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Вставка элемента после другого в JavaScript: решение без библиотек
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Вставка элемента после другого в JavaScript: решение без библиотек

#Основы JavaScript  #Работа с DOM  
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Быстрый ответ

Если перед вами стоит задача размещения нового элемента сразу за существующим в DOM-структуре, рекомендуется использовать следующий способ:

JS
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// Быстрая вставка элемента в JavaScript 🚀
elementTarget.parentNode.insertBefore(newElement, elementTarget.nextSibling);

С помощью этой команды newElement будет добавлен непосредственно после elementTarget в DOM, словно ниндзя, который стремительно занимает место рядом с целью.

Пошаговый план для смены профессии

Обеспечение кроссбраузерности

Интеракция с DOM – это игра: здесь и приходятся, и получаются. Однако, метод insertBefore() работает стабильно во всех браузерах. Он надёжен начиная с IE 9 и во всех современных браузерах.

Создание полезных функций многократного использования

Принцип DRY (Don't Repeat Yourself — Не повторяйте себя) рекомендует использовать полезные функции, которые помогают без повторений выполнять схожие действия в DOM:

JS
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// Многоразовый метод 🪄
function insertAfter(newNode, referenceNode) {
  referenceNode.parentNode.insertBefore(newNode, referenceNode.nextSibling);
}

Данный метод позволяет без лишних усилий добавить любой новый элемент за любым указанным узлом, избегая повторения кода.

Особенности методов обновления и удаления

Чтобы овладеть искусством управления DOM, необходимо изучить методы обновления и удаления, такие как element.after(), element.before(), element.remove() или element.replaceWith(). Владея ими, вы получите полный контроль над изменениями в DOM на профессиональном уровне.

Учёт особенных случаев

Будьте готовы к ситуации, когда требуется вставить элемент после последнего потомка, где elementTarget.nextSibling будет равным null. В таком случае функция insertBefore() добавит новый элемент в конец списка потомков указанного узла. Для HTML-строк лучшим выбором будет метод element.insertAdjacentHTML('afterend', '<div>New Element</div>'), а для элементов — узловinsertAdjacentElement.

Воздержитесь от использования .outerHTML, поскольку он может полностью заменить целевой элемент, при этом удалить все обработчики событий.

Расширение функциональности с помощью прототипов

Вы можете улучшить прототипы, добавив свои методы, например, .appendAfter():

JS
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Element.prototype.appendAfter = function(element) {
  element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);
};

// Пример использования — просто и легко:
newElement.appendAfter(elementTarget);

Важно помнить, что расширение стандартных прототипов должно быть осуществлено аккуратно, чтобы избежать конфликтов с библиотеками или будущими стандартами ECMAScript.

Визуализация

Markdown
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🛤️Поезд: [Локомотив, 🚃Вагон1, 🚃Вагон2]
🛤️Присоединяем новый вагон: [🚃НовыйВагон]

Применяем технику вставки:

JS
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// Вагон движется! 🚂🚃🚃💨
Вагон1.after(НовыйВагон);

И результат не заставит себя ждать:

Markdown
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🛤️Обновленный поезд: [Локомотив, 🚃Вагон1, 🚃НовыйВагон, 🚃Вагон2]

Вагон был быстро и незаметно добавлен!

Обращение к альтернативным методам

Если в борьбе за кроссбраузерность метод .after() оказывается недоступен, можно использовать insertAdjacentElement():

JS
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// Когда всё остальное не работает, insertAdjacentElement приходит на помощь 💪
elementTarget.insertAdjacentElement('afterend', newElement);

Исследование и практика на примерах и пособиях

Чтобы глубже освоить взаимодействие с DOM, обратитесь к учебным материалам и практическим примерам на ресурсах, таких как JSFiddle или CodePen. Отличным источникам знаний служат также DigitalOcean и SitePoint.

Профилактика распространенных ошибок

Рационально используйте возможности DOM. Массовые изменения могут вызвать проблемы с производительностью. Чтобы избегать этого, управляйте DOM с помощью таких инструментов как DocumentFragment, что сократит количество перерисовок и перерасчет макета, улучшив тем самым эффективность вашего кода.

Если вам нужно отобразить элемент в двух местах DOM одновременно, помните, что это невозможно сделать напрямую. В таких случаях используйте клонирование узла (element.cloneNode(true)).

Полезные материалы

  1. Метод Element: after() – Web API | MDNдокументация MDN о методе .after() в JavaScript.
  2. dom – Как вставить элемент после другого элемента в JavaScript?Обсуждение на Stack Overflow с практическими решениями.
  3. Изменение документа – JavaScript.infoруководство по изменению документа, включая вставку элементов.
  4. Манипуляция DOM без jQuery — SitePointвведение в техники работы с DOM.
  5. Как работать с элементами DOM | DigitalOceanучебник по основам взаимодействия с элементами DOM.
  6. JavaScript insertAdjacentHTML – David Walsh — обзор функции insertAdjacentHTML и её практических примеров для добавления элементов.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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