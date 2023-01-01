Валидация телефонных номеров в JavaScript: 3 формата

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Быстрый ответ

Для проверки корректности телефонного номера применяются регулярные выражения JavaScript:

JS Скопировать код function isValidPhone(phone) { return /^\(?([0-9]{3})\)?[-. ]?([0-9]{3})[-. ]?([0-9]{4})$/.test(phone); } console.log(isValidPhone("123-456-7890")); // Вернёт true или false

Функция isValidPhone проводит проверку номеров на соответствие установленному американскому формату. Регулярное выражение можно адаптировать для конкретного проекта.

Универсальное регулярное выражение

Возможность проверки различных форматов телефонных номеров требует регулярного выражения с расширенной гибкостью. Это позволяет учитывать скобки, пробелы, разнообразные разделители и даже коды стран. Продемонстрируем модификацию предыдущего регулярного выражения:

JS Скопировать код function validatePhoneNumber(input) { const regex = /^[\+]?[(]?[0-9]{3}[)]?[-\s\.]?[0-9]{3}[-\s\.]?[0-9]{4,6}$/; return regex.test(input); } console.log(validatePhoneNumber("(123) 456-7890")); // true console.log(validatePhoneNumber("123.456.7890")); // true console.log(validatePhoneNumber("+31636363634")); // true

Эта версия регулярного выражения учитывает различные разделители и международный формат номеров. Дополнительная проверка на стороне сервера обязательна.

Визуализация

Ваш код для проверки телефонных номеров можно представить как контролёра, проверяющего билеты перед поездкой:

JS Скопировать код function validatePhoneNumber(phoneNumber) { const pattern = /^[+]?[(]?[0-9]{1,4}[)]?[-\s.]?[0-9]{1,4}[-\s.]?[0-9]{1,4}$/; return pattern.test(phoneNumber); }

Результат проверки корректности:

Markdown Скопировать код | Телефонный номер | Корректен? | Визуальная подсказка | | +123-456-7890 | ✅ | Правильный билет 🎫 | | 12345 | ❌ | Некорректный билет ❓ |

В данном контексте каждый телефонный номер — это пассажир, который должен иметь билет, чтобы совершить поездку на вашем поезде корректности.

Создание удобного интерфейса для ввода номеров

Интерфейс для ввода номеров должен быть интуитивно понятным и удобным, способствующим правильному вводу данных:

HTML Скопировать код <input type="tel" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}" placeholder="123-456-7890">

Международная привлекательность: всеядный шаблон regex

Универсальность регулярных выражений важна при работе с международными номерами. Для этой задачи отлично подойдёт библиотека Google libphonenumber-js .

Раннее форматирование номеров: Организация четкой структуры

Соблюдение единообразия данных позволяет структурировать их и поддерживать порядок в базе данных.

Многоступенчатая проверка: Удвоенная безопасность

Многоступенчатая проверка на стороне клиента, а затем и на стороне сервера, обеспечивает надёжность и точность проведения процесса валидации.

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