Замена всех запятых в строке JavaScript: метод replace()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для удаления всех запятых из строки воспользуйтесь методом .replace(/,/g, "") . Флаг /g в регулярном выражении обеспечивает глобальное удаление указанных знаков пунктуации.

JS Скопировать код let str = "яблоко, банан, вишня"; str = str.replace(/,/g, ""); // Результирующая строка: "яблоко банан вишня"

Откройте для себя все преимущества replaceAll

В современном JavaScript присутствует полезный метод String.prototype.replaceAll() , который удаляет все вхождения заданной подстроки, не требуя использования регулярных выражений.

JS Скопировать код let str = "яблоко, банан, вишня"; str = str.replaceAll(",", ""); // Результат применения replaceAll: "яблоко банан вишня"

Обход особенностей символов регулярных выражений

Такие символы, как . , * или + в регулярных выражениях, могут создавать сложности при выполнении замены, если они не экранированы должным образом. В этом случае пригодится функция экранирования:

JS Скопировать код function escapeRegex(string) { return string.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&'); } let str = "яблоко, банан, вишня, и ещё."; str = str.replace(new RegExp(escapeRegex(","), 'g'), ""); // После применения экранирования: "яблоко банан вишня и ещё."

Рабочая связка функций split и join

Если возникают проблемы совместимости replace или replaceAll , эффективным решением станет сочетание split() и join() .

JS Скопировать код let str = "яблоко, банан, вишня"; str = str.split(",").join(""); // Связка split и join справляется с задачей безупречно: "яблоко банан вишня"

Метод split преобразует строку в массив, метод join – обратно объединяет его в строку, по сути, выполняя операцию сборки мозаики.

Гибкость конструктора RegExp

Создавая объект регулярного выражения через RegExp , вы делаете свой код переиспользуемым и более организованным:

JS Скопировать код const commaRegex = new RegExp(",", "g"); let str = "яблоко, банан, вишня"; str = str.replace(commaRegex, ""); // Результат при использовании объекта RegExp: "яблоко банан вишня"

Оглядываемся назад

Метод replaceAll() является относительно новым и на данный момент не поддерживается во всех браузерах. В данной ситуации полезными станут полифиллы:

JS Скопировать код if (!String.prototype.replaceAll) { String.prototype.replaceAll = function(str, newStr) { if (typeof str === 'string') { return this.split(str).join(newStr); } return this.replace(new RegExp(str, 'g'), newStr); }; } // С применением полифилла старые браузеры тоже справятся с удалением всех запятых.

Визуализация

Представьте себе процесс удаления запятых из строки как рабочий конвейер на фабрике:

Исходная строка: "🍎,🥕,🍌,🍇"

Следуя логике Супер Удалителя Запятых ™️:

Итоговая строка: "🍎🥕🍌🍇"

Превратитесь в этот конвейер, убирающий разделители и соединяющий продукты без зазоров!

Полезные материалы