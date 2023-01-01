Вставка элемента после другого в JavaScript: решение без библиотек

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Быстрый ответ

Если перед вами стоит задача размещения нового элемента сразу за существующим в DOM-структуре, рекомендуется использовать следующий способ:

JS Скопировать код // Быстрая вставка элемента в JavaScript 🚀 elementTarget.parentNode.insertBefore(newElement, elementTarget.nextSibling);

С помощью этой команды newElement будет добавлен непосредственно после elementTarget в DOM, словно ниндзя, который стремительно занимает место рядом с целью.

Обеспечение кроссбраузерности

Интеракция с DOM – это игра: здесь и приходятся, и получаются. Однако, метод insertBefore() работает стабильно во всех браузерах. Он надёжен начиная с IE 9 и во всех современных браузерах.

Создание полезных функций многократного использования

Принцип DRY (Don't Repeat Yourself — Не повторяйте себя) рекомендует использовать полезные функции, которые помогают без повторений выполнять схожие действия в DOM:

JS Скопировать код // Многоразовый метод 🪄 function insertAfter(newNode, referenceNode) { referenceNode.parentNode.insertBefore(newNode, referenceNode.nextSibling); }

Данный метод позволяет без лишних усилий добавить любой новый элемент за любым указанным узлом, избегая повторения кода.

Особенности методов обновления и удаления

Чтобы овладеть искусством управления DOM, необходимо изучить методы обновления и удаления, такие как element.after() , element.before() , element.remove() или element.replaceWith() . Владея ими, вы получите полный контроль над изменениями в DOM на профессиональном уровне.

Учёт особенных случаев

Будьте готовы к ситуации, когда требуется вставить элемент после последнего потомка, где elementTarget.nextSibling будет равным null . В таком случае функция insertBefore() добавит новый элемент в конец списка потомков указанного узла. Для HTML-строк лучшим выбором будет метод element.insertAdjacentHTML('afterend', '<div>New Element</div>') , а для элементов — узлов — insertAdjacentElement .

Воздержитесь от использования .outerHTML , поскольку он может полностью заменить целевой элемент, при этом удалить все обработчики событий.

Расширение функциональности с помощью прототипов

Вы можете улучшить прототипы, добавив свои методы, например, .appendAfter() :

JS Скопировать код Element.prototype.appendAfter = function(element) { element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling); }; // Пример использования — просто и легко: newElement.appendAfter(elementTarget);

Важно помнить, что расширение стандартных прототипов должно быть осуществлено аккуратно, чтобы избежать конфликтов с библиотеками или будущими стандартами ECMAScript.

Визуализация

Markdown Скопировать код 🛤️Поезд: [Локомотив, 🚃Вагон1, 🚃Вагон2] 🛤️Присоединяем новый вагон: [🚃НовыйВагон]

Применяем технику вставки:

JS Скопировать код // Вагон движется! 🚂🚃🚃💨 Вагон1.after(НовыйВагон);

И результат не заставит себя ждать:

Markdown Скопировать код 🛤️Обновленный поезд: [Локомотив, 🚃Вагон1, 🚃НовыйВагон, 🚃Вагон2]

Вагон был быстро и незаметно добавлен!

Обращение к альтернативным методам

Если в борьбе за кроссбраузерность метод .after() оказывается недоступен, можно использовать insertAdjacentElement() :

JS Скопировать код // Когда всё остальное не работает, insertAdjacentElement приходит на помощь 💪 elementTarget.insertAdjacentElement('afterend', newElement);

Исследование и практика на примерах и пособиях

Чтобы глубже освоить взаимодействие с DOM, обратитесь к учебным материалам и практическим примерам на ресурсах, таких как JSFiddle или CodePen. Отличным источникам знаний служат также DigitalOcean и SitePoint.

Профилактика распространенных ошибок

Рационально используйте возможности DOM. Массовые изменения могут вызвать проблемы с производительностью. Чтобы избегать этого, управляйте DOM с помощью таких инструментов как DocumentFragment, что сократит количество перерисовок и перерасчет макета, улучшив тем самым эффективность вашего кода.

Если вам нужно отобразить элемент в двух местах DOM одновременно, помните, что это невозможно сделать напрямую. В таких случаях используйте клонирование узла ( element.cloneNode(true) ).

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