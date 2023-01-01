Выбор текста в HTML элементе кликом: JavaScript решение

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Быстрый ответ

Для мгновенного выделения текста в DOM-элементе используйте функции window.getSelection() и document.createRange() :

JS Скопировать код function highlightText(element) { const range = document.createRange(); const selection = window.getSelection(); range.selectNodeContents(element); selection.removeAllRanges(); selection.addRange(range); } highlightText(document.getElementById('targetElement'));

Чтобы активировать функцию, замените 'targetElement' на ID элемента, текст в котором вы хотите выделить. Данный код эмулирует эффект выделения текста мышью.

Применение кода

Работа с элементами, которые не являются полями для ввода

Предложенные здесь решения одинаково работают со всеми видами элементов, будь то поля ввода или элементы вроде div, span и paragraph.

Особенности работы с ифреймами

Когда работаете с ифреймами, не забывайте использовать подходящий объект документа. И всегда помните про безопасность: все операции должны проводиться в пределах одного и того же домена.

Вариант для jQuery

Если вы предпочитаете использовать jQuery, вот вам версия функции, написанная в удобном для jQuery стиле:

JS Скопировать код $.fn.highlightText = function() { return this.each(function() { const element = this; const range = document.createRange(); const selection = window.getSelection(); range.selectNodeContents(element); selection.removeAllRanges(); selection.addRange(range); }); }; $('#targetElement').highlightText();

Визуализация

Представьте, как выделенные ключевые части текста выделяются:

Markdown Скопировать код 📖 До: "Выделение текста в элементе может повысить вовлеченность пользователя." 🖍 Выделено: **Выделение текста в элементе** может повысить вовлеченность пользователя. 📖 После: Внимание пользователей сосредоточено на **[Выделение текста в элементе]**, выделяющемся на фоне остального текста.

Ваш JavaScript-код работает подобно фонарику (🔦), который освещает важные детали в темноте:

Markdown Скопировать код Темная комната: 😶 [Абзац текста...] Фонарик: 🔦 **[Выделенная часть текста]** Освещенная зона: 😮 **[Выделенная часть текста]** становится более заметной на общем фоне текста.

Расширенные сценарии использования

Учет особенностей мобильных устройств

С учетом того, как активно сегодня используются мобильные устройства, убедитесь, что ваш код корректно работает на сенсорных устройствах, следя за событиями touchstart и touchend .

Учитывайте пользователей, которые предпочитают клавиатуру

Разработайте возможность использования вашего решения для пользователей, предпочитающих работать с помощью клавиатуры. Возможно, вам придется следить за событиями типа keydown и активировать выделение текста при нажатии определенных комбинаций клавиш.

Динамическое содержимое и одностраничные приложения

В одностраничных приложениях (SPA) или на сайтах с динамическим контентом используйте MutationObserver для отслеживания изменений в DOM и выделения текста в новых элементах.

Инклюзивность — это важно

Не забывайте об идеях инклюзивности. Функционал выделения текста может быть препятствием для пользователей, использующих скринридеры. Убедитесь, что ваше решение доступно для всех и корректно воспринимается вспомогательным программным обеспечением.

Безопасность

Тщательно следите за вопросами безопасности, особенно при работе с кросс-доменными ифреймами или пользовательским контентом. Санитизируйте пользовательский ввод и строго соблюдайте политику безопасности содержимого (CSP).

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