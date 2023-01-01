Выбор элемента с несколькими классами в JavaScript без jQuery

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Быстрый ответ

Если вам нужно эффективно и быстро найти все элементы, которые обладают определенными классами, воспользуйтесь методом querySelectorAll :

JS Скопировать код let multiClassElements = document.querySelectorAll('.class1.class2'); // Так вы получите все элементы, принадлежащие сразу к классам .class1 и .class2!

Этот метод дает вам NodeList , содержащий элементы с указанными классами, с которым можно работать напрямую, или превратить его в массив с помощью функции Array.from() .

Продвинутые методы выборки

При необходимости выполнения выборки по сложным критериям применяются продвинутые CSS-селекторы.

Поиск элементов с различными комбинациями классов

Если вам нужно выбрать элементы, обладающие различными комбинациями классов, можно воспользоваться методом querySelectorAll('.class1.class2, .class3') . Данный селектор позволит найти элементы, содержащие любую из указанных комбинаций классов.

Исключение нежелательных классов

Если нужно исключить из выборки элементы, обладающие определенным классом, используйте селектор :not :

JS Скопировать код let elementsWithoutThirdClass = document.querySelectorAll('.class1.class2:not(.class3)'); // Нам не нужен класс .class3.

Этот селектор позволит отсеять элементы со всеми указанными классами .class1.class2 , но не содержащие класс .class3 .

Выбор непосредственных потомков, без вложенных элементов

В связях между элементами есть свои нюансы. Чтобы выбрать непосредственные дочерние элементы, используйте селектор > , а для выбора всех потомков достаточено пробела:

JS Скопировать код let firstBorn = document.querySelectorAll('.parent > .child'); // Родительские предпочтения в CSS. let anyHeir = document.querySelectorAll('.grandparent .descendant'); // Все потомки, даже наиболее отдаленные, подлежат выбору.

Набор инструментов для работы

Кроме querySelectorAll , у вас есть и другие инструменты, каждый из которых имеет свои особенности.

Старые способы и обратная совместимость

Вы можете встретить getElementsByClassName в старом коде, который работает несколько иначе с комбинациями классов.

От jQuery до Vanilla JS

Если вы привыкли к удобству $('.class1.class2') в jQuery, то стоит знать, что метод querySelectorAll может делать то же самое, но не требует подключения дополнительных библиотек.

Визуализация

Процесс выбора элементов с использованием нескольких классов можно представить как рыбалку с использованием сети с особым узором:

Markdown Скопировать код Представьте веб-страницу как океан 🌊. Вам необходимо поймать рыбу 🐟 с определенными характеристиками.

Каждый класс действует как узор, присутствующий на вашей сети:

JS Скопировать код let capturedFish = document.querySelectorAll('.yellow.blue'); // Только рыба с узором .yellow и .blue – это именно то, что вы искали!

Таким образом, вы всегда сможете найти именно то, что вам нужно. 🎣

Профессиональные хитрости и скрытые возможности

Использование querySelector для поиска одного элемента

Если вам требуется только один элемент, вы можете воспользоваться querySelector — он найдет первый подходящий элемент по заданным критериям:

JS Скопировать код let loneWolf = document.querySelector('.class1.class2'); // Он предпочитает уединение.

Преобразование в массив

Набор элементов NodeList можно преобразовывать в массив для решения более сложных задач:

JS Скопировать код let badassArray = Array.from(document.querySelectorAll('.class1.class2')); // Они подготовлены к бою!

Динамические веб-страницы

Веб-страницы могут постоянно меняться. Чтобы ваш выбор всегда оставался актуальным, используйте MutationObserver — это ваш личный аналитик изменений на странице.

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