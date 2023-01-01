Загрузка и сохранение файла в Angular 2+ с WebApi/MVC

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Быстрый ответ

В Angular для загрузки файлов вы можете применить модуль HttpClient . Файл представляется в формате Blob , а для вызова диалогового окна сохранения используется библиотека FileSaver.js . Пример данного подхода:

JS Скопировать код import { HttpClient } from '@angular/common/http'; import { saveAs } from 'file-saver'; constructor(private http: HttpClient) {} downloadFile(url: string, filename: string): void { this.http.get(url, { responseType: 'blob' }) .subscribe(blob => saveAs(blob, filename)); }

Основные моменты:

Опция responseType: 'blob' предназначена для обработки двоичных данных.

предназначена для обработки двоичных данных. Функция saveAs из пакета FileSaver.js используется для сохранения файла на диск.

Прямая загрузка с минимальным количеством зависимостей

Если вы предпочитаете обходиться без лишних библиотек, можно применить метод прямого создания ссылки для загрузки:

JS Скопировать код constructor(private http: HttpClient) {} downloadFile(url: string, filename: string): void { this.http.get(url, { responseType: 'blob' }).subscribe(blob => { const fileURL = window.URL.createObjectURL(blob); const link = document.createElement('a'); link.href = fileURL; link.download = filename; link.click(); window.URL.revokeObjectURL(fileURL); }); }

Преимущества:

Отсутствие зависимости от сторонних библиотек.

Применение "чистого" JavaScript.

Инициацию загрузки файла осуществляет код.

Визуализация

Сравним процесс загрузки файла с процессом доставки посылки. HTTP GET-запросом вы делаете заказ:

Markdown Скопировать код Оформление заказа [HTTP GET запрос] ----> Забор груза [Сервер]

Объект blob — это ваш пакет, а запрос на его получение — это поездка за пакетом:

Markdown Скопировать код Поездка за пакетом [HTTP GET запрос] ----> [Получение (Blob)] ----> Возвращение ----> Доставка

Поздравляем, файл загружен! Вы получили свой "пакет":

Markdown Скопировать код Доставка завершена: "Вот ваша посылка! (Файл загружен)"

Обработка возможных ошибок при загрузке

С загрузкой файлов могут возникнуть непредвиденные проблемы. Вот пример адекватной реакции на неудачи:

JS Скопировать код downloadFile(url: string, filename: string): void { this.http.get(url, { responseType: 'blob' }) .subscribe( blob => saveAs(blob, filename), error => console.error('ОШИБКА ЗАГРУЗКИ:', error) ); }

Советы по успешной загрузке файлов в Angular

Загрузка файлов — это не так уж сложная задача, если соблюдать несколько условий:

responseType: 'blob' : Убедитесь, что ваши запросы настроены на прием двоичных данных.

: Убедитесь, что ваши запросы настроены на прием двоичных данных. Централизация логики загрузки : Наилучшим решением будет создание специального сервиса для управления загрузками.

: Наилучшим решением будет создание специального сервиса для управления загрузками. FileSaver.js: Эта библиотека может значительно облегчить задачу при необходимости обеспечения совместимости с различными браузерами и при выполнении сложных операций сохранения.

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