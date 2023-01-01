Вызов и исполнение бинарных команд из Node.js#Node.js
Быстрый ответ
Чтобы запустить исполняемый файл из командной строки в Node.js, вам понадобится модуль
child_process. Если речь идёт о задачах, ресурсоёмкость которых высока,
spawn станет наилучшим выбором. В тех случаях, когда результат должен быть доступен непосредственно, используйте
exec:
const { exec } = require('child_process');
exec('имя-вашего-исполняемого-файла', (ошибка, stdout, stderr) => {
if (ошибка) throw ошибка; // В случае возникновения ошибки, будем генерировать исключение.
console.log(stdout); // Выводим результат.
});
Просто замените
'имя-вашего-исполняемого-файла' на имя файла, который вы собираетесь запустить.
Принципы выбора метода запуска
Асинхронное выполнение с использованием Promises
С целью упрощения обработки ошибок и управления множеством асинхронных операций, функции с callback в Node.js можно превратить в promises с помощью
util.promisify.
const util = require('util');
const exec = util.promisify(require('child_process').exec);
async function runBinary() {
try {
const { stdout, stderr } = await exec('имя-вашего-исполняемого-файла');
console.log(stdout);
console.error(stderr);
} catch (ошибка) {
console.error(`Ошибка выполнения: ${ошибка}`);
}
}
runBinary();
Непосредственный запуск файлов с помощью
execFile
Запуск исполняемых файлов при помощи
execFile происходит непосредственно, что более безопасно, т.к. не создается дополнительно оболочка shell.
const { execFile } = require('child_process');
execFile('путь/к/вашему-исполняемому-файлу', ['аргумент1', 'аргумент2'], (ошибка, stdout, stderr) => {
if (ошибка) throw ошибка; // В случае возникновения ошибки, генерируем исключение.
console.log(stdout);
});
Задайте и замените
'путь/к/вашему-исполняемому-файлу' на реальный путь и определите аргументы командной строки в виде массива.
Управление потоками данных и ошибками
Получение потока данных с помощью
spawn
Для работы с процессами, которые выдают большой или непрерывный поток данных, используйте
child_process.spawn. Он предоставляет потоки данных для считывания и записи данных.
const { spawn } = require('child_process');
const child = spawn('ресурсоемкий-процесс');
child.stdout.on('data', (данные) => {
console.log(`Полученные данные: ${данные}`);
});
child.stderr.on('data', (данные) => {
console.error(`Ошибка: ${данные}`);
});
child.on('exit', (кодВыхода) => {
console.log(`Процесс завершен с кодом ${кодВыхода}`);
});
Синхронное выполнение и его последствия
При использовании
execSync и
spawnSync результат получается непосредственно, но это может негативно сказаться на цикле обработки событий в Node.js.
const { execSync } = require('child_process');
let результат = execSync('имя-вашего-исполняемого-файла');
console.log(результат.toString()); // Работает синхронно и может заблокировать цикл обработки событий в Node.js!
Применяйте синхронные методы с умом, поскольку они могут снижать отзывчивость вашего приложения.
Забота о совместимости
Совместимость операционной среды
В различных операционных системах исполняемые файлы командной строки могут вести себя по-разному. Проведите детальное тестирование, чтобы избежать неожиданностей.
Корректность синтаксиса команд
Команды для исполняемых файлов должны быть корректно оформлены для оболочки, с которой вы работаете. Учитывайте контекст.
Визуализация
Node.js может рассматриваться как дирижёр оркестра двоичных файлов:
Дирижер на платформе Node.js (🎼):
| Команды к исполняемым файлам |
/ \
🎻 🎺 🎷 🥁 🎹
(/binary1) (/binary2) ...
В данной аналогии каждый "инструмент" представляет собой исполняемый файл, которым управляет Node.js:
const { exec } = require('child_process');
exec('/binary1', (ошибка, stdout, stderr) => {
if (ошибка) {
console.error(`Ошибка: ${ошибка}`);
return;
}
console.log(`stdout: ${stdout}`);
console.error(`stderr: ${stderr}`);
});
Каждый бинарный файл вносит свою ноту в общую симфонию результатов.
Работа с потоками и циклами
Обновление языковых возможностей
Node.js постоянно развивается, важно отслеживать изменения, чтобы быть в курсе обновлений модуля
child_process и других ключевых API.
Надёжные источники для работы
Для глубокого понимания всех методов модуля
child_process обращайтесь к официальной документации Node.js.
Особое внимание к деталям
Сложные сценарии
Модуль
child_process предоставляет разнообразные настройки для управления сложными задачами, связанными с запуском процессов.
Обработка ошибок и кодов завершения
Следите за ошибками и кодами завершения процессов, чтобы корректно реагировать на возникающие проблемы.
Полезные материалы
Никита Титов
разработчик Node.js