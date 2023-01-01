Замена всех точек на пробелы в строке JavaScript#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Чтобы заменить все точки в строке с помощью JavaScript, применяется метод
replace() вместе с регулярным выражением
/./g, как в приведенном ниже примере:
let myAwesomeString = "example.com".replace(/\./g, "-");
После использования данного кода переменная
myAwesomeString преобразуется в "example-com". Регулярное выражение
/./g находит все точки в строке и заменяет их на тире.
Необходимость обратного слэша перед точкой
Точка в регулярных выражениях является особым символом, подразумевающим какой-либо символ. Чтобы указать именно на точку, перед ней ставится обратный слэш, превращая её в
.. Таким образом, она интерпретируется как буквальная точка, а не метасимвол.
Почему мне может потребоваться флаг /g?
Флаг
/g обозначает глобальный поиск всех совпадений в строке. Без этого флага осуществляется поиск лишь первого вхождения, в отличие от замены всех точек.
Понятная альтернатива: split и join
Если вы предпочитаете обходиться без регулярных выражений, возможно использование методов
.split('.') и
.join(' '):
let myAwesomeString = "example.com".split('.').join(' ');
Этот метод сначала преобразует исходную строку в массив, разделяя её по точкам, затем обратно объединяет его в строку, вставляя пробелы вместо точек.
Визуализация
В качестве наглядного примера, представьте строку с точками как туристическое путешествие с остановками:
Ваше путешествие: "Hello.World.This.Is.A.String"
Продолжительность без остановок:
"Hello World This Is A String"
let smoothJourney = "Hello.World.This.Is.A.String".replace(/\./g, ' ');
// Все билеты уже проверены, путешествие без остановок гарантировано!
Здесь
/./g "отменяет" остановки (точки), давая возможность путешествовать без остановок, то есть преобразуя точки в пробелы.
Представляем вашего нового гибкого друга – new RegExp
new RegExp позволяет создавать динамические регулярные выражения для тех задач, где требуется большая гибкость:
let sneakyDot = ".";
let undercoverRegex = new RegExp(sneakyDot.replace(/\./g, "\\."), "g");
let myAwesomeString = "example.com".replace(undercoverRegex, '-');
Этот код создаёт регулярное выражение для поиска и замены всех буквальных точек на тире, выполняя, так сказать, "агентскую работу".
Работа в разнообразных условиях: тестирование различных строк
Следует тестировать разнообразные входные строки, например, стоки с экранированными точками, с идущими подряд точками или без них. Это поможет убедиться в надежности вашего кода в разных ситуациях.
Пошитое на заказ решение: replaceAll
Для повышения удобочитаемости кода, вы можете создать свою собственную функцию
replaceAll, особенно, если ваша аудитория не вполне знакома с регулярными выражениями:
function replaceAll(string, search, replace) {
return string.split(search).join(replace);
}
let myAwesomeString = replaceAll("example.com", ".", " ");
Это индивидуальное решение может оказаться полезным, когда стандартные методы не подходят.
Внешняя помощь: библиотеки для замены строк
В некоторых проектах со специфическими требованиями к замене может потребоваться использование специализированных библиотек, таких как
str-replace. Они упрощают работу со сложными регулярными выражениями и снижают вероятность ошибок.
Специальные символы и защита от них
В регулярных выражениях присутствуют специальные символы (
*,
+,
?,
[,
],
(,
),
{,
},
`, ^
, $
, |
). Их следует экранировать с помощью символа `, когда они должны быть интерпретированы буквально.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер