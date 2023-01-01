Выбор текста в HTML элементе кликом: JavaScript решение#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для мгновенного выделения текста в DOM-элементе используйте функции
window.getSelection() и
document.createRange():
function highlightText(element) {
const range = document.createRange();
const selection = window.getSelection();
range.selectNodeContents(element);
selection.removeAllRanges();
selection.addRange(range);
}
highlightText(document.getElementById('targetElement'));
Чтобы активировать функцию, замените
'targetElement' на ID элемента, текст в котором вы хотите выделить. Данный код эмулирует эффект выделения текста мышью.
Применение кода
Работа с элементами, которые не являются полями для ввода
Предложенные здесь решения одинаково работают со всеми видами элементов, будь то поля ввода или элементы вроде div, span и paragraph.
Особенности работы с ифреймами
Когда работаете с ифреймами, не забывайте использовать подходящий объект документа. И всегда помните про безопасность: все операции должны проводиться в пределах одного и того же домена.
Вариант для jQuery
Если вы предпочитаете использовать jQuery, вот вам версия функции, написанная в удобном для jQuery стиле:
$.fn.highlightText = function() {
return this.each(function() {
const element = this;
const range = document.createRange();
const selection = window.getSelection();
range.selectNodeContents(element);
selection.removeAllRanges();
selection.addRange(range);
});
};
$('#targetElement').highlightText();
Визуализация
Представьте, как выделенные ключевые части текста выделяются:
📖 До: "Выделение текста в элементе может повысить вовлеченность пользователя."
🖍 Выделено: **Выделение текста в элементе** может повысить вовлеченность пользователя.
📖 После: Внимание пользователей сосредоточено на **[Выделение текста в элементе]**, выделяющемся на фоне остального текста.
Ваш JavaScript-код работает подобно фонарику (🔦), который освещает важные детали в темноте:
Темная комната: 😶 [Абзац текста...]
Фонарик: 🔦 **[Выделенная часть текста]**
Освещенная зона: 😮 **[Выделенная часть текста]** становится более заметной на общем фоне текста.
Расширенные сценарии использования
Учет особенностей мобильных устройств
С учетом того, как активно сегодня используются мобильные устройства, убедитесь, что ваш код корректно работает на сенсорных устройствах, следя за событиями
touchstart и
touchend.
Учитывайте пользователей, которые предпочитают клавиатуру
Разработайте возможность использования вашего решения для пользователей, предпочитающих работать с помощью клавиатуры. Возможно, вам придется следить за событиями типа
keydown и активировать выделение текста при нажатии определенных комбинаций клавиш.
Динамическое содержимое и одностраничные приложения
В одностраничных приложениях (SPA) или на сайтах с динамическим контентом используйте MutationObserver для отслеживания изменений в DOM и выделения текста в новых элементах.
Инклюзивность — это важно
Не забывайте об идеях инклюзивности. Функционал выделения текста может быть препятствием для пользователей, использующих скринридеры. Убедитесь, что ваше решение доступно для всех и корректно воспринимается вспомогательным программным обеспечением.
Безопасность
Тщательно следите за вопросами безопасности, особенно при работе с кросс-доменными ифреймами или пользовательским контентом. Санитизируйте пользовательский ввод и строго соблюдайте политику безопасности содержимого (CSP).
Полезные материалы
- Selection – Web APIs | MDN — подробное руководство по программному выделению текста с помощью JavaScript на сайте MDN.
- ::selection | CSS-Tricks — всё, что нужно знать о псевдоэлементе ::selection, с помощью которого можно стилизовать пользовательское выделение текста.
- Введение в Range — полезная статья, представляющая собой введение в работу с объектами Range и с учетом различий в подходах различных браузеров.
- Selection and Range — свежий и актуальный подход к обучению работе с Selection и Range в JavaScript.
- Как создать ползунки диапазона — пошаговое руководство по созданию индикаторов выделения текста с помощью ползунков.
- Работа с Range и Selection в JavaScript — подробная статья на тему работа с выделением текста в JavaScript с использованием объектов Range на сайте Medium.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик