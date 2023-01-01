Валидация размера файла перед загрузкой: JavaScript

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Быстрый ответ

Для проверки размера файла в JavaScript используйте свойство size объекта файла, который получается из элемента input . Следующий код иллюстрирует это:

JS Скопировать код let input = document.querySelector('input[type="file"]'); input.onchange = () => { let file = input.files[0]; // Проверяем, не превысил ли размер файла 2МБ if (file.size > 2 * 1024 * 1024) { alert('Размер файла больше, чем у бицепса Арнольда, нужно уменьшить его!'); } else { // Размер файла в порядке, продолжаем обработку } };

Значение 2 * 1024 * 1024 меняйте в соответствии со своими требованиями к размеру файла.

Расширенные примеры кода и множество сценариев

Реализация валидации размера файла

Если вы хотите сделать валидацию надёжной, убедитесь, что:

Вы провели проверку в отдельной функции для удобства и возможности переиспользования.

Размер файла отображается в форматах, осмысленных для пользователя, например, в КиБ, МиБ или ГиБ.

Сообщения об ошибках формулированы так, чтобы они были понятны и информативны.

Улучшение взаимодействия с пользователем

Этот процесс включает:

Автоматическое удаление файлов, которые не прошли валидацию, с информированием пользователя об этом.

Предотвращение отправки формы, если требования к размеру файла не выполнены.

Использование NEGATIVE feedback для информирования пользователя при ошибках.

Создание настраиваемой валидации

Гибкость валидации обеспечивается путем:

Интеграция с библиотеками валидации, такими как $.validator .

. Создание специализированных функций валидации, которые учитывают контекст и типы файлов.

Визуализация

Валидацию размера файла в JavaScript можно представить как фильтр:

Markdown Скопировать код 👆 Загружаемый файл: [📂🎵🎵🎵🎵] 🔽 Допустимый размер: [🎵🎵🎵]

Только файлы подходящего размера пройдут через фильтр валидации:

Markdown Скопировать код До валидации: [📂🎵🎵🎵🎵] После валидации: [✅] или [🛑]

Работа с большими файлами

При обработке большого количества файлов или файлов большого размера рекомендуется:

Ограничить частоту событий для уменьшения нагрузки.

Читать файлы по частям, чтобы предотвратить исчерпание памяти браузера.

Использовать Web Workers для обработки файлов без замедления работы пользовательского интерфейса.

Обработка крайних случаев

Для продакшн-скриптов следует учесть:

Возможное отсутствие совместимости с файловым API в некоторых браузерах.

Вопросы доступности и отзывчивости интерфейса.

Внедрение серверной валидации в качестве дополнительного слоя защиты.

Лучшие практики интеграции

При интеграции с системами следует подумать о:

Установлении параметров валидации с помощью API или серверных ответов.

Использовании событий или хуков для взаимодействия с системой.

Динамической корректировке элементов интерфейса в соответствии с правилами валидации.

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