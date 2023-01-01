Замена нескольких пробелов на один в JavaScript: regex#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Для преобразования последовательностей из двух и более пробелов в единственный пробел, применяйте регулярное выражение
/ {2,}/g в сочетании с методом
String.replace() в JavaScript:
let text = "Текст с избыточными пробелами.";
text = text.replace(/ {2,}/g, " ");
Находя все участки строки с двуми и более пробелами, данный шаблон с её помощью аккуратно сокращает текст, заменяя их одиночным пробелом.
Разбор регулярного выражения
Для универсальной очистки строки от всех типов пробельных символов (пробелы, табуляции, переводы строк) можно использовать регулярное выражение
/\s\s+/g, где символ
\s определяет любой пробельный символ.
text = text.replace(/\s\s+/g, ' ');
Тем не менее, если ваш текст включает, помимо пробелов, иные типы пробельных символов, наиболее полным решением будет применение шаблонов
/\s\s+/g или
/\s{2,}/g.
Ваш инструментарий в борьбе со всеми пробелами
Для строгой нормализации текста, учитывающей все виды пробельных символов, включая табуляцию и переводы строк, правильный подход включает применение
/\s+/g:
text = text.replace(/\s+/g, ' ');
При использовании данного подхода все последовательности пробельных символов заменяются на один пробел.
Проверка производительности и оптимизация
Производительность регулярных выражений может варьироваться в зависимости от шаблона. Рекомендуется проведение соответствующего тестирования, например, через JSPerf. В контексте замены пробелов,
/ {2,}/g обычно представляет собой оптимальный выбор, однако всегда стоит провести тестирование на конкретном наборе данных.
Не забывайте обрезать лишние края!
Работа с обрезанием пробелов на концах строки выглядит так:
text = text.replace(/\s+/g, ' ').trim();
Такой подход гарантирует, что итоговый результат не будет испорчен излишними пробелами ни в начале, ни в конце строки.
Не забывайте о переприсвоении строки после замены!
Важно помнить о переприсвоении строки после замены, поскольку
.replace() возвращает новую строку, не изменяя исходную:
text = text.replace(/\s+/g, ' ');
Если пропустить эту операцию, исходная строка останется неизменной.
Визуализация
Наглядное представление процесса замены пробелов можно проиллюстрировать на примере смайликов, занимающих место в строке:
До: Смайлик Смайлик Смайлик Смайлик -> (😀 😀 😀 😀)
При применении регулярного выражения:
text.replace(/\s+/g, ' ');
Результат: Смайлик -> (😀) // Теперь для каждого смайлика есть только одно место в ряду.
Таким образом, принцип работы
/\s+/g позволяет преобразовать все последовательности пробелов в единообразный формат.
Запутанные сценарии и решения для них
Неразрывные пробелы: незваные гости
HTML или кодированный текст могут содержать неразрывные пробелы (
), обработка которых требует особого подхода:
text = text.replace(/(?:\s| )+/g, ' '); // " " считайте себя пойманным!
Переносы строк: сохраните поэзию
Если требуется сохранить переносы строк, используйте:
text = text.replace(/[^\S\r\n]+/g, ' '); // Лишние пробелы убраны, но переносы строк остались на месте.
Старые браузеры: их мы не забываем
С учетом старых браузеров, вы можете использовать такие инструменты, как Babel, для обеспечения совместимости вашего регулярного выражения.
Применение в jQuery
В контексте jQuery замена пробелов осуществляется следующим образом:
$('#element').text(function(_, text) {
return text.replace(/\s+/g, ' ');
});
Полезные материалы
- String.prototype.replace() – JavaScript | MDN — документация о методе
.replace().
- javascript – Regex для замены множественных пробелов одинм – Stack Overflow — тематическое обсуждение на Stack Overflow.
- regex101: создание, тестирование и отладка регулярных выражений — онлайн-инструмент для работы с регулярными выражениями.
- Замена множественных пробелов одиночным в строке JavaScript – Stack Overflow — другой вопрос на Stack Overflow с обсуждением вопроса замены пробелов.
- Шаблоны и флаги — всестороннее руководство по регулярным выражениям на JavaScript.info.
- JSHint, инструмент для контроля качества кода JavaScript — JSHint помогает обнаруживать ошибки и предотвращать проблемы в коде.
- eslint-plugin-regex – npm — пакет для npm, позволяющий создать пользовательские правила в ESLint с помощью регулярных выражений.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер