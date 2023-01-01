Установка локального модуля через npm: пошаговый гайд#Веб-разработка #Node.js #npm и зависимости
Быстрый ответ
Для начала работы с локальным npm модулем, следует выполнить следующую команду в корневой директории модуля:
npm link
После этого привяжите модуль к вашему проекту с помощью:
npm link <название-модуля>
Название модуля в
package.json должно быть уникальным, чтобы избежать конфликтов. Эта процедура схожа с глобальной установкой модуля, но использует символические ссылки.
Для непосредственной установки модуля можно использовать путь к нему:
npm install /путь/к/модулю
В этом случае модуль будет добавлен в
node_modules и будет доступен только в пределах вашего проекта.
Инновационные решения и свободомыслия
Peer-зависимости: друг или враг?
Если в локальном модуле имеются peer-зависимости, применение
npm link может вызвать трудности при разрешении этих зависимостей. Ссылка может побудить Node.js искать зависимости там, куда не следует.
В этой ситуации локальный модуль лучше указывать напрямую в
package.json через
file::
"dependencies": {
"<название-модуля>": "file:../путь/к/модулю"
}
Такой подход предотвратит проблемы с символическими ссылками и гарантирует, что peer-зависимости будут находиться в папке
node_modules.
Непреклонные и непримиримые
Жизнь локального модуля в мире непрерывных изменений
Если локальный модуль часто обновляется,
npm link может облегчить процесс разработки. Однако нужно тщательно отслеживать состояние peer-зависимостей.
Безопасное использование
npm link: руководство
Перед тем как использовать
npm link, выполните
npm install в модуле, чтобы подтянуть все его зависимости, затем выполните эту же команду в проекте, чтобы устранить возможные конфликты версий библиотек.
Когда
npm link уже слишком
При работе с большим числом локальных модулей действительно целесообразно использовать инструменты для работы с многомодульными репозиториями (Monorepo), такие как Lerna или Yarn Workspaces.
Как Node.js разрешает модули?
Понимание механизма разрешения модулей в Node.js с помощью таких инструментов, как
npm ls, помогает избежать ошибок при работе с локальными модулями.
Визуализация
Визуализируйте ваш проект как склад, а локальные модули – как некий товар.
|Склад
|Node.js Проект
|Товар
|Локальный модуль
Добавление "товара" к "ассортименту":
// Мы добавляем в наш проект "необычный товар"
const specialProduct = require('./путь/к/локальному/модулю');
Перед использованием этого "товара" наш проект был как 🍲, а теперь – как 🍲🍄.
Приятного "потребления"!
Лучшие практики и скрытые подводные камни
Контроль версий: Защита кода
При работе с локальными модулями используйте
.gitignore для исключения символических ссылок из репозитория.
Переключение между npm и yarn
Эти два инструмента обращаются с локальными путями и символическими ссылками по-разному, поэтому лучше выбрать один и последовательно придерживаться его.
Continuous Integration: Бдительные стражи
Убедитесь, что ваши CI-системы корректно обрабатывают локальные пути и символические ссылки, либо используйте их аналоги для продакшена на этапе сборки.
Полезные материалы
- npm-link | npm Docs — основы создания ссылок для локальной разработки.
- Modules: CommonJS modules | Node.js v21.6.1 Documentation — описание модульной системы Node.js.
- node.js – Local dependency in package.json – Stack Overflow — обсуждение управления локальными зависимостями в
package.json.
- Creating Node.js modules | npm Docs — руководство по созданию и управлению модулями Node.js с помощью npm.
- How to Use npm as a Build Tool – Keith Cirkel — о применении npm как инструмента для сборки проектов.
- Documentation | Lerna — инструмент для управления многомодульными репозиториями.
- Workspaces | Yarn — об особенностях работы с многомодульными репозиториями при использовании Yarn.
Никита Титов
разработчик Node.js