Включение и отключение кнопки HTML через атрибут 'disabled'#Основы HTML #Теги и атрибуты #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Вот как можно отключить кнопку:
document.getElementById("inputButton").disabled = true; // Кнопка теперь неактивна
А вот как её включить вновь:
document.getElementById("inputButton").disabled = false; // Кнопка снова активна
Если же вы хотите переключаться между этими двумя состояниями:
document.getElementById("inputButton").disabled ^= true; // Переключение активности кнопки
Все возможности атрибута 'disabled'
HTML-атрибут
disabled ограничивает взаимодействие пользователя с кнопкой, делая её неактивной.
Использование jQuery
При работе с jQuery обязательно подключите последнюю версию библиотеки.
Чтобы отключить кнопку в jQuery, нужно применить следующий код:
$('#inputButton').prop('disabled', true); // Кнопка теперь отключена
Для включения кнопки используйте этот код:
$('#inputButton').prop('disabled', false); // Кнопка вновь включена
Визуализация
Задумайтесь о кнопке, как об управляющем сигнале, регулирующем движение:
Кнопка ввода: ⏹️🚦🟢 | ⏹️🚦🔴
- Отключение кнопки – ⏹️🚦🔴 (активность прекращена)
- Включение кнопки – ⏹️🚦🟢 (активность восстановлена)
Кнопка определяет, какие действия пользователь может совершать, точно так же, как светофор контролирует движение транспорта.
Лучшие практики и дополнительные рекомендации
Учтите различия между версиями библиотек
Не забывайте, что в разных версиях jQuery применяются разные методы. В версиях до 1.6 использовался метод
attr():
// Для jQuery версий до 1.6
$('#inputButton').attr('disabled', 'disabled'); // Старый метод отключения кнопки.
// Для повторного включения кнопки при использовании старых версий
$('#inputButton').removeAttr('disabled'); // Убираем отключение.
Сделайте веб-доступным для всех
Не забывайте о пользователях с особыми потребностями, использующих аудиоридеры или навигацию с клавиатуры. Информируйте их об изменении состояния кнопки с помощью ARIA-атрибутов:
document.getElementById("inputButton").setAttribute("aria-disabled", "true"); // Обеспечиваем доступность.
Интерактивность важнее простого включения и отключения
Помимо изменения состояния кнопки, подумайте о визуальной обратной связи. Сделайте это, изменив стиль или CSS-класс кнопки:
// Отключаем кнопку и меняем её стиль
var btn = document.getElementById("inputButton");
btn.disabled = true;
btn.classList.add("button-disabled"); // Визуализация состояния кнопки.
// Включаем кнопку и возвращаем ей прежний стиль
btn.disabled = false;
btn.classList.remove("button-disabled"); // Восстанавливаем стиль активной кнопки.
Полезные материалы
- HTMLInputElement – Web APIs | MDN — детальный справочник по элементам ввода в HTML.
- HTML DOM Button disabled Property — как включить или отключить кнопку, руководство.
- javascript – Отключение и включение HTML кнопки ввода – Stack Overflow — советы и решения от сообщества разработчиков.
- HTML атрибут: disabled – HTML: HyperText Markup Language | MDN — информация об атрибуте
disabled.
- Быстрый совет: Добавление или удаление CSS-класса с помощью чистого Javascript — SitePoint — управление CSS-классами с помощью JavaScript.
- .prop() | jQuery API Documentation — описание метода
.prop()в документации jQuery.
- Введение в события браузера — начало изучения событий в браузере.
Заключительные заметки
Практикуйтесь и экспериментируйте, чтобы совершенствовать свои навыки. Мы верим, что наши рекомендации окажутся полезными. Успехов в программировании!👩💻
Ксения Сорокина
веб-техредактор