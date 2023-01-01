Вывод структуры объектов в JavaScript: аналог var_dump PHP#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Отладка DevTools
Быстрый ответ
В JavaScript быстро отладить код можно с помощью аналогов функций
var_dump или
print_r из PHP —
console.log() и
console.dir():
console.dir({ name: "Alice", age: 25 }); // Представьтесь, пожалуйста, Алиса!
Если вам требуется просматривать объект в форматированном виде, можно использовать
JSON.stringify():
console.log(JSON.stringify({ name: "Alice", age: 25 }, null, 2)); // Показывайте карты, Алиса.
Глубокая отладка с использованием пользовательских и продвинутых методов
Если стандартный
console.log() не способен пролить свет на мрачные глубины вашего объекта JavaScript, на помощь придут более мощные и специализированные инструменты:
function debug(obj) {
return JSON.stringify(obj, (key, value) =>
typeof value === 'function' ? '' + value : value, 2
);
}
console.log(debug({ name: "Alice", age: 25, greet: () => "Hello!" })); // Функции замаскированы, но их суть видна.
Отладка в браузере и отладка в Node.js
Нельзя забывать про средства разработки в браузере, которые подобны увеличительному стеклу Эркюля Пуаро. Но если вам предстоит работать вне браузера, доступны и другие возможности:
util.inspect в Node.js:
const util = require('util');
console.log(util.inspect(obj, { showHidden: false, depth: null, colors: true }));
Алгоритм структурированного клонирования:
console.log(structuredClone(obj)); // Функция детектора лжи в действии.
Добавляем в арсенал средства для различия типов
В JavaScript не всегда просто отличить типы данных: например,
typeof не различает
null и
object. Но для этого есть решение:
function typeVisualization(obj) {
for (const [key, value] of Object.entries(obj)) {
console.log(`${key} (${typeof value}):`, value);
}
}
typeVisualization({ id: 1, name: null, isDeveloper: true }); // Теперь здесь нет места для скрытий!
Визуализация
Вы преуспеваете в роли детектива JavaScript, раскрывая скрытые истины, как это делают
var_dump или
print_r в PHP:
Под прицелом аналитика:
console.log(obj); // Фронтальная беседа.
console.dir(obj); // Секреты раскрываются с помощью увеличительного стекла.
JSON.stringify(obj, null, 2); // Все подано четко и понятно.
Так вы раскрываете тайны объекта, одну за одной.
Совместимость и особые случаи
Создать универсальный инструмент, подобный кубику Рубика, требует определенных навыков. Циклические ссылки, например, могут "сломать"
JSON.stringify(). В этом случае на помощь приходят
flatted.js или специальные функции замены.
Создание гибких и высокоэффективных отладчиков
Будьте реалистами: не все проблемы решаются с помощью одного
console.log(). Применяйте ленивую загрузку и пагинацию для ускорения процесса отладки и чтобы браузер не "зависал".
Изучение документации
Владение инструментами отладки — это не только знание их функций, но и умение эффективного их использования. Прочитайте подробную документацию по таким инструментам, как
console.log(),
console.dir() и
JSON.stringify(), чтобы улучшить свои навыки.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер