Задержка выполнения скрипта в JavaScript без jQuery

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Быстрый ответ

Если вы хотите выполнить код JavaScript с задержкой, воспользуйтесь функцией setTimeout , передав в неё функцию обратного вызова (callback-функцию) и желаемую задержку в миллисекундах.

JS Скопировать код setTimeout(() => console.log('Выполнено с задержкой...'), 3000);

Здесь значение 3000 обозначает задержку в 3 секунды. Параметр задержки можно настроить по своему усмотрению. setTimeout работает асинхронно и не перерывает выполнение основного скрипта.

I. Освоение

1.1 Основные принципы работы с задержкой

Функция setTimeout базируется на callback-функции и определённом временном интервале, после которого эта функция будет вызвана.

JS Скопировать код let lifeMotto = 'Жизнь прекрасна'; setTimeout(() => {console.log(lifeMotto);}, 2000); // lifeMotto будет выведено через 2 секунды

1.2 Асинхронность setTimeout

Важно осознавать асинхронность setTimeout : скрипт продолжает своё выполнение, пока таймер ожидает свой момент. Это означает, что данные, использованные в callback-функции, могут устареть или измениться.

1.3 Ошибки, которые могут подстерегать

Попытки создать задержку посредством бесконечных циклов while или объектов Date могут привести к "зависанию" интерфейса. В однопоточном JavaScript такие блокирующие операции мешают нормальной работе страницы.

1.4 Опасность утечек памяти

При работе с циклами или при использовании вложенных setTimeout / setInterval возможны утечки памяти. Замыкания и неправильное управление таймерами могут привести к чрезмерному использованию ресурсов.

II. Особенности использования

2.1 Создание своих функций задержек

Определение собственной функции задержки позволяет гибко настраивать время. Применение замыканий может сильно упростить этот процесс:

JS Скопировать код function createDelayFunction(delay) { return function(callback) { setTimeout(callback, delay); }; } const delayForTwoSeconds = createDelayFunction(2000); delayForTwoSeconds(() => console.log('Выполнено с задержкой 2 секунды'));

2.2 Учёт временных расхождений

Точность задержек, сделанных с помощью setTimeout , может варьироваться из-за особенностей цикла событий в JavaScript. Целесообразно учитывать возможные небольшие отклонения.

2.3 Возможности применения

Функция setTimeout может быть полезна при решении различных задач: управлении последовательно выполняемыми анимациями, регулировке обработки событий и поддержании отзывчивости пользовательского интерфейса.

Визуализация

Представьте себе, что вы устраиваете экзотический чайный церемониал:

Markdown Скопировать код | Установка таймера | Действие | | ------------------------ | ------------------------ | | 0 мин | 🚰 Наполнение чайника | | 1 мин | ⏳ Ожидание | | 2 мин | 🔔 Чайник готов | | 3 мин | 🍵 Заваривание чая | | 5 мин | ⏰ Время для чаепития! |

После того как вы запустили таймер, вы можете заняться другими важными делами, пока определённые действия не начнут выполняться по прошествии установленного времени.

JS Скопировать код setTimeout(() => { console.log('🍵 Чай готов, приятного чаепития!'); }, 5000); // 5-минутная задержка для идеального чая

Точно так же, как и с таймером для чая, setTimeout дает возможность задаче выполняться в запланированное время, позволяя вам заниматься другими делами.

III.

3.1 Управление последовательностью выполнения

Применение setTimeout особенно актуально при увеличении объема и сложности кода. Это помогает организовать последовательное выполнение задач и планировать операции, которые должны следовать друг за другом.

3.2 Синергия с циклом событий и обновлением DOM

Понимание цикла событий поможет более эффективно использовать функцию setTimeout . Она позволяет браузеру обновлять элементы DOM и обрабатывать пользовательские события, не нарушая отзывчивости интерфейса.

3.3 Реализация неблокирующих задержек

В контексте повышенного внимания к пользовательскому опыту особенно важны неблокирующие задержки. setTimeout можно использовать для отложенного выполнения ресурсоемких задач, тем самым улучшая отзывчивость страницы.

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