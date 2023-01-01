Вставка элемента после другого в JavaScript: решение без библиотек#Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Если перед вами стоит задача размещения нового элемента сразу за существующим в DOM-структуре, рекомендуется использовать следующий способ:
// Быстрая вставка элемента в JavaScript 🚀
elementTarget.parentNode.insertBefore(newElement, elementTarget.nextSibling);
С помощью этой команды
newElement будет добавлен непосредственно после
elementTarget в DOM, словно ниндзя, который стремительно занимает место рядом с целью.
Обеспечение кроссбраузерности
Интеракция с DOM – это игра: здесь и приходятся, и получаются. Однако, метод
insertBefore() работает стабильно во всех браузерах. Он надёжен начиная с IE 9 и во всех современных браузерах.
Создание полезных функций многократного использования
Принцип DRY (Don't Repeat Yourself — Не повторяйте себя) рекомендует использовать полезные функции, которые помогают без повторений выполнять схожие действия в DOM:
// Многоразовый метод 🪄
function insertAfter(newNode, referenceNode) {
referenceNode.parentNode.insertBefore(newNode, referenceNode.nextSibling);
}
Данный метод позволяет без лишних усилий добавить любой новый элемент за любым указанным узлом, избегая повторения кода.
Особенности методов обновления и удаления
Чтобы овладеть искусством управления DOM, необходимо изучить методы обновления и удаления, такие как
element.after(),
element.before(),
element.remove() или
element.replaceWith(). Владея ими, вы получите полный контроль над изменениями в DOM на профессиональном уровне.
Учёт особенных случаев
Будьте готовы к ситуации, когда требуется вставить элемент после последнего потомка, где
elementTarget.nextSibling будет равным
null. В таком случае функция
insertBefore() добавит новый элемент в конец списка потомков указанного узла. Для HTML-строк лучшим выбором будет метод
element.insertAdjacentHTML('afterend', '<div>New Element</div>'), а для элементов — узлов —
insertAdjacentElement.
Воздержитесь от использования
.outerHTML, поскольку он может полностью заменить целевой элемент, при этом удалить все обработчики событий.
Расширение функциональности с помощью прототипов
Вы можете улучшить прототипы, добавив свои методы, например,
.appendAfter():
Element.prototype.appendAfter = function(element) {
element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);
};
// Пример использования — просто и легко:
newElement.appendAfter(elementTarget);
Важно помнить, что расширение стандартных прототипов должно быть осуществлено аккуратно, чтобы избежать конфликтов с библиотеками или будущими стандартами ECMAScript.
Визуализация
🛤️Поезд: [Локомотив, 🚃Вагон1, 🚃Вагон2]
🛤️Присоединяем новый вагон: [🚃НовыйВагон]
Применяем технику вставки:
// Вагон движется! 🚂🚃🚃💨
Вагон1.after(НовыйВагон);
И результат не заставит себя ждать:
🛤️Обновленный поезд: [Локомотив, 🚃Вагон1, 🚃НовыйВагон, 🚃Вагон2]
Вагон был быстро и незаметно добавлен!
Обращение к альтернативным методам
Если в борьбе за кроссбраузерность метод
.after() оказывается недоступен, можно использовать
insertAdjacentElement():
// Когда всё остальное не работает, insertAdjacentElement приходит на помощь 💪
elementTarget.insertAdjacentElement('afterend', newElement);
Исследование и практика на примерах и пособиях
Чтобы глубже освоить взаимодействие с DOM, обратитесь к учебным материалам и практическим примерам на ресурсах, таких как JSFiddle или CodePen. Отличным источникам знаний служат также DigitalOcean и SitePoint.
Профилактика распространенных ошибок
Рационально используйте возможности DOM. Массовые изменения могут вызвать проблемы с производительностью. Чтобы избегать этого, управляйте DOM с помощью таких инструментов как DocumentFragment, что сократит количество перерисовок и перерасчет макета, улучшив тем самым эффективность вашего кода.
Если вам нужно отобразить элемент в двух местах DOM одновременно, помните, что это невозможно сделать напрямую. В таких случаях используйте клонирование узла (
element.cloneNode(true)).
Полезные материалы
- Метод Element: after() – Web API | MDN — документация MDN о методе
.after()в JavaScript.
- dom – Как вставить элемент после другого элемента в JavaScript? — Обсуждение на Stack Overflow с практическими решениями.
- Изменение документа – JavaScript.info — руководство по изменению документа, включая вставку элементов.
- Манипуляция DOM без jQuery — SitePoint — введение в техники работы с DOM.
- Как работать с элементами DOM | DigitalOcean — учебник по основам взаимодействия с элементами DOM.
- JavaScript insertAdjacentHTML – David Walsh — обзор функции insertAdjacentHTML и её практических примеров для добавления элементов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик