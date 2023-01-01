logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Загрузка и обработка локального JSON файла в JavaScript
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Загрузка и обработка локального JSON файла в JavaScript

#Основы JavaScript  #Fetch API  #JSON и сериализация  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для загрузки локального JSON-файла с помощью Fetch API, следует воспользоваться следующим кодом:

JS
Скопировать код
fetch('local.json')
  .then(res => res.json())  // Преобразуем ответ в JSON
  .then(data => console.log(data))  // Выводим содержимое файла
  .catch(err => console.error('Ошибка:', err));  // В случае ошибки выводим её

Проверьте корректность пути к файлу и разрешите доступ к локальным файлам, чтобы избежать проблем, связанных с CORS.

Пошаговый план для смены профессии

Углубление в тему: Современные подходы к загрузке локального JSON

Объятие асинхронности: Загрузка JSON при помощи Fetch и Async/Await

Чтобы использовать все преимущества асинхронного JavaScript, попробуйте комбинировать async/await и fetch.

JS
Скопировать код
async function loadJSON(path) {
  try {
    const response = await fetch(path);   // Получаем JSON
    if (!response.ok) throw new Error('Сетевой ответ некорректен');
    return await response.json(); // Ожидаем ответ в формате JSON
  } catch (error) {
    console.error('Ошибка при загрузке:', error);   // Обрабатываем ошибки
  }
}

loadJSON('local.json').then(data => console.log(data)); // Загружаем данные

Обход ограничений безопасности: Fetch и локальные файлы

В некоторых случаях Fetch API требуется поднятие локального сервера для корректной работы с локальными файлами. Это связано с ограничениями безопасности. Следите за корректностью пути к файлам и правильностью настроек доступа.

Визуализация

Можно считать ваш локальный JSON-файл закрытым сундуком с сокровищами (🔒🧳). Код JavaScript, в свою очередь, ведёт себя как ключник (🔑🛠️):

JS
Скопировать код
fetch('local_treasure.json')     // 🔑🛠️ Создаем ключ
  .then(response => response.json())  // 🔑 Применяем ключ
  .then(data => console.log(data))    // 🔓 Открываем сундук
  .catch(error => console.error('Неправильный ключ!', error));  // 🔁 В случае ошибки

Визуальное представление:

Markdown
Скопировать код
🔒🧳 До: Данные закрыты в локальном JSON-файле.
🔑🛠️ Процесс: JavaScript создаёт ключ с помощью `fetch`.
🔓🧳 После: Сундук открыт, данные из JSON доступны!

Альтернативные подходы и рекомендации

Работа с файлами пользователя: FileReader API

Для загрузки JSON-файлов, загруженных пользователем, не отправляя их на сервер, используйте FileReader API. Он старше Fetch, но не менее эффективен.

JS
Скопировать код
function handleFileSelect(evt) {
  const file = evt.target.files[0]; // Получаем файл
  const reader = new FileReader();

  reader.onload = e => {
    const data = JSON.parse(e.target.result);  // Преобразуем содержимое файла
    console.log(data); 
  };

  reader.onerror = (e) => {
    console.error('Ошибка FileReader:', e);    // Обработка ошибки
  };

  reader.readAsText(file); // Читаем файл как текст
}

document.getElementById('file-input').addEventListener('change', handleFileSelect, false);

Подключив этот скрипт к элементу <input> с типом file, вы сможете загружать файлы.

Внимание к деталям: Структура JSON

В JSON все ключи должны быть в двойных кавычках, а завершающие запятые недопустимы. В противном случае возможны ошибки при парсинге.

Используем новые возможности (ES2022)

JS
Скопировать код
import data from './local.json' assert { type: 'json' };  // Загрузка без лишних шагов

console.log(data);  // И вот наши данные

Лучшие практики

Безопасность прежде всего: Избегайте eval()

Никогда не используйте eval() для парсинга JSON, так как это может привести к возникновению серьёзных уязвимостей.

Производительность: JSON и тег <script>

Если включить JSON в тег <script>, это может увеличить загрузку памяти и негативно повлиять на производительность вашего приложения. Берегите ресурсы!

Полезные материалы

  1. Использование Fetch API – Веб-API | MDN — подробное руководство по Fetch API.
  2. Использование промисов – JavaScript | MDN — введение в работу с асинхронностью с использованием промисов.
  3. Введение в JSON — основы работы с JSON в JavaScript.
  4. XMLHttpRequest – Веб-API | MDN — традиционная альтернатива Fetch для AJAX-запросов.
  5. GitHub – axios/axios: HTTP-клиент для браузера и node.js — все о библиотеке HTTP-клиента Axios.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для загрузки локального JSON-файла в JavaScript?
1 / 5

Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

Свежие материалы
Как использовать Google Authenticator для двухфакторной аутентификации в Fortnite
6 сентября 2024
Альтернативы двухфакторной аутентификации (2FA)
6 сентября 2024
Как найти код безопасности в Epic Games
6 сентября 2024

Загрузка...