Загрузка файла через fetch API в JavaScript: подробное руководство

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Быстрый ответ

Для загрузки файла через fetch API, код должен выглядеть следующим образом:

JS Скопировать код const formData = new FormData(); // Замените 'file' на атрибут name вашего элемента input formData.append('file', fileInput.files[0]); fetch('/upload', { method: 'POST', body: formData }) .then(res => res.json()) .then(data => console.log('Успешно:', data)) .catch(err => console.error('Ошибка:', err)); // Несмотря на возникновение ошибки, сохраняйте спокойствие

Не забудьте убедиться, что на сервере настроен обработчик для загрузки файлов.

Мультизагрузка файлов

Если в вашем приложении необходимо выполнить загрузку нескольких файлов одновременно, можно использовать FormData :

JS Скопировать код const formData = new FormData(); for (let i = 0; i < fileInput.files.length; i++) { formData.append('files[]', fileInput.files[i]); // 'files[]' – это массив файлов, а не единичный элемент. } fetch('/multi-upload', { method: 'POST', body: formData }) // Продолжайте обработку событий с помощью .then и .catch здесь

Профессиональный совет: Если при использовании FormData не указать заголовок Content-Type , браузер автоматически установит нужное значение boundary .

Визуализация

Для наглядной иллюстрации процесса загрузки файла через JS fetch API можно воспользоваться следующей метафорой:

Markdown Скопировать код 🖼️ Карточка (файл) -> 📫 (Fetch API) -> ✈️ -> 🌐 (HTTP сервер)

Код будет выглядеть так:

JS Скопировать код fetch('https://destination.url/upload', { method: 'POST', body: formData // Прикрепляем Карточку });

По аналогии, можно представить этот процесс как отправку открытки (файла), которую переносит почта (Fetch API) по воздуху (через Интернет) к месту назначения (на HTTP-сервер).

Использование Async/Await и обработка ошибок Fetch

Так же как в море выйти на рейд без спасательного круга опасно, в программировании критически важно обрабатывать ошибки при работе с fetch . Async/await поможет вашему коду стать более читабельным:

JS Скопировать код async function uploadFile(file) { const formData = new FormData(); formData.append('file', file); // Это ваш спасательный круг. try { const response = await fetch('/upload', { method: 'POST', body: formData }); const data = await response.json(); console.log('Успешно:', data); } catch (err) { console.error('Ошибка "Ковабунга":', err); // Иногда даже лучшие из нас неудачно падают. } }

Необходимо вызвать функцию при событии change – и всё готово!

Изучение fetch() и Blob() изнутри

Управление форматом содержимого

Если вам нужно контролировать формат данных, настройте значение заголовка Content-Type :

JS Скопировать код fetch('/upload-text', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'text/plain' }, body: 'Взлетай, перелетай облака!' // Текст уже в пути. });

Отправка данных в формате Blob

Для отправки Blob , загружайте его так же, как и обычный файл:

JS Скопировать код const blob = new Blob(['Супермен в Готэме'], { type: 'text/plain' }); // Клянемся: криптонита здесь нет. fetch('/upload-blob', { method: 'POST', body: blob });

При использовании fetch, данные в формате Blob воспринимаются как файл.

Обработка ответов сервера

Каждый HTTP-код выдает свою особую историю. Важно корректно обработать все коды состояния, поскольку своевременное и точное общение – это ключ к успеху! Анализируйте форматы данных (будь то JSON или XML) со всем тщательством исследований Шерлока Холмса.

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