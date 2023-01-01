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Вызов JavaScript кода по клику на ссылку: события, DOM
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Вызов JavaScript кода по клику на ссылку: события, DOM

#Основы JavaScript  #Работа с DOM  #События в браузере  
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Быстрый ответ

Чтобы вызвать функцию JavaScript при клике по ссылке, используйте тег <a> с атрибутами href="#" (отменяет стандартное действие перехода) и onclick (инициирует нужную функцию). Внутри функции вызывайте event.preventDefault() для предотвращения перезагрузки страницы.

HTML
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<a href="#" onclick="doSomethingCool(event);">Кликни здесь!</a>

<script>
function doSomethingCool(event) {
  event.preventDefault(); // Предотвращаем перезагрузку страницы
  alert('Привет от JavaScript!');
}
</script>

При клике на ссылку сработает функция doSomethingCool, а event.preventDefault() позволит сохранить текущее состояние страницы.

Пошаговый план для смены профессии

Развиваем интерактивность кнопок

Если нужно выполнить действие без перехода по ссылке, то предпочтительнее использовать кнопки вместо ссылок. Это улучшит удобство использования и будет больше соответствовать семантике HTML.

HTML
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<button onclick="onlyCoolButtonsAllowed();">Действие</button>

<script>
function onlyCoolButtonsAllowed() {
  // Здесь ваш JavaScript код
}
</script>

Используйте кнопки для интерактивных действий, оставив ссылки для навигации.

Изящный подход: ненавязчивый JavaScript

Ненавязчивый JavaScript предполагает разделение структуры и поведения страницы. Вместо использования атрибута onclick, вы можете связать обработчики событий непосредственно в JavaScript коде:

JS
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window.onload = function() {
  document.getElementById('myLinkId').addEventListener('click', function(event) {
    event.preventDefault();
    // Функционал обработки клика
  });
};

Слушатели событий активируются только после загрузки страницы, без window.onload они не будут работать.

Танец с динамическими элементами

Для динамических элементов используйте делегирование событий, присваивая обработчик родительскому элементу. При клике на дочерний элемент, соответствующий заданным условиям, срабатывает делегированный обработчик:

JS
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document.body.addEventListener('click', function(event) {
  if (event.target.matches('.dynamicEtchASketch')) {
    event.preventDefault();
    // Действие при клике на соответствующие элементы
  }
});

Делегирование событий упрощает управление событиями и повышает эффективность кода.

Безопасный JavaScript: держим честь стражи

Встраивание JavaScript в ссылки должно соответствовать Политике безопасности содержимого (CSP). Использование внешних файлов JavaScript является безопасной альтернативой встроенным обработчикам.

Визуализация

Как ссылка запускает функцию JavaScript:

  • 🖱 кликаете.
  • От курицы (клика) до утки (функции): Событие преобразуется в вызов функции.
  • 🐥💨: Функция выполняется, как будто бы волшебным образом появилась утка.

Сепарация кода: нейтралитет Швейцарии

Разделение кода улучшает его читаемость и масштабируемость. Поведение JavaScript не должно встраиваться в HTML теги:

JS
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document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => {
  document.getElementById('linkId').addEventListener('click', (e) => {
    e.preventDefault();
    // Функционал обработчика
  });
});

Не нужно заменять обычный JavaScript на jQuery, если можно достичь желаемого результата без его использования. jQuery предлагает метод .on() для быстрого назначения обработчиков событий.

Манипуляции с DOM: момент марионеточника JavaScript

С помощью связывания ссылок с JavaScript, манипулирование DOM становится важной частью интерактивного взаимодействия с пользователем:

JS
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function newNarrative() {
  document.getElementById('story').innerHTML = 'И они жили долго и счастливо...';
}

Ошибки и напористость: Принцесса и Чудовище

С применением ненавязчивого JavaScript удобство использования сайта сохраняется даже при возникновении ошибок или при отключении JavaScript.

JS
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if (window.addEventListener) {
  window.addEventListener('error', function(e) {
    // Обработка ошибок
  });
} else {
  window.attachEvent('onerror', function(e) {
    // Поддержка старых браузеров
  });
}

Полезные материалы

  1. Введение в события – учебник по веб-разработке от MDN — Гид по событиям JavaScript.
  2. Как переключить видимость элемента — Практический гайд по скрытию и показу элементов.
  3. Введение в браузерные события — Все о управлении событиями в JavaScript.
  4. addEventListener vs onclick – Stack Overflow — Обсуждение достоинств разных подходов к привязке событий.
  5. Опасности остановки распространения событий | CSS-Tricks — О преимуществах и недостатках контроля над распространением событий.
  6. Использование Fetch API — Подробности о Fetch API для сетевых запросов.
  7. .on() | Документация jQuery API — Описание метода .on() для назначения обработчиков событий в jQuery.
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Как предотвратить перезагрузку страницы при клике на ссылку?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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