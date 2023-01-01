Выбор нескольких случайных элементов массива в JavaScript

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Быстрый ответ

Для извлечения случайных элементов из массива можно использовать метод перемешивания Фишера – Йетса и затем обрезать массив до нужной длины:

JS Скопировать код function getRandomElements(arr, n) { let w = arr.length, t, i; // Применяем алгоритм Фишера – Йетса while (w) { i = Math.floor(Math.random() * w--); t = arr[w]; arr[w] = arr[i]; arr[i] = t; } // Возвращаем первые n элементов return arr.slice(0, n); } // Пример использования: const randomItems = getRandomElements([1, 2, 3, 4, 5, 6], 3); console.log(randomItems); // Пример результата: [4, 1, 5]

Обратите внимание, что при использовании тасования полезно ограничить его только до индекса n , чтобы в результате не оказались элементы, которых просто нет в массиве.

Эффективное перемешивание для больших массивов

При работе с большими массивами интенсивное перемешивание может снизить производительность. В этом случае целесообразно перемешивать элементы только до индекса n :

JS Скопировать код function efficientRandomElements(arr, count) { let result = new Array(count), len = arr.length, taken = new Array(len); if (count > len) throw new RangeError("efficientRandomElements: количество запрашиваемых элементов превышает их количество в массиве"); while (count--) { let x = Math.floor(Math.random() * len); result[count] = arr[x in taken ? taken[x] : x]; taken[x] = --len in taken ? taken[len] : len; } return result; }

Компактный код с помощью lodash

Любители практичной и простой реализации, пользующиеся библиотекой lodash, могут выполнить выбор элементов следующим образом:

JS Скопировать код const _ = require('lodash'); let randomElems = _.sampleSize([1, 2, 3, 4, 5, 6], 3);

Гарантированное отсутствие дубликатов элементов

Если требуется набор уникальных элементов, использование Множества (Set) или метода _.sampleSize из lodash обеспечит уникальный выбор:

JS Скопировать код function uniqueFlowers(arr, n) { let resultSet = new Set(); while (resultSet.size < n) { resultSet.add(arr[Math.floor(Math.random() * arr.length)]); } return Array.from(resultSet); } // Альтернативный подход — использование lodash: let uniqueBlooms = _.sampleSize([1, 2, 3, 4, 5, 6], 3);

Будьте осторожны при запросе большого количества элементов

Запрашивайте разумное количество элементов, чтобы избежать ситуации, когда клиент хочет получить больше данных, чем есть в наличии. Программа может либо вернуть все доступные элементы массива, либо выдать предупреждение:

JS Скопировать код function cautionaryTale(arr, n) { if( n > arr.length ) { console.warn("Запрошено больше элементов, чем доступно. Возвращаются все элементы массива."); return arr; } return getRandomElements(arr, n); }

Визуализация

Можно представить процесс выбора случайных элементов как лотерею:

Исходный массив: [🔑, 🎩, 🐇, 🎓, 🎈, 📚]

Требуется выбрать: 3 случайных элемента

Процесс можно сравнить с тем, как если бы мы крутили барабан и вытаскивали 3 счастливых значка:

Запускаем... 🥁🌀

И выбираем: [🎓, 🐇, 🔑]

В коде это будет выглядеть так:

JS Скопировать код function getRandomElements(arr, count) { let shuffled = [...arr].sort(() => 0.5 – Math.random()); return shuffled.slice(0, count); }

Применение данной функции даст вам интересные и непредсказуемые результаты:

getRandomElements([🔑, 🎩, 🐇, 🎓, 🎈, 📚], 3)

// Возможный результат: [🎈, 🔑, 🎓]

Справедливый выбор при работе в условиях высокой нагрузки

При работе с большим объемом данных или когда нужна максимальная производительность, лучше свести к минимуму число перемешиваний. При этом важно обеспечить честность выбора, гарантируя равные шансы для всех элементов.

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