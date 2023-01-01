Visual Viewport API: основные различия, события и руководство по работе

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Для кого эта статья:

Веб-разработчики, интересующиеся адаптивным дизайном

UX/UI дизайнеры, работающие с мобильными интерфейсами

Специалисты по оптимизации пользовательского опыта на мобильных устройствах

Visual Viewport API — удивительно мощный и при этом недооценённый инструмент в арсенале веб-разработчика, который может радикально изменить подход к созданию адаптивных интерфейсов. Если вы когда-либо сталкивались с непредсказуемым поведением мобильных браузеров при масштабировании контента или активации виртуальной клавиатуры, то наверняка ощущали острую боль от ограниченности стандартных CSS-решений. Именно здесь Visual Viewport API становится незаменимым инструментом, позволяя получить беспрецедентный контроль над отображением и взаимодействием с контентом на различных устройствах. 🔍 Давайте погрузимся в мир пространственных концепций браузера и разберем, как использовать эту технологию для создания действительно отзывчивых интерфейсов.

Visual Viewport API: концепция и фундаментальные отличия

Visual Viewport API представляет собой интерфейс, который позволяет получить доступ к визуальной области просмотра браузера — части контента, которая фактически видна пользователю в данный момент. В отличие от традиционного подхода, где мы оперируем только размерами окна браузера, этот API предоставляет точные данные о том, что именно видит пользователь после масштабирования, прокрутки и других манипуляций с контентом.

Чтобы понять всю глубину концепции, необходимо четко разграничить два ключевых понятия: Layout Viewport и Visual Viewport.

Layout Viewport — это виртуальная область, в которой рендерится веб-страница. Её размеры определяют, как элементы будут располагаться относительно друг друга, и именно с ней работают CSS-медиавыражения.

— это виртуальная область, в которой рендерится веб-страница. Её размеры определяют, как элементы будут располагаться относительно друг друга, и именно с ней работают CSS-медиавыражения. Visual Viewport — это то, что фактически видит пользователь через "окно" своего устройства. Оно может быть меньше Layout Viewport при масштабировании (зуме) или смещено относительно него при прокрутке.

Долгое время разработчики были вынуждены создавать сложные обходные решения для получения достоверной информации о визуальной области просмотра. С появлением Visual Viewport API эта задача стала значительно проще, предоставляя доступ к объекту window.visualViewport , который содержит актуальные данные о текущем состоянии визуального вьюпорта.

Алексей, ведущий фронтенд-разработчик Однажды мы столкнулись с серьезной проблемой в мобильном приложении для банка. При открытии виртуальной клавиатуры на iPhone форма ввода данных карты сдвигалась вверх и частично исчезала за пределами экрана. Мы перепробовали десятки решений: фиксированное позиционирование, JavaScript-хаки для определения высоты клавиатуры, даже нативные плагины. Ничего не работало стабильно на всех устройствах. Решение пришло неожиданно, когда один из младших разработчиков предложил попробовать Visual Viewport API. Мы добавили простой обработчик события resize для visualViewport, который корректировал положение формы при изменении размеров визуальной области. Это решило проблему буквально в 15 строках кода! С тех пор Visual Viewport API стал обязательным инструментом для всех наших мобильных интерфейсов.

Фундаментальное преимущество Visual Viewport API заключается в точном отслеживании реального видимого пространства, что критически важно для:

Корректного позиционирования плавающих элементов интерфейса

Адаптации контента при изменении масштаба страницы

Реагирования на появление виртуальной клавиатуры

Создания иммерсивных интерфейсов, учитывающих реальное пространство экрана

Параметр Традиционный подход Visual Viewport API Доступность размеров window.innerWidth, window.innerHeight visualViewport.width, visualViewport.height Отслеживание масштаба Ограничено, косвенно через CSS-медиазапросы Прямой доступ через visualViewport.scale Позиционирование Относительно документа Точное определение через offsetLeft, offsetTop Реакция на клавиатуру Сложные хаки и непредсказуемое поведение Нативное отслеживание через события resize

Layout vs Visual Viewport: ключевые особенности взаимодействия

Чтобы эффективно использовать Visual Viewport API, необходимо глубже понять взаимосвязь между Layout Viewport и Visual Viewport. Эти две концепции тесно переплетены, но выполняют разные функции в процессе рендеринга веб-страницы.

Layout Viewport можно представить как "холст", на котором размещается вся веб-страница. Его размеры определяют, как элементы будут расположены и масштабированы, и именно с ним работают CSS-свойства и медиазапросы. В большинстве современных браузеров Layout Viewport настраивается с помощью мета-тега viewport:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Visual Viewport, напротив, представляет собой то, что пользователь фактически видит на экране своего устройства. Это своего рода "окно" в Layout Viewport, которое может перемещаться (при скролле) и менять размер (при масштабировании).

Ключевые особенности взаимодействия между этими двумя концепциями:

Масштабирование (zoom): При увеличении масштаба страницы размеры Visual Viewport уменьшаются относительно Layout Viewport

При увеличении масштаба страницы размеры Visual Viewport уменьшаются относительно Layout Viewport Прокрутка (scroll): Меняет положение Visual Viewport относительно Layout Viewport

Меняет положение Visual Viewport относительно Layout Viewport Виртуальная клавиатура: На мобильных устройствах уменьшает размер Visual Viewport, не влияя на Layout Viewport

На мобильных устройствах уменьшает размер Visual Viewport, не влияя на Layout Viewport Адаптивный дизайн: Media queries ориентируются на размеры Layout Viewport, а не Visual Viewport

Наглядно эти различия можно представить в следующей таблице взаимодействия:

Действие пользователя Влияние на Layout Viewport Влияние на Visual Viewport Изменение размера окна браузера Изменяет размеры (на десктопах) Изменяет размеры Масштабирование контента (pinch-zoom) Не изменяется Уменьшается/увеличивается Прокрутка страницы Не изменяется Изменяется положение относительно документа Появление виртуальной клавиатуры Не изменяется Уменьшается высота Изменение ориентации устройства Изменяются размеры Изменяются размеры

Понимание этих особенностей взаимодействия критически важно для создания по-настоящему адаптивных интерфейсов. Например, если вы хотите, чтобы плавающая панель инструментов всегда оставалась видимой независимо от масштаба страницы, вам необходимо позиционировать её относительно Visual Viewport, а не Layout Viewport.

Примечательно, что до появления Visual Viewport API разработчики часто создавали сложные обходные решения, используя комбинации событий scroll, resize и ориентироваться на изменения innerWidth и innerHeight. Однако эти подходы были ненадежными и не учитывали все особенности взаимодействия между вьюпортами на разных устройствах и браузерах.

События Visual Viewport API и отслеживание изменений

Visual Viewport API предоставляет два ключевых события для отслеживания изменений визуальной области просмотра: resize и scroll . Эти события позволяют разработчикам в реальном времени реагировать на изменения размеров и положения визуального вьюпорта, что открывает широкие возможности для создания динамичных и адаптивных интерфейсов.

Событие resize срабатывает при любом изменении размеров Visual Viewport. Это происходит не только при изменении размеров окна браузера, но также при:

Масштабировании страницы (pinch-zoom)

Появлении/скрытии виртуальной клавиатуры на мобильных устройствах

Изменении ориентации устройства

Переходе в полноэкранный режим и выходе из него

Событие scroll срабатывает, когда изменяется положение Visual Viewport относительно Layout Viewport, что происходит при прокрутке страницы или при масштабировании контента вокруг определенной точки.

Вот пример подписки на эти события:

JS Скопировать код // Подписка на изменение размеров визуального вьюпорта window.visualViewport.addEventListener('resize', function(event) { console.log('Новые размеры визуального вьюпорта:', window.visualViewport.width, window.visualViewport.height); console.log('Текущий масштаб:', window.visualViewport.scale); }); // Подписка на изменение положения визуального вьюпорта window.visualViewport.addEventListener('scroll', function(event) { console.log('Новое положение визуального вьюпорта:', window.visualViewport.offsetLeft, window.visualViewport.offsetTop); });

Объект window.visualViewport предоставляет следующие свойства для отслеживания состояния визуального вьюпорта:

width и height — текущие размеры визуальной области в CSS-пикселях

и — текущие размеры визуальной области в CSS-пикселях scale — текущий масштаб (zoom) визуальной области

— текущий масштаб (zoom) визуальной области offsetLeft и offsetTop — смещение визуальной области относительно начала Layout Viewport

и — смещение визуальной области относительно начала Layout Viewport pageLeft и pageTop — смещение визуальной области относительно начала документа (включая прокрутку)

Евгений, UX-исследователь Работая над интерфейсом для банковского приложения, мы провели серию тестов с пользователями и заметили интересную закономерность: на iOS-устройствах при открытии виртуальной клавиатуры пользователи часто теряли контекст, поскольку поле ввода скрывалось за клавиатурой. Вначале мы пытались решить проблему с помощью стандартных CSS-подходов, но они не давали стабильного результата. Затем мы применили Visual Viewport API, чтобы отслеживать изменения высоты визуальной области при появлении клавиатуры: visualViewport.addEventListener('resize', () => { const keyboardHeight = window.innerHeight – visualViewport.height; document.querySelector('.input-container').style.transform = `translateY(-${keyboardHeight}px)`; }); Этот простой код автоматически сдвигал форму ввода вверх ровно на высоту клавиатуры. Самое удивительное — показатель успешного завершения операции вырос на 24%, а время заполнения формы сократилось почти вдвое! Visual Viewport API позволил нам решить проблему, которая была критичной для пользовательского опыта.

Важно отметить, что события Visual Viewport API работают независимо от стандартных событий браузера, таких как window.resize и window.scroll . Это позволяет более точно реагировать на изменения визуальной области, особенно на мобильных устройствах.

Практическое применение window.visualViewport в интерфейсах

Практическое применение Visual Viewport API может кардинально улучшить пользовательский опыт, особенно на мобильных устройствах. Рассмотрим несколько конкретных сценариев, где этот API демонстрирует свою незаменимость.

Адаптация плавающих элементов при масштабировании

Один из наиболее распространенных кейсов — обеспечение правильного позиционирования плавающих элементов (модальные окна, тосты, подсказки) при изменении масштаба страницы.

JS Скопировать код function updateFloatingElement() { const floatingEl = document.querySelector('.floating-panel'); const vpWidth = window.visualViewport.width; const vpHeight = window.visualViewport.height; const scale = window.visualViewport.scale; // Корректируем позицию с учетом масштаба и положения вьюпорта floatingEl.style.bottom = `${vpHeight – window.innerHeight / scale}px`; floatingEl.style.right = `${vpWidth – window.innerWidth / scale}px`; } window.visualViewport.addEventListener('resize', updateFloatingElement); window.visualViewport.addEventListener('scroll', updateFloatingElement);

Интеллектуальная адаптация форм при появлении виртуальной клавиатуры

На мобильных устройствах появление виртуальной клавиатуры часто создает проблемы с видимостью полей ввода. Visual Viewport API позволяет элегантно решить эту проблему:

JS Скопировать код const form = document.querySelector('.input-form'); const originalPosition = window.getComputedStyle(form).position; let originalTop = window.getComputedStyle(form).top; window.visualViewport.addEventListener('resize', function() { // Определяем, появилась ли клавиатура const keyboardVisible = window.innerHeight > window.visualViewport.height; if (keyboardVisible) { // Вычисляем примерную высоту клавиатуры const keyboardHeight = window.innerHeight – window.visualViewport.height; // Адаптируем положение формы form.style.position = 'fixed'; form.style.top = `calc(50% – ${keyboardHeight/2}px)`; } else { // Возвращаем исходное положение form.style.position = originalPosition; form.style.top = originalTop; } });

Создание интерактивных элементов, учитывающих масштаб

Visual Viewport API позволяет создавать интерактивные элементы, которые корректно отображаются при любом масштабе страницы:

JS Скопировать код // Создаем интерактивную миникарту const minimap = document.querySelector('.content-minimap'); function updateMinimap() { // Получаем текущий масштаб const scale = window.visualViewport.scale; // Обновляем отображение видимой области на миникарте const visibleArea = minimap.querySelector('.visible-area'); visibleArea.style.width = `${100 / scale}%`; visibleArea.style.height = `${100 / scale}%`; // Позиционируем индикатор видимой области const scrollXPercent = window.visualViewport.pageLeft / (document.documentElement.scrollWidth – window.visualViewport.width); const scrollYPercent = window.visualViewport.pageTop / (document.documentElement.scrollHeight – window.visualViewport.height); visibleArea.style.left = `${scrollXPercent * (100 – 100/scale)}%`; visibleArea.style.top = `${scrollYPercent * (100 – 100/scale)}%`; } window.visualViewport.addEventListener('resize', updateMinimap); window.visualViewport.addEventListener('scroll', updateMinimap);

Оптимизация отображения видео при изменении размеров вьюпорта

Для видеоконтента важно обеспечить оптимальное отображение при любом размере и ориентации экрана:

JS Скопировать код const videoPlayer = document.querySelector('.video-player'); window.visualViewport.addEventListener('resize', function() { // Получаем актуальные размеры визуального вьюпорта const vpWidth = window.visualViewport.width; const vpHeight = window.visualViewport.height; // Адаптируем размер видеоплеера с учетом соотношения сторон const aspectRatio = 16/9; // Стандартное соотношение сторон if (vpWidth / vpHeight > aspectRatio) { // Ориентация на ширину videoPlayer.style.width = `${vpHeight * aspectRatio}px`; videoPlayer.style.height = `${vpHeight}px`; } else { // Ориентация на высоту videoPlayer.style.width = `${vpWidth}px`; videoPlayer.style.height = `${vpWidth / aspectRatio}px`; } });

Эти примеры демонстрируют, как Visual Viewport API позволяет решать сложные задачи адаптации интерфейса с минимальными затратами на разработку и поддержку. При этом важно помнить о проверке поддержки API перед его использованием:

JS Скопировать код if (window.visualViewport) { // Использовать Visual Viewport API } else { // Использовать запасной вариант }

Оптимизация мобильного UX с помощью Visual Viewport API

Мобильный пользовательский опыт представляет особые вызовы для веб-разработчиков. Ограниченная площадь экрана, разнообразие устройств и особенности взаимодействия с сенсорным интерфейсом требуют специальных подходов к проектированию. Именно здесь Visual Viewport API раскрывает свой потенциал, предоставляя инструменты для тонкой настройки мобильного UX. 📱

Рассмотрим несколько стратегий оптимизации мобильного интерфейса с помощью Visual Viewport API:

Интеллектуальное управление экранной клавиатурой — автоматическая адаптация интерфейса при открытии виртуальной клавиатуры

— автоматическая адаптация интерфейса при открытии виртуальной клавиатуры Оптимизированная навигация — создание более доступных и удобных элементов управления

— создание более доступных и удобных элементов управления Адаптивное отображение критического контента — гарантия видимости важной информации независимо от условий

— гарантия видимости важной информации независимо от условий Прогрессивное улучшение для разных устройств — реализация расширенных возможностей там, где они поддерживаются

Один из наиболее частых источников фрустрации пользователей на мобильных устройствах — это поведение интерфейса при появлении виртуальной клавиатуры. Разные платформы имеют различное поведение: iOS обычно сдвигает весь вьюпорт, а Android может менять размер окна без прокрутки. Visual Viewport API позволяет унифицировать этот опыт:

JS Скопировать код // Обработчик для формы ввода function setupFormHandlers(formSelector) { const form = document.querySelector(formSelector); const inputs = form.querySelectorAll('input, textarea'); let activeInput = null; // Отслеживаем фокус на полях ввода inputs.forEach(input => { input.addEventListener('focus', () => { activeInput = input; adjustFormPosition(); }); input.addEventListener('blur', () => { activeInput = null; // Возвращаем исходное положение формы с задержкой setTimeout(() => { if (!activeInput) form.style.transform = 'translateY(0)'; }, 100); }); }); // Адаптируем положение формы при изменении визуального вьюпорта window.visualViewport.addEventListener('resize', adjustFormPosition); window.visualViewport.addEventListener('scroll', adjustFormPosition); function adjustFormPosition() { if (!activeInput) return; // Определяем границы видимой области и активного поля const inputRect = activeInput.getBoundingClientRect(); const visibleAreaBottom = window.visualViewport.height; // Проверяем, не закрыто ли поле клавиатурой if (inputRect.bottom > visibleAreaBottom) { const scrollAmount = inputRect.bottom – visibleAreaBottom + 20; // Добавляем отступ form.style.transform = `translateY(-${scrollAmount}px)`; } } }

Другой важный аспект — создание адаптивных элементов управления, которые остаются удобными при любом масштабе и ориентации устройства:

JS Скопировать код // Адаптивная панель навигации для мобильных устройств function setupAdaptiveNavBar() { const navbar = document.querySelector('.mobile-navbar'); // Инициализация начального состояния updateNavBar(); // Обновляем панель при изменении визуального вьюпорта window.visualViewport.addEventListener('resize', updateNavBar); function updateNavBar() { // Получаем текущие параметры визуального вьюпорта const vpWidth = window.visualViewport.width; const vpHeight = window.visualViewport.height; const isLandscape = vpWidth > vpHeight; // Адаптируем вид панели в зависимости от ориентации if (isLandscape) { navbar.classList.add('horizontal'); navbar.classList.remove('vertical'); } else { navbar.classList.add('vertical'); navbar.classList.remove('horizontal'); } // Позиционируем панель в зависимости от наличия клавиатуры const keyboardHeight = window.innerHeight – vpHeight; if (keyboardHeight > 150) { // Приблизительное определение наличия клавиатуры navbar.style.bottom = `${keyboardHeight}px`; } else { navbar.style.bottom = '0'; } } }

Сравнение подходов к оптимизации мобильного UX:

Проблема Традиционный подход Решение с Visual Viewport API Преимущества Виртуальная клавиатура скрывает поля ввода CSS-хаки, setTimeout, обработка фокуса Отслеживание размеров visualViewport Точность, совместимость между платформами, меньше кода Плавающие элементы смещаются при масштабировании JS-вычисление с window.innerWidth/Height Прямое использование visualViewport.scale Предсказуемое поведение, отсутствие рывков и мерцаний Разное поведение при смене ориентации Медиазапросы orientation + JS-обработчики Прямое сравнение visualViewport.width/height Мгновенная реакция, отсутствие задержек Неудобная навигация при большом масштабе Запрет масштабирования (user-scalable=no) Адаптивная навигация с учетом масштаба Улучшенная доступность, сохранение возможности зума

При использовании Visual Viewport API для оптимизации мобильного UX важно соблюдать следующие принципы:

Не блокировать стандартные возможности браузера — масштабирование, прокрутку, навигацию Тестировать на различных устройствах и платформах, особенно на iOS и Android Обеспечить запасной вариант для браузеров без поддержки Visual Viewport API Оптимизировать производительность, так как события resize могут вызываться часто Обращать внимание на доступность интерфейса, особенно для пользователей с ограниченными возможностями

Применение Visual Viewport API существенно упрощает создание адаптивных мобильных интерфейсов, позволяя разработчикам сосредоточиться на пользовательском опыте, а не на обходе ограничений браузеров. Это особенно важно для сложных интерфейсов с формами ввода, динамическим контентом и интерактивными элементами.