Валидация размера файла перед загрузкой: JavaScript#Разное
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Быстрый ответ
Для проверки размера файла в JavaScript используйте свойство
size объекта файла, который получается из элемента
input. Следующий код иллюстрирует это:
let input = document.querySelector('input[type="file"]');
input.onchange = () => {
let file = input.files[0];
// Проверяем, не превысил ли размер файла 2МБ
if (file.size > 2 * 1024 * 1024) {
alert('Размер файла больше, чем у бицепса Арнольда, нужно уменьшить его!');
} else {
// Размер файла в порядке, продолжаем обработку
}
};
Значение
2 * 1024 * 1024 меняйте в соответствии со своими требованиями к размеру файла.
Расширенные примеры кода и множество сценариев
Реализация валидации размера файла
Если вы хотите сделать валидацию надёжной, убедитесь, что:
- Вы провели проверку в отдельной функции для удобства и возможности переиспользования.
- Размер файла отображается в форматах, осмысленных для пользователя, например, в КиБ, МиБ или ГиБ.
- Сообщения об ошибках формулированы так, чтобы они были понятны и информативны.
Улучшение взаимодействия с пользователем
Этот процесс включает:
- Автоматическое удаление файлов, которые не прошли валидацию, с информированием пользователя об этом.
- Предотвращение отправки формы, если требования к размеру файла не выполнены.
- Использование NEGATIVE feedback для информирования пользователя при ошибках.
Создание настраиваемой валидации
Гибкость валидации обеспечивается путем:
- Интеграция с библиотеками валидации, такими как
$.validator.
- Создание специализированных функций валидации, которые учитывают контекст и типы файлов.
Визуализация
Валидацию размера файла в JavaScript можно представить как фильтр:
👆 Загружаемый файл: [📂🎵🎵🎵🎵]
🔽 Допустимый размер: [🎵🎵🎵]
Только файлы подходящего размера пройдут через фильтр валидации:
До валидации: [📂🎵🎵🎵🎵]
После валидации: [✅] или [🛑]
Работа с большими файлами
При обработке большого количества файлов или файлов большого размера рекомендуется:
- Ограничить частоту событий для уменьшения нагрузки.
- Читать файлы по частям, чтобы предотвратить исчерпание памяти браузера.
- Использовать Web Workers для обработки файлов без замедления работы пользовательского интерфейса.
Обработка крайних случаев
Для продакшн-скриптов следует учесть:
- Возможное отсутствие совместимости с файловым API в некоторых браузерах.
- Вопросы доступности и отзывчивости интерфейса.
- Внедрение серверной валидации в качестве дополнительного слоя защиты.
Лучшие практики интеграции
При интеграции с системами следует подумать о:
- Установлении параметров валидации с помощью API или серверных ответов.
- Использовании событий или хуков для взаимодействия с системой.
- Динамической корректировке элементов интерфейса в соответствии с правилами валидации.
Полезные материалы
- File – Web APIs | MDN — Подробно о File API.
- JavaScript file upload size validation – Stack Overflow — Проверенные способы валидации размера файла.
- Чтение файлов в JavaScript | Статьи | web.dev — Руководство по чтению файлов в браузере.
- Как использовать перетаскивание файлов в HTML5 — SitePoint — Как создать функцию перетаскивания и загрузки файлов.
- GitHub – mailru/FileAPI — Библиотека для работы с файлами.
- Перетаскивание и загрузка файлов | CSS-Tricks — Как реализовать загрузку файлов путём перетаскивания.
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Владимир Титов
редактор про сервисные сферы
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