Вставка переноса строки в <Text> компонент React Native

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Быстрый ответ

Для того чтобы вставить перевод строки в компонент <Text> в React Native, воспользуйтесь символом перевода строки

:

jsx Скопировать код <Text>{"Привет, первая строка

Привет, вторая строка"}</Text>

Если у вас есть динамический массив строк, то для создания переводов строк объедините элементы с использованием

:

jsx Скопировать код <Text>{["Привет, первая строка", "Привет, вторая строка"].join('

')}</Text>

Корректная обработка переводов строк

В отличие от HTML, где перевод строки реализован с помощью тега <br> , в React Native для таких целей используется символ '

' . Обратите внимание, что

следует помещать в фигурные скобки {} .

Использование многострочных шаблонных строк

Для создания многострочного текста удобно использовать шаблонные строки ES6, которые сохраняют переводы строк:

jsx Скопировать код <Text>{`Первая строка на связи! Вторая строка тоже здесь!`}</Text>

Работа со стилевыми свойствами текста

Несмотря на то что в React Native не поддерживается свойство whiteSpace из CSS, свойства flexWrap: 'wrap' и maxWidth очень полезны для автоматического переноса текста на новую строку при достижении заданной максимальной ширины.

Чтобы отобразить код, сохраняя исходное форматирование, воспользуйтесь кастомным текстовым компонентом со следующими стилями:

jsx Скопировать код <Text style={{ fontFamily: 'monospace' }}> {`Блок кода: Без "лжи" слово "верю" не составить! `} </Text>

Не забывайте следить за версией React Native, с которой вы работаете, так как от неё может зависеть доступность той или иной функциональности.

Визуализация

Восприятие текстовых концепций облегчается и примерной аналогии с поездами и станциями:

Markdown Скопировать код [ 🚂 Текст (Поезд) | 🛤️ Прямые Пути (Содержание) ]

Символ перевода строки

можно представить как остановку, которая позволит тексту начать новую строку – выбрать новый путь:

Markdown Скопировать код [ 🚂 Текст (Поезд) ] [ 🚉 `

` (Станция перевода строки) ] [ 🚃 Текст (Новый вагон) ]

Учёт исключений и применение стилей

Для трансформации данных из веб-API, где целевые теги <br/> , в строковые переводы, можно использовать следующий код:

jsx Скопировать код const textWithLineBreaks = yourTextFromApi.replace(/<br\/?>/g, '

'); <Text>{textWithLineBreaks}</Text>

Свойство maxWidth позволяет управлять максимальной длиной текстового блока, что может уменьшить необходимость ручного ввода переносов строк:

jsx Скопировать код <Text style={{ maxWidth: 200 }}> {"Стремлюсь к звездам, но застрял на maxWidth!"} </Text>

Предотвращение ошибок

Будьте внимательны при работе с пробелами в JSX при добавлении перевода строки и убедитесь, что в шаблонных строках нет ненужных пробелов в начале и в конце строки.

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