В JavaScript удаляем все после символа в строке: пример с URL#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Если вам нужно быстро найти ответ, вот что может пригодиться: примените метод
.split(), указав в качестве разделителя нужный символ, а затем используйте
.shift(), чтобы сохранить только первую часть строки:
const str = "оставь-это|убери-это";
const result = str.split('|').shift();
console.log(result); // "оставь-это"
Здесь символ
'|' объявлен в качестве разделителя, который отделяет нужную часть строки от её остальной части.
Обработка разнообразных строк
Строки могут быть разные, и если разделитель отсутствует, функция
indexOf() может пригодиться:
const url = (s) => s.includes('?') ? s.substring(0, s.indexOf('?')) : s;
console.log(url("http://example.com?param=value")); // "http://example.com"
console.log(url("http://example.com")); // "http://example.com"
Как видите, мы успешно справляемся с URL в любых ситуациях.
Любители регулярных выражений могут использовать следующий подход с применением функции
replace():
const str = "http://example.com?param=value";
const base = str.replace(/[\?#].*$/, '');
console.log(base); // "http://example.com"
Регулярные выражения позволяют нам расширить наши возможности, и в этом примере символы '?' и '#' служат маркерами для поиска.
Продвинутые техники и подводные камни
Нюансы обработки URL-адресов
Важно не забывать о хешах и фрагментах в URL, а также об случаях, когда параметров несколько:
const fullURL = "http://example.com?param=value#anchor";
const base = fullURL.split(/[?#]/)[0];
console.log(base); // "http://example.com"
Таким образом, мы успешно справились с обработкой нескольких разделителей. Проверили ли вы свой навык работы с регулярными выражениями?
Сохранение пути, удаление запроса
Что делать, если вам нужен только путь URL без строки запроса? Выборочно убираем не нужную часть:
const pathWithQuery = "http://example.com/path?query=123";
const pathOnly = pathWithQuery.substring(0, pathWithQuery.indexOf('?'));
console.log(pathOnly); // "http://example.com/path"
Таким образом, мы сохраняем нужную часть и убираем избыточную.
Замена при неизвестной информации после разделителя
Если неизвестно, что идёт после разделителя, используйте
$' в функции
replace() для пропуска этой части:
const replaceQuery = (url) => url.replace(/\?.*$/, '');
console.log(replaceQuery("http://example.com/path?query=123")); // "http://example.com/path"
После применения замены содержимое, идущее после вопросительного знака, исчезает.
Визуализация
Представьте строку как поезд (🚂), где каждый вагон — это символ:
Поезд: 🚂[А][Б][В][,][Г][Д][Е]
Запятая — это сигнал для остановки:
Стоп-сигнал: ","
Останавливаем поезд и отсекаем все, что идёт после запятой:
string.split(",")[0]; // Останавливаем поезд
Таким образом, поезд теперь выглядит так:
До: 🚂[А][Б][В][,][Г][Д][Е]
После: 🚂[А][Б][В]
В результате у нас остаётся только нужная часть строки.
Проверка предположений: безопасность превыше всего
Для точности рекомендуется проверять ваш код на различных типах строк:
- С разными разделителями:
"сохрани|сохрани|убери".
- Без разделителя:
"сохрани это все".
- Крайние случаи, например, пустые строки или строки с разделителем в конце:
"",
"сохрани это|".
Теперь вы готовы ко всем возможным ситуациям.
Избегание распространенных ошибок начинающих разработчиков
Предположение о наличии разделителя во всех случаях
Отсутствие разделителя может полностью испортить работу функции — будьте внимательны!
Неправильный ввод данных
Проверяйте свои функции на аномальных и краевых данных, чтобы обеспечить их стабильность.
Злоупотребление усложнения кода
Выбирайте самый простой и эффективный способ решения проблемы — не усложняйте код без необходимости.
Полезные материалы
- String.prototype.indexOf() – JavaScript | MDN — Незаменимый источник информации о методе
indexOf().
- String.prototype.slice() – JavaScript | MDN — Всё, что вам нужно знать о методе
slice().
- String.prototype.split() – JavaScript | MDN — Подробное руководство по разделению строки.
- String.prototype.substring() – JavaScript | MDN — Полное руководство по методу
substring().
- Инструмент для тестирования регулярных выражений – Regex101 — Проверьте ваши регулярные выражения на удобной платформе.
- Руководство по методу replace() строки JavaScript — Улучшите свои знания с помощью этого руководства по методу
replace().
- Регулярные выражения :: Eloquent JavaScript — Место, где настоящие гении создают магию с помощью регулярных выражений!
Кристина Крылова
JavaScript-инженер