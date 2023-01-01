Установка локального модуля через npm: пошаговый гайд

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Быстрый ответ

Для начала работы с локальным npm модулем, следует выполнить следующую команду в корневой директории модуля:

npm link

После этого привяжите модуль к вашему проекту с помощью:

npm link <название-модуля>

Название модуля в package.json должно быть уникальным, чтобы избежать конфликтов. Эта процедура схожа с глобальной установкой модуля, но использует символические ссылки.

Для непосредственной установки модуля можно использовать путь к нему:

npm install /путь/к/модулю

В этом случае модуль будет добавлен в node_modules и будет доступен только в пределах вашего проекта.

Инновационные решения и свободомыслия

Peer-зависимости: друг или враг?

Если в локальном модуле имеются peer-зависимости, применение npm link может вызвать трудности при разрешении этих зависимостей. Ссылка может побудить Node.js искать зависимости там, куда не следует.

В этой ситуации локальный модуль лучше указывать напрямую в package.json через file: :

json Скопировать код "dependencies": { "<название-модуля>": "file:../путь/к/модулю" }

Такой подход предотвратит проблемы с символическими ссылками и гарантирует, что peer-зависимости будут находиться в папке node_modules .

Непреклонные и непримиримые

Жизнь локального модуля в мире непрерывных изменений

Если локальный модуль часто обновляется, npm link может облегчить процесс разработки. Однако нужно тщательно отслеживать состояние peer-зависимостей.

Безопасное использование npm link : руководство

Перед тем как использовать npm link , выполните npm install в модуле, чтобы подтянуть все его зависимости, затем выполните эту же команду в проекте, чтобы устранить возможные конфликты версий библиотек.

Когда npm link уже слишком

При работе с большим числом локальных модулей действительно целесообразно использовать инструменты для работы с многомодульными репозиториями (Monorepo), такие как Lerna или Yarn Workspaces.

Как Node.js разрешает модули?

Понимание механизма разрешения модулей в Node.js с помощью таких инструментов, как npm ls , помогает избежать ошибок при работе с локальными модулями.

Визуализация

Визуализируйте ваш проект как склад, а локальные модули – как некий товар.

Склад Node.js Проект Товар Локальный модуль

Добавление "товара" к "ассортименту":

JS Скопировать код // Мы добавляем в наш проект "необычный товар" const specialProduct = require('./путь/к/локальному/модулю');

Перед использованием этого "товара" наш проект был как 🍲, а теперь – как 🍲🍄.

Приятного "потребления"!

Лучшие практики и скрытые подводные камни

Контроль версий: Защита кода

При работе с локальными модулями используйте .gitignore для исключения символических ссылок из репозитория.

Переключение между npm и yarn

Эти два инструмента обращаются с локальными путями и символическими ссылками по-разному, поэтому лучше выбрать один и последовательно придерживаться его.

Continuous Integration: Бдительные стражи

Убедитесь, что ваши CI-системы корректно обрабатывают локальные пути и символические ссылки, либо используйте их аналоги для продакшена на этапе сборки.

Полезные материалы