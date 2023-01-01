Вывод содержимого объекта JavaScript: обход параметров и подобъектов#Основы JavaScript #Циклы и итерации #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Если требуется просто и быстро отобразить объект в JavaScript, отлично подойдёт использование
JSON.stringify(). Работает так:
console.log(JSON.stringify(yourObject, null, 2)); // Два пробела на отступ — роскошное подчеркивание!
Тем не менее, стоит помнить: данный метод не обработает функции и будет неспособен справиться с циклическими ссылками. В этих случаях лучше использовать специализированную библиотеку или написать собственную функцию обработки.
Все на борт
Преобразование вывода
JSON.stringify() позволяет не только выводить данные, но и преобразовывать их в требуемый формат. Используйте второй параметр для передачи функции и управления результатом!
console.log(JSON.stringify(yourObject, (key, value) =>
typeof value === 'number' ? value.toString() + ' 💰': value, 2
));
Node.js и его возможности
Для обработки объектов в Node.js отлично подходит функция
util.inspect(). Она способна корректно обрабатывать циклические ссылки и функции внутри объектов.
const util = require('util');
console.log(util.inspect(yourObject, { showHidden: false, depth: null })); // для полного и глубокого обзора
Уделите время на изучение документации — так вы сможете максимально использовать все возможности данной функции.
Дружелюбный интерфейс браузера
В консоли браузера просто выполните
console.log(yourObject) для динамической обработки объектов и их свойств.
Визуализация
Вот как может выглядеть ваш
treasureChest:
Сундук с сокровищами: { 'золотые монеты': 100, 'изумрудные украшения': 5, 'серебряные мечи': 2 }
Не бойтесь заглянуть внутрь:
console.log(JSON.stringify(treasureChest, null, 2));
Фрагмент визуального представления:
{
"золотые монеты": 100,
"изумрудные украшения": 5,
"серебряные мечи": 2
}
Почувствуйте холод золотых монет!
Дневники
Почему стоит избегать
toSource()
Метод
toSource() поддерживается только в Firefox и не соответствует широко принятым стандартам. Поэтому лучше отдать предпочтение
JSON.stringify().
Путь экспериментатора
Если
JSON.stringify() для вас недостаточно, используйте свои методы. Опробуйте функцию
printObject(), которая обходит свойства объекта с помощью
forEach или
for...in:
function printObject(obj) {
for (let key in obj) {
if (obj.hasOwnProperty(key)) {
console.log(`${key}: ${obj[key]} 👀`);
}
}
}
Забытые знания древних библиотек JSON
Некоторые библиотеки JSON предлагают возможности по расширенной обработке, например, преобразование массивов или работу с объектами
Date. Это целый мир возможностей.
Полезные материалы
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик