XSLT для начинающих: основы, примеры и преобразование XML

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Для кого эта статья:

Разработчики и инженеры, работающие с XML-документами

Студенты и специалисты, изучающие технологии веб-разработки и обработки данных

Профессионалы, занимающиеся интеграцией систем и преобразованием данных в различные форматы

Представьте: у вас есть данные в XML, но нужно отобразить их на веб-странице, преобразовать в JSON или создать CSV-отчёт. Как это сделать без ручного перебора каждого элемента? 🔄 Здесь на помощь приходит XSLT — настоящий швейцарский нож трансформации XML-данных. Если вы когда-либо сталкивались с задачей преобразования структурированных данных из одного формата в другой, но терялись в обилии инструментов, эта статья станет вашей отправной точкой в мир XML-преобразований, от базовых концепций до практических примеров.

Что такое XSLT: базовые принципы работы с XML

XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) — это язык, созданный специально для преобразования XML-документов в другие форматы: HTML, текст, другой XML или практически любой текстовый формат. Если представить XML как структурированные данные, то XSLT — это набор правил, описывающих, как эти данные должны быть представлены.

Основная идея XSLT заключается в том, что мы описываем шаблоны (templates), которые применяются к различным частям XML-документа. Когда процессор XSLT находит соответствие между шаблоном и элементом XML, он выполняет указанные в шаблоне действия.

Сергей Ковалёв, технический лид Когда я только начинал работать с корпоративными системами, мне дали задачу: интегрировать данные из старой системы учёта, которая выгружала информацию только в XML, с новым веб-интерфейсом. Первый месяц я пытался парсить эти файлы вручную на PHP, создавая море кода и постоянно сталкиваясь с ошибками. Затем коллега показал мне XSLT, и я переписал всю логику всего за два дня. Ключевым открытием стало понимание, что XSLT — это декларативный язык: вместо того, чтобы указывать компьютеру "как" делать преобразование, я просто описал, "что" должно получиться. Спустя 5 лет эта трансформация до сих пор работает без единой ошибки, хотя формат исходных данных менялся уже трижды.

Для понимания места XSLT в экосистеме XML, рассмотрим таблицу основных XML-технологий:

Технология Назначение Взаимодействие с XSLT XML Язык разметки данных Исходный формат данных для XSLT XPath Язык запросов к XML Используется в XSLT для выбора узлов XML XSLT Язык трансформации XML – XSL-FO Форматирование XML для печати XSLT часто используется для генерации XSL-FO DTD/XSD Схемы валидации XML Определяют структуру XML для преобразования

Процесс преобразования XSLT происходит следующим образом:

XSLT-процессор получает исходный XML-документ Процессор применяет правила из XSLT-таблицы стилей На выходе формируется новый документ в целевом формате

Важно понимать, что XSLT не изменяет исходный XML-файл — он создаёт новый документ на основе правил преобразования. 🔍 Это делает XSLT безопасным для работы с исходными данными.

Синтаксис XSLT: основные элементы и конструкции

Таблица стилей XSLT представляет собой XML-документ с корневым элементом <xsl:stylesheet> (или <xsl:transform> , что эквивалентно). Внутри этого элемента располагаются шаблоны, определяющие правила преобразования.

Ключевые элементы синтаксиса XSLT:

<xsl:template> — определяет шаблон для преобразования

— определяет шаблон для преобразования <xsl:apply-templates> — применяет шаблоны к дочерним элементам

— применяет шаблоны к дочерним элементам <xsl:value-of> — извлекает значение узла

— извлекает значение узла <xsl:for-each> — перебирает набор узлов

— перебирает набор узлов <xsl:if> и <xsl:choose> — условное форматирование

и — условное форматирование <xsl:sort> — сортировка узлов

Рассмотрим базовый пример XML-документа:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <books> <book> <title>Война и мир</title> <author>Лев Толстой</author> <year>1869</year> </book> <book> <title>Мастер и Маргарита</title> <author>Михаил Булгаков</author> <year>1967</year> </book> </books>

И соответствующую XSLT-таблицу стилей для преобразования его в HTML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:template match="/"> <html> <head> <title>Список книг</title> </head> <body> <h1>Каталог книг</h1> <table border="1"> <tr> <th>Название</th> <th>Автор</th> <th>Год издания</th> </tr> <xsl:apply-templates select="books/book"/> </table> </body> </html> </xsl:template> <xsl:template match="book"> <tr> <td><xsl:value-of select="title"/></td> <td><xsl:value-of select="author"/></td> <td><xsl:value-of select="year"/></td> </tr> </xsl:template> </xsl:stylesheet>

В этом примере важно обратить внимание на несколько моментов:

Атрибут match="/" в первом шаблоне указывает, что он применяется к корневому узлу документа

в первом шаблоне указывает, что он применяется к корневому узлу документа Элемент <xsl:apply-templates> с атрибутом select="books/book" указывает процессору обработать все элементы book внутри books

с атрибутом указывает процессору обработать все элементы внутри Второй шаблон с match="book" определяет, как преобразовывать каждую книгу в таблицу

определяет, как преобразовывать каждую книгу в таблицу Элемент <xsl:value-of> извлекает текстовое содержимое указанного узла

Важной составляющей XSLT является язык XPath, используемый для навигации по элементам XML. XPath позволяет указывать путь к элементам и атрибутам документа, а также выполнять фильтрацию и условный выбор узлов. 🧭

Создание первого XSLT-преобразования: пошаговый гайд

Давайте создадим простое XSLT-преобразование с нуля, пройдя через все этапы этого процесса. Для примера возьмём XML-файл с данными о сотрудниках и преобразуем его в HTML-страницу.

Шаг 1: Подготовим исходный XML-документ (employees.xml):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <company> <employee id="1"> <name>Иван Петров</name> <position>Разработчик</position> <department>IT</department> <salary>120000</salary> </employee> <employee id="2"> <name>Анна Сидорова</name> <position>Дизайнер</position> <department>Маркетинг</department> <salary>95000</salary> </employee> <employee id="3"> <name>Сергей Иванов</name> <position>Менеджер проектов</position> <department>IT</department> <salary>150000</salary> </employee> </company>

Шаг 2: Создадим XSLT-таблицу стилей (employees.xsl):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <!-- Шаблон для корневого элемента --> <xsl:template match="/"> <html> <head> <title>Список сотрудников</title> <style> table { border-collapse: collapse; width: 100%; } th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; } tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; } </style> </head> <body> <h1>Список сотрудников компании</h1> <table> <tr> <th>ID</th> <th>Имя</th> <th>Должность</th> <th>Отдел</th> <th>Зарплата</th> </tr> <xsl:apply-templates select="company/employee"> <xsl:sort select="department" /> <xsl:sort select="name" /> </xsl:apply-templates> </table> <h2>Статистика по отделам</h2> <ul> <xsl:for-each select="company/employee[not(department=preceding::employee/department)]"> <xsl:sort select="department" /> <xsl:variable name="dept" select="department" /> <li> <b><xsl:value-of select="department"/>:</b> <xsl:value-of select="count(/company/employee[department=$dept])"/> сотрудников </li> </xsl:for-each> </ul> </body> </html> </xsl:template> <!-- Шаблон для элемента employee --> <xsl:template match="employee"> <tr> <td><xsl:value-of select="@id"/></td> <td><xsl:value-of select="name"/></td> <td><xsl:value-of select="position"/></td> <td><xsl:value-of select="department"/></td> <td> <xsl:choose> <xsl:when test="salary > 100000"> <span style="color: green"><xsl:value-of select="salary"/> ₽</span> </xsl:when> <xsl:otherwise> <span><xsl:value-of select="salary"/> ₽</span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </td> </tr> </xsl:template> </xsl:stylesheet>

Шаг 3: Выполним преобразование. Это можно сделать несколькими способами:

С помощью браузера (для некоторых браузеров)

Используя командную строку с утилитами типа xsltproc или saxon

или На языках программирования (Python, Java, JavaScript и др.)

Для примера, в командной строке с xsltproc:

xsltproc -o employees.html employees.xsl employees.xml

Рассмотрим ключевые моменты этого преобразования:

Используем сортировку с <xsl:sort> для упорядочивания сотрудников сначала по отделам, а потом по имени Применяем условное форматирование с <xsl:choose> для выделения зарплат более 100 000 зелёным цветом Выводим статистику по отделам с помощью <xsl:for-each> и функции count() Используем <xsl:variable> для сохранения текущего отдела при подсчёте статистики

Елена Соколова, веб-разработчик На одном из проектов мне пришлось работать с системой, которая генерировала ежедневные отчёты в XML. Клиенту нужно было отображать эти данные на портале в красивом виде, а также иметь возможность экспортировать их в CSV для дальнейшего анализа. Изначально я думала написать парсер на JavaScript, но быстро поняла, что код становится слишком громоздким из-за множества правил отображения. Тогда я вспомнила про XSLT. Я создала две трансформации: одну для преобразования в HTML с интерактивными элементами, другую для генерации CSV. Самым сложным оказалось обработать многоуровневые группировки данных, но XPath с функциями предшествующих и следующих узлов прекрасно справился с задачей. Особенно порадовало, что когда заказчик через полгода запросил изменение в логике группировки, мне потребовалось изменить всего несколько строк в XSLT вместо переписывания всего парсера.

Практические задачи XSLT: от XML к HTML и другим форматам

XSLT — чрезвычайно гибкий инструмент для преобразования XML. Рассмотрим наиболее распространённые практические задачи и способы их решения.

Преобразование Типичные задачи Ключевые элементы XSLT Сложность XML → HTML Отображение данных на веб-страницах, отчёты Базовые элементы шаблонов Низкая XML → XML Изменение структуры, фильтрация, обогащение данных xsl:copy, xsl:copy-of, условия Средняя XML → CSV/JSON Экспорт данных для аналитики, API Форматирование строк, text output method Средняя XML → PDF Печатные формы, документы XSL-FO (отдельная спецификация) Высокая XML → SVG Визуализация данных, графики Математические вычисления, генерация SVG-синтаксиса Высокая

Рассмотрим примеры преобразования XML в различные форматы:

1. Преобразование XML в JSON

XML-данные:

<products> <product id="1"> <name>Смартфон</name> <price>25000</price> <available>true</available> </product> <product id="2"> <name>Ноутбук</name> <price>65000</price> <available>false</available> </product> </products>

XSLT для преобразования в JSON:

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:output method="text"/> <xsl:template match="/"> { "products": [ <xsl:for-each select="products/product"> { "id": "<xsl:value-of select="@id"/>", "name": "<xsl:value-of select="name"/>", "price": <xsl:value-of select="price"/>, "available": <xsl:value-of select="available"/> }<xsl:if test="position() != last() ">,</xsl:if> </xsl:for-each> ] } </xsl:template> </xsl:stylesheet>

2. Преобразование XML в CSV

XSLT для создания CSV-файла из того же XML:

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:output method="text"/> <xsl:template match="/"> id,name,price,available <xsl:for-each select="products/product"> <xsl:value-of select="@id"/>,<xsl:value-of select="name"/>,<xsl:value-of select="price"/>,<xsl:value-of select="available"/> <xsl:text> </xsl:text> </xsl:for-each> </xsl:template> </xsl:stylesheet>

При создании преобразований для различных форматов важно учитывать следующие моменты:

Метод вывода : используйте соответствующий <xsl:output method="..." /> (xml, html, text)

: используйте соответствующий (xml, html, text) Экранирование специальных символов : особенно важно для JSON, где кавычки и другие символы требуют экранирования

: особенно важно для JSON, где кавычки и другие символы требуют экранирования Обработка пустых значений : предусмотрите обработку отсутствующих элементов в XML

: предусмотрите обработку отсутствующих элементов в XML Локализация: учитывайте особенности представления дат, чисел и спецсимволов в целевом формате

Для более сложных преобразований (например, XML в PDF) обычно используют промежуточное преобразование XML → XSL-FO → PDF, где XSL-FO (XSL Formatting Objects) — язык описания форматирования для печатных документов. 📄

Инструменты для работы с XSLT: онлайн-сервисы и Python

Для работы с XSLT существует множество инструментов — от онлайн-сервисов до библиотек в различных языках программирования. Рассмотрим наиболее полезные из них.

Онлайн-инструменты для XSLT-преобразований:

XSLT Test (xslttest.appspot.com) — простой сервис для тестирования XSLT-преобразований

(xslttest.appspot.com) — простой сервис для тестирования XSLT-преобразований FreeFormatter (freeformatter.com/xsl-transformer.html) — поддерживает различные версии XSLT

(freeformatter.com/xsl-transformer.html) — поддерживает различные версии XSLT CodeBeautify (codebeautify.org/xml-to-html-converter) — преобразование XML в HTML с возможностью настройки XSLT

(codebeautify.org/xml-to-html-converter) — преобразование XML в HTML с возможностью настройки XSLT XSLTFiddle (xsltfiddle.liberty-development.net) — песочница для экспериментов с XSLT

Преимущества онлайн-сервисов в том, что они не требуют установки дополнительного ПО и позволяют быстро проверить работоспособность преобразований. Однако для автоматизации и интеграции в проекты лучше использовать программные библиотеки. 🛠️

Работа с XSLT в Python

Python предлагает несколько библиотек для работы с XSLT. Наиболее популярные — lxml и Saxon-Python.

Пример использования lxml для XSLT-преобразования:

from lxml import etree # Загрузка XML и XSLT xml_doc = etree.parse('employees.xml') xslt_doc = etree.parse('employees.xsl') # Создание XSLT-трансформатора transform = etree.XSLT(xslt_doc) # Применение трансформации result = transform(xml_doc) # Сохранение результата with open('employees.html', 'wb') as f: f.write(etree.tostring(result, pretty_print=True)) print("Преобразование выполнено успешно!")

Для более сложных задач или поддержки XSLT 2.0/3.0 можно использовать Saxon через его Python-обёртку:

import saxonc # Создание процессора Saxon with saxonc.PySaxonProcessor(license=False) as proc: xslt_proc = proc.new_xslt_processor() # Загрузка XSLT xslt_proc.compile_stylesheet(stylesheet_file="employees.xsl") # Применение трансформации result = xslt_proc.transform_to_string(source_file="employees.xml") # Сохранение результата with open('employees.html', 'w', encoding='utf-8') as f: f.write(result)

При выборе библиотеки для работы с XSLT в Python стоит учитывать следующие факторы:

lxml : быстрая, встроенная в большинство дистрибутивов Python, но поддерживает только XSLT 1.0

: быстрая, встроенная в большинство дистрибутивов Python, но поддерживает только XSLT 1.0 Saxon-Python : полная поддержка XSLT 3.0, но требует установки Java и более сложна в настройке

: полная поддержка XSLT 3.0, но требует установки Java и более сложна в настройке xml.etree: входит в стандартную библиотеку Python, но не поддерживает XSLT напрямую

Для интеграции XSLT в веб-приложения можно использовать фреймворки, такие как Django или Flask, где преобразование может выполняться как часть обработки HTTP-запросов. Для автоматизации преобразований в промышленных масштабах часто используют Apache Airflow или другие планировщики заданий.

Также стоит упомянуть инструменты для отладки XSLT:

Oxygen XML Editor — профессиональный редактор с поддержкой отладки XSLT

— профессиональный редактор с поддержкой отладки XSLT XMLSpy — комплексное IDE для работы с XML-технологиями

— комплексное IDE для работы с XML-технологиями VS Code с расширениями — бесплатная альтернатива с плагинами для XML и XSLT