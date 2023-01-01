Вывод содержимого объекта JavaScript: обход параметров и подобъектов

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Быстрый ответ

Если требуется просто и быстро отобразить объект в JavaScript, отлично подойдёт использование JSON.stringify() . Работает так:

JS Скопировать код console.log(JSON.stringify(yourObject, null, 2)); // Два пробела на отступ — роскошное подчеркивание!

Тем не менее, стоит помнить: данный метод не обработает функции и будет неспособен справиться с циклическими ссылками. В этих случаях лучше использовать специализированную библиотеку или написать собственную функцию обработки.

Все на борт

Преобразование вывода

JSON.stringify() позволяет не только выводить данные, но и преобразовывать их в требуемый формат. Используйте второй параметр для передачи функции и управления результатом!

JS Скопировать код console.log(JSON.stringify(yourObject, (key, value) => typeof value === 'number' ? value.toString() + ' 💰': value, 2 ));

Node.js и его возможности

Для обработки объектов в Node.js отлично подходит функция util.inspect() . Она способна корректно обрабатывать циклические ссылки и функции внутри объектов.

JS Скопировать код const util = require('util'); console.log(util.inspect(yourObject, { showHidden: false, depth: null })); // для полного и глубокого обзора

Уделите время на изучение документации — так вы сможете максимально использовать все возможности данной функции.

Дружелюбный интерфейс браузера

В консоли браузера просто выполните console.log(yourObject) для динамической обработки объектов и их свойств.

Визуализация

Вот как может выглядеть ваш treasureChest :

Markdown Скопировать код Сундук с сокровищами: { 'золотые монеты': 100, 'изумрудные украшения': 5, 'серебряные мечи': 2 }

Не бойтесь заглянуть внутрь:

JS Скопировать код console.log(JSON.stringify(treasureChest, null, 2));

Фрагмент визуального представления:

Markdown Скопировать код { "золотые монеты": 100, "изумрудные украшения": 5, "серебряные мечи": 2 }

Почувствуйте холод золотых монет!

Дневники

Почему стоит избегать toSource()

Метод toSource() поддерживается только в Firefox и не соответствует широко принятым стандартам. Поэтому лучше отдать предпочтение JSON.stringify() .

Путь экспериментатора

Если JSON.stringify() для вас недостаточно, используйте свои методы. Опробуйте функцию printObject() , которая обходит свойства объекта с помощью forEach или for...in :

JS Скопировать код function printObject(obj) { for (let key in obj) { if (obj.hasOwnProperty(key)) { console.log(`${key}: ${obj[key]} 👀`); } } }

Забытые знания древних библиотек JSON

Некоторые библиотеки JSON предлагают возможности по расширенной обработке, например, преобразование массивов или работу с объектами Date . Это целый мир возможностей.

Полезные материалы