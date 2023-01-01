Вывод сообщений отладки в JavaScript Console Chrome

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Быстрый ответ

Для того, чтобы выводить сообщения отладки в консоль JavaScript в Google Chrome, используйте метод console.log() :

JS Скопировать код console.log("Отладочное сообщение: вставьте здесь ваш текст");

Для определения разного типа сообщений используйте console.error() для ошибок, console.warn() для предупреждений, а console.info() для информационных сообщений. Для логирования с применением условий задействуйте console.assert(условие, "Сообщение") . Для группировки сообщений используйте console.group() и console.groupEnd() . Методы console.time("Название") и console.timeEnd("Название") помогут замерить время выполнения задач и обнаружить участки, вызывающие задержки.

А вот примеры использования методов с предложениями и замером времени:

JS Скопировать код console.assert(variable === expected, "Ошибка: значение переменной не равно ожидаемому"); console.time("Время выполнения someFunction"); someFunction(); console.timeEnd("Время выполнения someFunction"); // Это похоже на секундомер, но для программистов

Продвинутое использование консоли

Исследование объектов и трассировка стека вызовов

Для исследования объектов используйте %o :

JS Скопировать код console.log('Вот объект: %o', complexObject); // "Объективно" сложный объект

Чтобы отобразить стек вызовов, есть console.trace() :

JS Скопировать код console.trace('В этой точке начинается трассировка стека вызовов');

Восстановление функционала консоли

Есть вероятность, что веб-приложения переопределили методы console . В таком случае вы можете обновить страницу или сохранить ссылки на оригинальные методы:

JS Скопировать код const originalConsoleLog = console.log.bind(console);

Проверка наличия консоли

В случае когда обьект console отсутствует в некоторых браузерах, обязательно проверять его наличие или создать "заглушку":

JS Скопировать код if (!window.console) { window.console = { log: function() {} /* по необходимости можно добавлять дополнительные методы */ }; }

Форматированный вывод

Для форматированного вывода, аналогичного printf в C, используйте подстановки в строках:

JS Скопировать код console.log("Привет, %s. Это количество ваших проблем: %i", userName, problemCount);

Визуализация

Вот так можно представить различные методы консоли JavaScript, приводя ассоциацию с разными радиостанциями:

Markdown Скопировать код | Функция | Радиостанция | Формат передачи | | -------------- | ---------------------- | ------------------- | | console.log | 📻 LO(G)-FM | Обсуждение любых тем | | console.info | 📻 IN-FO AM | Информационные сообщения | | console.warn | 📻 WARNING Waves | Предупреждающих сигналов | | console.error | 📻 ERR-OR FM | Сообщения о тревоге | | console.debug | 📻 DE-BUG Beats | Что происходит "за кулисами" |

Теперь вы можете выбрать подходящий метод для формирования своих сообщений:

JS Скопировать код console.log("Это FM вещание в свободном формате"); // 📻 Обсуждение любых тем console.warn("Внимание, предупреждение! Всё скоро начнется..."); // 📻 Предупреждение о начале чего-то

Приёмы отладки в консоли

Точки измерения производительности

Применяйте console.time() и console.timeEnd() в качестве временных меток для отслеживания производительности:

JS Скопировать код console.time("Загрузка данных"); fetchData().then(() => { console.timeEnd("Загрузка данных"); // Время замерено, данные загружены });

Интерактивный анализ объектов

Находите возможность изучить объекты в процессе выполнения кода, используя для вывода %o :

JS Скопировать код console.log("Давайте изучим объект: %o", someObject);

Трассировка стека вызовов

Для детализированной трассировки пути выполнения кода используйте console.trace() :

JS Скопировать код console.trace("Тут начинается трассировка стека вызовов без лишнего шума");

Отладка в разных браузерах

Чтобы обеспечить однородность отладки в различных браузерах, всегда проверяйте доступность функций консоли:

JS Скопировать код function safeLog() { if (typeof console !== 'undefined' && console.log) { console.log.apply(console, arguments); } }

Полезные материалы

(Список ресурсов здесь избран из-за их актуальности, информативности и ценности для изучения заданной темы.)