револьвера готовы патроны'); };

Данный метод обеспечивает загрузку всего, что есть на странице, включая внешние ресурсы.

Для любителей театральных сравнений: document.onreadystatechange

JS Скопировать код document.onreadystatechange = () => { if (document.readyState === 'complete') { // Показ спектакля будет окончен только тогда, когда примадонна закончит своё выступление. } };

Состояние загрузки страницы постепенно меняется. В итоге, когда наступает "большой финал" (т.е. состояние становится 'complete' ), готовность страницы окончательна.

Для тех, кто ещё использует jQuery: событие load

Следует также рассмотреть этот вариант:

JS Скопировать код $(window).on("load", function() { console.log("Все ресурсы, в том числе графика, успешно загружены!"); });

Распространённые ловушки и ошибки

Не столь безопасный выбор: DOMContentLoaded

DOMContentLoaded срабатывает быстро, но не дожидается полной загрузки всех ресурсов.

Избегайте: нестандартные методы

Те, кто пытается быть излишне оригинальным и использует события onload для тегов <img> и других, легко могут попасть в ловушку неподдерживаемых функций. Простыми словами, лучше избегать подобных приёмов.

Источник замешательства: события выгрузки

Не путайте объем работ с window.onunload и window.onbeforeunload . Эти события подходят для работы в других контекстах и не имеют никакого отношения к загрузке страницы.

Приёмы работы с событиями загрузки

Точец внимания: обработчик события load

Инструкция addEventListener позволяет перехватить момент полной загрузки сайта наиболее эффективно при помощи события load :

JS Скопировать код window.addEventListener('load', () => { console.log('Все ресурсы успешно загружены!'); });

Визуализация

Markdown Скопировать код Этап | Событие | Ваша функция ---------------------|--------------------------|------------------- Базовая структура | Загружен HTML | 🚧 Основной каркас | Загружены внешние скрипты | 🏗️🚧 Детали | Загружены изображения/стили | 🖼️🎨 Готовность к работе | Страница полностью загружена | 🏗️✨ Пользовательский ввод| Функция запущена | 🎀✂️🎉

JS Скопировать код window.addEventListener('load', function() { // 🎀✂️ – Ваш код здесь: он будет запущен как только страница будет готова к работе! });

Изучение событий загрузки и сопутствующих аспектов

Готовность: DOMContentLoaded

Событие DOMContentLoaded идеально подходит, если вам нужен быстрый старт. Ведь оно срабатывает по факту готовности HTML.

Порядок событий

Событие DOMContentLoaded , которое предшествует window.onload , отрабатывает первым, позволяя сайту стать интерактивным как можно скорее.

Динамическая загрузка контента

Если информация на вашей странице обновляется динамически, DOMContentLoaded и window.onload могут не дать вам всю необходимую информацию. Иногда необходим гибкий подход: проверка наличия элементов или событий после выполнения кода.

Отслеживание будущих загрузок

Если сайт наполняется контентом в процессе его работы, например при прокрутке страницы, может потребоваться применение новых событий или MutationObserver для отслеживания изменений в DOM.

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