Загрузка и обработка локального JSON файла в JavaScript

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Быстрый ответ

Для загрузки локального JSON-файла с помощью Fetch API, следует воспользоваться следующим кодом:

JS Скопировать код fetch('local.json') .then(res => res.json()) // Преобразуем ответ в JSON .then(data => console.log(data)) // Выводим содержимое файла .catch(err => console.error('Ошибка:', err)); // В случае ошибки выводим её

Проверьте корректность пути к файлу и разрешите доступ к локальным файлам, чтобы избежать проблем, связанных с CORS.

Углубление в тему: Современные подходы к загрузке локального JSON

Объятие асинхронности: Загрузка JSON при помощи Fetch и Async/Await

Чтобы использовать все преимущества асинхронного JavaScript, попробуйте комбинировать async/await и fetch .

JS Скопировать код async function loadJSON(path) { try { const response = await fetch(path); // Получаем JSON if (!response.ok) throw new Error('Сетевой ответ некорректен'); return await response.json(); // Ожидаем ответ в формате JSON } catch (error) { console.error('Ошибка при загрузке:', error); // Обрабатываем ошибки } } loadJSON('local.json').then(data => console.log(data)); // Загружаем данные

Обход ограничений безопасности: Fetch и локальные файлы

В некоторых случаях Fetch API требуется поднятие локального сервера для корректной работы с локальными файлами. Это связано с ограничениями безопасности. Следите за корректностью пути к файлам и правильностью настроек доступа.

Визуализация

Можно считать ваш локальный JSON-файл закрытым сундуком с сокровищами (🔒🧳). Код JavaScript, в свою очередь, ведёт себя как ключник (🔑🛠️):

JS Скопировать код fetch('local_treasure.json') // 🔑🛠️ Создаем ключ .then(response => response.json()) // 🔑 Применяем ключ .then(data => console.log(data)) // 🔓 Открываем сундук .catch(error => console.error('Неправильный ключ!', error)); // 🔁 В случае ошибки

Визуальное представление:

Markdown Скопировать код 🔒🧳 До: Данные закрыты в локальном JSON-файле. 🔑🛠️ Процесс: JavaScript создаёт ключ с помощью `fetch`. 🔓🧳 После: Сундук открыт, данные из JSON доступны!

Альтернативные подходы и рекомендации

Работа с файлами пользователя: FileReader API

Для загрузки JSON-файлов, загруженных пользователем, не отправляя их на сервер, используйте FileReader API. Он старше Fetch, но не менее эффективен.

JS Скопировать код function handleFileSelect(evt) { const file = evt.target.files[0]; // Получаем файл const reader = new FileReader(); reader.onload = e => { const data = JSON.parse(e.target.result); // Преобразуем содержимое файла console.log(data); }; reader.onerror = (e) => { console.error('Ошибка FileReader:', e); // Обработка ошибки }; reader.readAsText(file); // Читаем файл как текст } document.getElementById('file-input').addEventListener('change', handleFileSelect, false);

Подключив этот скрипт к элементу <input> с типом file , вы сможете загружать файлы.

Внимание к деталям: Структура JSON

В JSON все ключи должны быть в двойных кавычках, а завершающие запятые недопустимы. В противном случае возможны ошибки при парсинге.

Используем новые возможности (ES2022)

JS Скопировать код import data from './local.json' assert { type: 'json' }; // Загрузка без лишних шагов console.log(data); // И вот наши данные

Лучшие практики

Безопасность прежде всего: Избегайте eval()

Никогда не используйте eval() для парсинга JSON, так как это может привести к возникновению серьёзных уязвимостей.

Производительность: JSON и тег <script>

Если включить JSON в тег <script> , это может увеличить загрузку памяти и негативно повлиять на производительность вашего приложения. Берегите ресурсы!

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