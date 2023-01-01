Включение и отключение кнопки HTML через атрибут 'disabled'

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Быстрый ответ

Вот как можно отключить кнопку:

JS Скопировать код document.getElementById("inputButton").disabled = true; // Кнопка теперь неактивна

А вот как её включить вновь:

JS Скопировать код document.getElementById("inputButton").disabled = false; // Кнопка снова активна

Если же вы хотите переключаться между этими двумя состояниями:

JS Скопировать код document.getElementById("inputButton").disabled ^= true; // Переключение активности кнопки

Все возможности атрибута 'disabled'

HTML-атрибут disabled ограничивает взаимодействие пользователя с кнопкой, делая её неактивной.

Использование jQuery

При работе с jQuery обязательно подключите последнюю версию библиотеки.

Чтобы отключить кнопку в jQuery, нужно применить следующий код:

JS Скопировать код $('#inputButton').prop('disabled', true); // Кнопка теперь отключена

Для включения кнопки используйте этот код:

JS Скопировать код $('#inputButton').prop('disabled', false); // Кнопка вновь включена

Визуализация

Задумайтесь о кнопке, как об управляющем сигнале, регулирующем движение:

Кнопка ввода: ⏹️🚦🟢 | ⏹️🚦🔴

Отключение кнопки – ⏹️🚦🔴 (активность прекращена) Включение кнопки – ⏹️🚦🟢 (активность восстановлена)

Кнопка определяет, какие действия пользователь может совершать, точно так же, как светофор контролирует движение транспорта.

Лучшие практики и дополнительные рекомендации

Учтите различия между версиями библиотек

Не забывайте, что в разных версиях jQuery применяются разные методы. В версиях до 1.6 использовался метод attr() :

JS Скопировать код // Для jQuery версий до 1.6 $('#inputButton').attr('disabled', 'disabled'); // Старый метод отключения кнопки. // Для повторного включения кнопки при использовании старых версий $('#inputButton').removeAttr('disabled'); // Убираем отключение.

Сделайте веб-доступным для всех

Не забывайте о пользователях с особыми потребностями, использующих аудиоридеры или навигацию с клавиатуры. Информируйте их об изменении состояния кнопки с помощью ARIA-атрибутов:

JS Скопировать код document.getElementById("inputButton").setAttribute("aria-disabled", "true"); // Обеспечиваем доступность.

Интерактивность важнее простого включения и отключения

Помимо изменения состояния кнопки, подумайте о визуальной обратной связи. Сделайте это, изменив стиль или CSS-класс кнопки:

JS Скопировать код // Отключаем кнопку и меняем её стиль var btn = document.getElementById("inputButton"); btn.disabled = true; btn.classList.add("button-disabled"); // Визуализация состояния кнопки. // Включаем кнопку и возвращаем ей прежний стиль btn.disabled = false; btn.classList.remove("button-disabled"); // Восстанавливаем стиль активной кнопки.

Полезные материалы

Заключительные заметки

Практикуйтесь и экспериментируйте, чтобы совершенствовать свои навыки. Мы верим, что наши рекомендации окажутся полезными. Успехов в программировании!👩‍💻