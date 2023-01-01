Установка backgroundImage в React: разница с тегом <img>#Веб-разработка #CSS и верстка #React
Быстрый ответ
Для присвоения фонового изображения компоненту React задайте свойство
style с параметром
backgroundImage и примените функцию
url(), отмотавшись до контр-адреса изображения:
<div style={{ backgroundImage: "url('your-image.jpg')" }}>Контент</div>
Убедитесь, что путь к изображению ограждён кавычками внутри
url() и используйте фигурные скобки
{} для прямого включения стилей в JSX.
Webpack, ES6 и чародейство require
При помощи webpack возможно легко объединять изображения с помощью
file-loader или
url-loader, что способствует улучшению управления вашими ресурсами. Эти средства помогут подойти к подключению изображений к проекту грамотно.
Благодаря шаблонным строкам ES6, код станет красивее и более понятным:
// Не более того, как сказать 'Абракадабра' и сделать жест мышкой 🪄.
const backgroundImage = `url(${require('./path/to/your-image.jpg')})`;
<div style={{ backgroundImage }}>Контент</div>
И вот оно, чудо! Однако помните, магия не сработает, если путь к изображению указан незаконномерно.
Инлайн-стили в мире динамики
Жизнь не застывает на месте, и нам часто приходится обновлять фоновые изображения в ответ на свойства или состояния. В этих случаях шаблонные строки ES6 также окажутся полезными:
// Это точно так же, как подобрать наряд для каждого случая жизни!
<div style={{ backgroundImage: `url(${props.imagePath})` }}>Контент</div>
Не забудьте, пользователи webpack, настроить загрузчик изображений – это ваша ответность.
CamelCase в стилях React
В React стили предпочитают оформляться в нотации camelCase вместо kebab-case. Руководствуйтесь этим принципом, чтобы свойства стилей чувствовали себя в предельном комфорте.
Поддерживайте ваше изображение в высокой готовности
Для того чтобы изображение корректно покрывало фон, используйте значение
backgroundSize равное 'cover':
// Большой размер – это хорошо, не правда ли?
<div style={{ backgroundImage: `url(${Background})`, backgroundSize: 'cover' }}>Контент</div>
Чтобы избежать повторения изображения, установите
backgroundRepeat: 'no-repeat', и центрируйте его при помощи
backgroundPosition: 'center'.
Упрощённый синтаксис для счастливого кода
Когда работаете только с фоновыми изображениями, можно обратиться к упрощённому синтаксису. Это как освободить код от излишеств:
const backgroundStyle = {
// К счастью, эти скобки здесь не нужны!
backgroundImage: `url(${Background})`,
// Здесь можете продолжать добавлять стили. Меньше мусора, больше радости!
};
<div style={backgroundStyle}>Контент</div>
Помним, коллеги, важна последовательность, вне зависимости от того, пишете ли вы на ES5 или ES6.
Визуализация
Установка фонового изображения сопоставима с одеждой для веб-страницы (
👕):
// Инлайн-стиль в React:
<div style={{ backgroundImage: 'url(path/to/image.jpg)' }}></div>
Это точно так же, как если бы:
Веб-страница (🖥): Простая и скромная
Новый наряд (👕): url(path/to/image.jpg)
Облачите вашу веб-страницу (
🖥) в стильную новинку с изображением (
👕).
Окончательный вид: 🖥👕✨
Проверка состояния
Ошибки неизбежны, как налоги или утренняя печаль по понедельникам. Здесь несколько советов, чтобы минимизировать риск распространённых ошибок:
- Функция
requireможет оказаться подвохом. Загружайте изображения с учетом собственной эффективности, чтобы повысить производительность.
- Недосмотр, опечатки, неправильные символы — всё это легко проскользнуть в синтаксис JSX. Проверяйте несколько раз, чтобы избегать распространённых ошибок.
- Правильно используйте атрибут
style. Даже профессионалы иногда путают его с атрибутом
srcв тегах изображений.
Реактивное изображение на фоне
В мире с различными размерами экранов удостоверьтесь, что ваше фоновое изображение адаптивно. Применяйте медиа-запросы и другие техники для создания адаптивного дизайна:
// Различный образец в зависимости от размера экрана устройства!
const mobileBackgroundImage = `url(${mobileImage})`;
const desktopBackgroundImage = `url(${desktopImage})`;
const backgroundStyle = {
backgroundImage: window.innerWidth < 768 ? mobileBackgroundImage : desktopBackgroundImage,
// Здесь можете добавить другие стили для адаптивности!
};
<div style={backgroundStyle}>Контент</div>
Сочетание инлайн-стилей и CSS
Когда управление инлайн-стилями кажется трудной задачей, не стесняйтесь обратиться к CSS за помощью:
/* Пусть CSS придёт вам на помощь! */
.background {
background-size: cover;
background-position: center;
}
/* Теперь ваш React-компонент получает в альянсе мощного союзника! */
<div className="background" style={{ backgroundImage: `url(${Background})` }}>Контент</div>
Ищите равновесие между мощностью CSS и простотой JSX для симбиоза преимуществ!
Полезные материалы
Ольга Шадрина
React-разработчик