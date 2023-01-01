Вставка переноса строки в <Text> компонент React Native#Веб-разработка #React
Быстрый ответ
Для того чтобы вставить перевод строки в компонент
<Text> в React Native, воспользуйтесь символом перевода строки
\n:
<Text>{"Привет, первая строка\nПривет, вторая строка"}</Text>
Если у вас есть динамический массив строк, то для создания переводов строк объедините элементы с использованием
\n:
<Text>{["Привет, первая строка", "Привет, вторая строка"].join('\n')}</Text>
Корректная обработка переводов строк
В отличие от HTML, где перевод строки реализован с помощью тега
<br>, в React Native для таких целей используется символ
'\n'. Обратите внимание, что
\n следует помещать в фигурные скобки
{}.
Использование многострочных шаблонных строк
Для создания многострочного текста удобно использовать шаблонные строки ES6, которые сохраняют переводы строк:
<Text>{`Первая строка на связи!
Вторая строка тоже здесь!`}</Text>
Работа со стилевыми свойствами текста
Несмотря на то что в React Native не поддерживается свойство
whiteSpace из CSS, свойства
flexWrap: 'wrap' и
maxWidth очень полезны для автоматического переноса текста на новую строку при достижении заданной максимальной ширины.
Чтобы отобразить код, сохраняя исходное форматирование, воспользуйтесь кастомным текстовым компонентом со следующими стилями:
<Text style={{ fontFamily: 'monospace' }}>
{`Блок кода:
Без "лжи" слово "верю" не составить!
`}
</Text>
Не забывайте следить за версией React Native, с которой вы работаете, так как от неё может зависеть доступность той или иной функциональности.
Визуализация
Восприятие текстовых концепций облегчается и примерной аналогии с поездами и станциями:
[ 🚂 Текст (Поезд) | 🛤️ Прямые Пути (Содержание) ]
Символ перевода строки
\n можно представить как остановку, которая позволит тексту начать новую строку – выбрать новый путь:
[ 🚂 Текст (Поезд) ]
[ 🚉 `\n` (Станция перевода строки) ]
[ 🚃 Текст (Новый вагон) ]
Учёт исключений и применение стилей
Для трансформации данных из веб-API, где целевые теги
<br/>, в строковые переводы, можно использовать следующий код:
const textWithLineBreaks = yourTextFromApi.replace(/<br\/?>/g, '\n');
<Text>{textWithLineBreaks}</Text>
Свойство
maxWidth позволяет управлять максимальной длиной текстового блока, что может уменьшить необходимость ручного ввода переносов строк:
<Text style={{ maxWidth: 200 }}>
{"Стремлюсь к звездам, но застрял на maxWidth!"}
</Text>
Предотвращение ошибок
Будьте внимательны при работе с пробелами в JSX при добавлении перевода строки и убедитесь, что в шаблонных строках нет ненужных пробелов в начале и в конце строки.
Полезные материалы
- Text · React Native — Здесь вы найдете более подробную информацию о компоненте
<Text>.
- GitHub – vhpoet/react-native-styling-cheat-sheet — Путеводитель по стилям в React Native.
- The Full React Native Layout Cheat Sheet | by Dror Biran | Wix Engineering | Medium — Обширное руководство по работе с flexbox.
- white-space | CSS-Tricks — Немного теории о том, как управлять пробелами и переносами строк.
Ольга Шадрина
React-разработчик