Загрузка файла через fetch API в JavaScript: подробное руководство#Web API #Асинхронность #Fetch API
Быстрый ответ
Для загрузки файла через fetch API, код должен выглядеть следующим образом:
const formData = new FormData();
// Замените 'file' на атрибут name вашего элемента input
formData.append('file', fileInput.files[0]);
fetch('/upload', { method: 'POST', body: formData })
.then(res => res.json())
.then(data => console.log('Успешно:', data))
.catch(err => console.error('Ошибка:', err)); // Несмотря на возникновение ошибки, сохраняйте спокойствие
Не забудьте убедиться, что на сервере настроен обработчик для загрузки файлов.
Мультизагрузка файлов
Если в вашем приложении необходимо выполнить загрузку нескольких файлов одновременно, можно использовать
FormData:
const formData = new FormData();
for (let i = 0; i < fileInput.files.length; i++) {
formData.append('files[]', fileInput.files[i]);
// 'files[]' – это массив файлов, а не единичный элемент.
}
fetch('/multi-upload', { method: 'POST', body: formData })
// Продолжайте обработку событий с помощью .then и .catch здесь
Профессиональный совет: Если при использовании
FormData не указать заголовок
Content-Type, браузер автоматически установит нужное значение
boundary.
Визуализация
Для наглядной иллюстрации процесса загрузки файла через JS fetch API можно воспользоваться следующей метафорой:
🖼️ Карточка (файл) -> 📫 (Fetch API) -> ✈️ -> 🌐 (HTTP сервер)
Код будет выглядеть так:
fetch('https://destination.url/upload', {
method: 'POST',
body: formData // Прикрепляем Карточку
});
По аналогии, можно представить этот процесс как отправку открытки (файла), которую переносит почта (Fetch API) по воздуху (через Интернет) к месту назначения (на HTTP-сервер).
Использование Async/Await и обработка ошибок Fetch
Так же как в море выйти на рейд без спасательного круга опасно, в программировании критически важно обрабатывать ошибки при работе с
fetch.
Async/await поможет вашему коду стать более читабельным:
async function uploadFile(file) {
const formData = new FormData();
formData.append('file', file); // Это ваш спасательный круг.
try {
const response = await fetch('/upload', { method: 'POST', body: formData });
const data = await response.json();
console.log('Успешно:', data);
} catch (err) {
console.error('Ошибка "Ковабунга":', err); // Иногда даже лучшие из нас неудачно падают.
}
}
Необходимо вызвать функцию при событии
change – и всё готово!
Изучение fetch() и Blob() изнутри
Управление форматом содержимого
Если вам нужно контролировать формат данных, настройте значение заголовка
Content-Type:
fetch('/upload-text', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'text/plain'
},
body: 'Взлетай, перелетай облака!' // Текст уже в пути.
});
Отправка данных в формате Blob
Для отправки
Blob, загружайте его так же, как и обычный файл:
const blob = new Blob(['Супермен в Готэме'], { type: 'text/plain' }); // Клянемся: криптонита здесь нет.
fetch('/upload-blob', { method: 'POST', body: blob });
При использовании fetch, данные в формате
Blob воспринимаются как файл.
Обработка ответов сервера
Каждый HTTP-код выдает свою особую историю. Важно корректно обработать все коды состояния, поскольку своевременное и точное общение – это ключ к успеху! Анализируйте форматы данных (будь то JSON или XML) со всем тщательством исследований Шерлока Холмса.
Полезные материалы
- Использование Fetch API – Web APIs | MDN — изучите, как выполнять загрузку файлов с помощью Fetch.
- FormData: метод append() – Web APIs | MDN — всё, что нужно знать о добавлении файлов в FormData.
- Fetch API – Web APIs | MDN — полная документация fetch API для детального изучения.
- javascript – Как выполнить загрузку файла с помощью JS fetch API? — полезная дискуссия на тему на Stack Overflow.
- Чтение файлов в JavaScript | Статьи | web.dev — руководство по работе с файлами в JavaScript.
- GitHub – JakeChampion/fetch: Полифилл для window.fetch на JavaScript — примеры использования fetch для выполнить загрузки файлов.
- Blob – Web APIs | MDN — подробный материал для понимания работы с fetch и данными в формате
Blob.
Тимур Голубев
веб-разработчик