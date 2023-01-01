Вызов JavaScript кода по клику на ссылку: события, DOM

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Быстрый ответ

Чтобы вызвать функцию JavaScript при клике по ссылке, используйте тег <a> с атрибутами href="#" (отменяет стандартное действие перехода) и onclick (инициирует нужную функцию). Внутри функции вызывайте event.preventDefault() для предотвращения перезагрузки страницы.

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="doSomethingCool(event);">Кликни здесь!</a> <script> function doSomethingCool(event) { event.preventDefault(); // Предотвращаем перезагрузку страницы alert('Привет от JavaScript!'); } </script>

При клике на ссылку сработает функция doSomethingCool , а event.preventDefault() позволит сохранить текущее состояние страницы.

Развиваем интерактивность кнопок

Если нужно выполнить действие без перехода по ссылке, то предпочтительнее использовать кнопки вместо ссылок. Это улучшит удобство использования и будет больше соответствовать семантике HTML.

HTML Скопировать код <button onclick="onlyCoolButtonsAllowed();">Действие</button> <script> function onlyCoolButtonsAllowed() { // Здесь ваш JavaScript код } </script>

Используйте кнопки для интерактивных действий, оставив ссылки для навигации.

Изящный подход: ненавязчивый JavaScript

Ненавязчивый JavaScript предполагает разделение структуры и поведения страницы. Вместо использования атрибута onclick , вы можете связать обработчики событий непосредственно в JavaScript коде:

JS Скопировать код window.onload = function() { document.getElementById('myLinkId').addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); // Функционал обработки клика }); };

Слушатели событий активируются только после загрузки страницы, без window.onload они не будут работать.

Танец с динамическими элементами

Для динамических элементов используйте делегирование событий, присваивая обработчик родительскому элементу. При клике на дочерний элемент, соответствующий заданным условиям, срабатывает делегированный обработчик:

JS Скопировать код document.body.addEventListener('click', function(event) { if (event.target.matches('.dynamicEtchASketch')) { event.preventDefault(); // Действие при клике на соответствующие элементы } });

Делегирование событий упрощает управление событиями и повышает эффективность кода.

Безопасный JavaScript: держим честь стражи

Встраивание JavaScript в ссылки должно соответствовать Политике безопасности содержимого (CSP). Использование внешних файлов JavaScript является безопасной альтернативой встроенным обработчикам.

Визуализация

Как ссылка запускает функцию JavaScript:

🖱 кликаете.

От курицы (клика) до утки (функции) : Событие преобразуется в вызов функции.

: Событие преобразуется в вызов функции. 🐥💨: Функция выполняется, как будто бы волшебным образом появилась утка.

Сепарация кода: нейтралитет Швейцарии

Разделение кода улучшает его читаемость и масштабируемость. Поведение JavaScript не должно встраиваться в HTML теги:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { document.getElementById('linkId').addEventListener('click', (e) => { e.preventDefault(); // Функционал обработчика }); });

Не нужно заменять обычный JavaScript на jQuery, если можно достичь желаемого результата без его использования. jQuery предлагает метод .on() для быстрого назначения обработчиков событий.

Манипуляции с DOM: момент марионеточника JavaScript

С помощью связывания ссылок с JavaScript, манипулирование DOM становится важной частью интерактивного взаимодействия с пользователем:

JS Скопировать код function newNarrative() { document.getElementById('story').innerHTML = 'И они жили долго и счастливо...'; }

Ошибки и напористость: Принцесса и Чудовище

С применением ненавязчивого JavaScript удобство использования сайта сохраняется даже при возникновении ошибок или при отключении JavaScript.

JS Скопировать код if (window.addEventListener) { window.addEventListener('error', function(e) { // Обработка ошибок }); } else { window.attachEvent('onerror', function(e) { // Поддержка старых браузеров }); }

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