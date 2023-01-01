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Валидация размера файла перед загрузкой: JavaScript
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Валидация размера файла перед загрузкой: JavaScript

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Быстрый ответ

Для проверки размера файла в JavaScript используйте свойство size объекта файла, который получается из элемента input. Следующий код иллюстрирует это:

JS
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let input = document.querySelector('input[type="file"]');
input.onchange = () => {
  let file = input.files[0];
  // Проверяем, не превысил ли размер файла 2МБ
  if (file.size > 2 * 1024 * 1024) {
    alert('Размер файла больше, чем у бицепса Арнольда, нужно уменьшить его!');
  } else {
    // Размер файла в порядке, продолжаем обработку
  }
};

Значение 2 * 1024 * 1024 меняйте в соответствии со своими требованиями к размеру файла.

Пошаговый план для смены профессии

Расширенные примеры кода и множество сценариев

Реализация валидации размера файла

Если вы хотите сделать валидацию надёжной, убедитесь, что:

  • Вы провели проверку в отдельной функции для удобства и возможности переиспользования.
  • Размер файла отображается в форматах, осмысленных для пользователя, например, в КиБ, МиБ или ГиБ.
  • Сообщения об ошибках формулированы так, чтобы они были понятны и информативны.

Улучшение взаимодействия с пользователем

Этот процесс включает:

  • Автоматическое удаление файлов, которые не прошли валидацию, с информированием пользователя об этом.
  • Предотвращение отправки формы, если требования к размеру файла не выполнены.
  • Использование NEGATIVE feedback для информирования пользователя при ошибках.

Создание настраиваемой валидации

Гибкость валидации обеспечивается путем:

  • Интеграция с библиотеками валидации, такими как $.validator.
  • Создание специализированных функций валидации, которые учитывают контекст и типы файлов.

Визуализация

Валидацию размера файла в JavaScript можно представить как фильтр:

Markdown
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👆 Загружаемый файл: [📂🎵🎵🎵🎵]
🔽 Допустимый размер: [🎵🎵🎵]

Только файлы подходящего размера пройдут через фильтр валидации:

Markdown
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До валидации: [📂🎵🎵🎵🎵]
После валидации: [✅] или [🛑]

Работа с большими файлами

При обработке большого количества файлов или файлов большого размера рекомендуется:

  • Ограничить частоту событий для уменьшения нагрузки.
  • Читать файлы по частям, чтобы предотвратить исчерпание памяти браузера.
  • Использовать Web Workers для обработки файлов без замедления работы пользовательского интерфейса.

Обработка крайних случаев

Для продакшн-скриптов следует учесть:

  • Возможное отсутствие совместимости с файловым API в некоторых браузерах.
  • Вопросы доступности и отзывчивости интерфейса.
  • Внедрение серверной валидации в качестве дополнительного слоя защиты.

Лучшие практики интеграции

При интеграции с системами следует подумать о:

  • Установлении параметров валидации с помощью API или серверных ответов.
  • Использовании событий или хуков для взаимодействия с системой.
  • Динамической корректировке элементов интерфейса в соответствии с правилами валидации.

Полезные материалы

  1. File – Web APIs | MDN — Подробно о File API.
  2. JavaScript file upload size validation – Stack Overflow — Проверенные способы валидации размера файла.
  3. Чтение файлов в JavaScript | Статьи | web.dev — Руководство по чтению файлов в браузере.
  4. Как использовать перетаскивание файлов в HTML5 — SitePoint — Как создать функцию перетаскивания и загрузки файлов.
  5. GitHub – mailru/FileAPI — Библиотека для работы с файлами.
  6. Перетаскивание и загрузка файлов | CSS-Tricks — Как реализовать загрузку файлов путём перетаскивания.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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