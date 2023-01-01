Вызов и исполнение бинарных команд из Node.js

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Быстрый ответ

Чтобы запустить исполняемый файл из командной строки в Node.js, вам понадобится модуль child_process . Если речь идёт о задачах, ресурсоёмкость которых высока, spawn станет наилучшим выбором. В тех случаях, когда результат должен быть доступен непосредственно, используйте exec :

JS Скопировать код const { exec } = require('child_process'); exec('имя-вашего-исполняемого-файла', (ошибка, stdout, stderr) => { if (ошибка) throw ошибка; // В случае возникновения ошибки, будем генерировать исключение. console.log(stdout); // Выводим результат. });

Просто замените 'имя-вашего-исполняемого-файла' на имя файла, который вы собираетесь запустить.

Принципы выбора метода запуска

Асинхронное выполнение с использованием Promises

С целью упрощения обработки ошибок и управления множеством асинхронных операций, функции с callback в Node.js можно превратить в promises с помощью util.promisify .

JS Скопировать код const util = require('util'); const exec = util.promisify(require('child_process').exec); async function runBinary() { try { const { stdout, stderr } = await exec('имя-вашего-исполняемого-файла'); console.log(stdout); console.error(stderr); } catch (ошибка) { console.error(`Ошибка выполнения: ${ошибка}`); } } runBinary();

Непосредственный запуск файлов с помощью execFile

Запуск исполняемых файлов при помощи execFile происходит непосредственно, что более безопасно, т.к. не создается дополнительно оболочка shell.

JS Скопировать код const { execFile } = require('child_process'); execFile('путь/к/вашему-исполняемому-файлу', ['аргумент1', 'аргумент2'], (ошибка, stdout, stderr) => { if (ошибка) throw ошибка; // В случае возникновения ошибки, генерируем исключение. console.log(stdout); });

Задайте и замените 'путь/к/вашему-исполняемому-файлу' на реальный путь и определите аргументы командной строки в виде массива.

Управление потоками данных и ошибками

Получение потока данных с помощью spawn

Для работы с процессами, которые выдают большой или непрерывный поток данных, используйте child_process.spawn . Он предоставляет потоки данных для считывания и записи данных.

JS Скопировать код const { spawn } = require('child_process'); const child = spawn('ресурсоемкий-процесс'); child.stdout.on('data', (данные) => { console.log(`Полученные данные: ${данные}`); }); child.stderr.on('data', (данные) => { console.error(`Ошибка: ${данные}`); }); child.on('exit', (кодВыхода) => { console.log(`Процесс завершен с кодом ${кодВыхода}`); });

Синхронное выполнение и его последствия

При использовании execSync и spawnSync результат получается непосредственно, но это может негативно сказаться на цикле обработки событий в Node.js.

JS Скопировать код const { execSync } = require('child_process'); let результат = execSync('имя-вашего-исполняемого-файла'); console.log(результат.toString()); // Работает синхронно и может заблокировать цикл обработки событий в Node.js!

Применяйте синхронные методы с умом, поскольку они могут снижать отзывчивость вашего приложения.

Забота о совместимости

Совместимость операционной среды

В различных операционных системах исполняемые файлы командной строки могут вести себя по-разному. Проведите детальное тестирование, чтобы избежать неожиданностей.

Корректность синтаксиса команд

Команды для исполняемых файлов должны быть корректно оформлены для оболочки, с которой вы работаете. Учитывайте контекст.

Визуализация

Node.js может рассматриваться как дирижёр оркестра двоичных файлов:

Markdown Скопировать код Дирижер на платформе Node.js (🎼): | Команды к исполняемым файлам | / \ 🎻 🎺 🎷 🥁 🎹 (/binary1) (/binary2) ...

В данной аналогии каждый "инструмент" представляет собой исполняемый файл, которым управляет Node.js:

JS Скопировать код const { exec } = require('child_process'); exec('/binary1', (ошибка, stdout, stderr) => { if (ошибка) { console.error(`Ошибка: ${ошибка}`); return; } console.log(`stdout: ${stdout}`); console.error(`stderr: ${stderr}`); });

Каждый бинарный файл вносит свою ноту в общую симфонию результатов.

Работа с потоками и циклами

Обновление языковых возможностей

Node.js постоянно развивается, важно отслеживать изменения, чтобы быть в курсе обновлений модуля child_process и других ключевых API.

Надёжные источники для работы

Для глубокого понимания всех методов модуля child_process обращайтесь к официальной документации Node.js.

Особое внимание к деталям

Сложные сценарии

Модуль child_process предоставляет разнообразные настройки для управления сложными задачами, связанными с запуском процессов.

Обработка ошибок и кодов завершения

Следите за ошибками и кодами завершения процессов, чтобы корректно реагировать на возникающие проблемы.

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