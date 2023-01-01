Вывод сообщений отладки в JavaScript Console Chrome#Веб-разработка #Основы JavaScript #Отладка DevTools
Быстрый ответ
Для того, чтобы выводить сообщения отладки в консоль JavaScript в Google Chrome, используйте метод
console.log():
console.log("Отладочное сообщение: вставьте здесь ваш текст");
Для определения разного типа сообщений используйте
console.error() для ошибок,
console.warn() для предупреждений, а
console.info() для информационных сообщений. Для логирования с применением условий задействуйте
console.assert(условие, "Сообщение"). Для группировки сообщений используйте
console.group() и
console.groupEnd(). Методы
console.time("Название") и
console.timeEnd("Название") помогут замерить время выполнения задач и обнаружить участки, вызывающие задержки.
А вот примеры использования методов с предложениями и замером времени:
console.assert(variable === expected, "Ошибка: значение переменной не равно ожидаемому");
console.time("Время выполнения someFunction");
someFunction();
console.timeEnd("Время выполнения someFunction"); // Это похоже на секундомер, но для программистов
Продвинутое использование консоли
Исследование объектов и трассировка стека вызовов
Для исследования объектов используйте
%o:
console.log('Вот объект: %o', complexObject); // "Объективно" сложный объект
Чтобы отобразить стек вызовов, есть
console.trace():
console.trace('В этой точке начинается трассировка стека вызовов');
Восстановление функционала консоли
Есть вероятность, что веб-приложения переопределили методы
console. В таком случае вы можете обновить страницу или сохранить ссылки на оригинальные методы:
const originalConsoleLog = console.log.bind(console);
Проверка наличия консоли
В случае когда обьект
console отсутствует в некоторых браузерах, обязательно проверять его наличие или создать "заглушку":
if (!window.console) {
window.console = { log: function() {} /* по необходимости можно добавлять дополнительные методы */ };
}
Форматированный вывод
Для форматированного вывода, аналогичного printf в C, используйте подстановки в строках:
console.log("Привет, %s. Это количество ваших проблем: %i", userName, problemCount);
Визуализация
Вот так можно представить различные методы консоли JavaScript, приводя ассоциацию с разными радиостанциями:
| Функция | Радиостанция | Формат передачи |
| -------------- | ---------------------- | ------------------- |
| console.log | 📻 LO(G)-FM | Обсуждение любых тем |
| console.info | 📻 IN-FO AM | Информационные сообщения |
| console.warn | 📻 WARNING Waves | Предупреждающих сигналов |
| console.error | 📻 ERR-OR FM | Сообщения о тревоге |
| console.debug | 📻 DE-BUG Beats | Что происходит "за кулисами" |
Теперь вы можете выбрать подходящий метод для формирования своих сообщений:
console.log("Это FM вещание в свободном формате"); // 📻 Обсуждение любых тем
console.warn("Внимание, предупреждение! Всё скоро начнется..."); // 📻 Предупреждение о начале чего-то
Приёмы отладки в консоли
Точки измерения производительности
Применяйте
console.time() и
console.timeEnd() в качестве временных меток для отслеживания производительности:
console.time("Загрузка данных");
fetchData().then(() => {
console.timeEnd("Загрузка данных"); // Время замерено, данные загружены
});
Интерактивный анализ объектов
Находите возможность изучить объекты в процессе выполнения кода, используя для вывода
%o:
console.log("Давайте изучим объект: %o", someObject);
Трассировка стека вызовов
Для детализированной трассировки пути выполнения кода используйте
console.trace():
console.trace("Тут начинается трассировка стека вызовов без лишнего шума");
Отладка в разных браузерах
Чтобы обеспечить однородность отладки в различных браузерах, всегда проверяйте доступность функций консоли:
function safeLog() {
if (typeof console !== 'undefined' && console.log) {
console.log.apply(console, arguments);
}
}
Полезные материалы
- Обзор инструментов разработчика Google Chrome — Подробное руководство по инструментам разработчика Google Chrome.
- Веб-API: Консоль – Документация по объекту
consoleи отладочные методы.
- Отладка JavaScript на сайте w3schools — Руководство по использованию
console.log()для отладки JavaScript.
- Отладка JavaScript с помощью инструментов разработчика Chrome для начинающих – Уроки для начинающих по теме отладки JavaScript с использованием инструментов разработчика Google Chrome.
(Список ресурсов здесь избран из-за их актуальности, информативности и ценности для изучения заданной темы.)
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик