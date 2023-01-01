Условное добавление элементов в массив JavaScript

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Быстрый ответ

Для условного добавления элементов в массив можно воспользоваться оператором расширения JavaScript ( ... ) в связке с тернарным оператором:

JS Скопировать код const isActive = true; const items = [ 'fixed-item', ...(isActive ? ['bonus-item'] : []) ];

Элемент 'bonus-item' будет добавлен в массив только в том случае, если isActive возвращает истинное значение. Данный метод позволяет гибко и быстро задать состав массива.

Исключение нежелательных элементов при помощи

Для того чтобы избавить массив от так называемых «ложных» значений ( false , null , 0 , пустые строки и т.д.), можно использовать метод filter(Boolean) . Он выступит в роли фильтра:

JS Скопировать код let noisyArray = ['goodItem', '', false, 'betterItem', null, 0, 'bestItem']; let cleanedArray = noisyArray.filter(Boolean); // ['goodItem', 'betterItem', 'bestItem']

Таким способом можно «очистить» массив без использования сложных условных конструкций.

Простое условное добавление при помощи оператора

Если требуется добавить в массив только один условный элемент, можно использовать логический оператор И ( && ):

JS Скопировать код const hasBonus = true; let goodies = [ 'base-goodie', hasBonus && 'bonus-goodie' ].filter(Boolean);

Если hasBonus возвращает ложное значение, то 'bonus-goodie' в массив не попадёт. Тем не менее, стоит использовать фильтрацию для исключения «ложных» значений.

Комбинация условий с динамическими массивами

JavaScript позволяет добавлять или пропускать группы элементов в массиве в зависимости от выполняемых условий. Это особенно удобно при сложной логике работы приложения:

JS Скопировать код const hasMembership = true; const hasCoupon = false; let cartElements = [ 'ShoppingItem1', ...(hasMembership ? ['member-discount'] : []), ...(hasCoupon ? ['coupon-discount'] : []), 'ShoppingItem2', ];

Динамичная структура массива делает его поддержку и изменение более простыми и удобными.

Удаление

Часто возникает необходимость удалить из массива элементы со значениями null и undefined . Важно правильно настроить фильтрацию для этого случая:

JS Скопировать код let arrayWithNulls = ['foo', null, 'bar', undefined, 'baz']; let pristineArray = arrayWithNulls.filter(item => item != null); // ['foo', 'bar', 'baz']

Описанный подход исключает только null и undefined , не затрагивая прочие «ложные» значения.

Визуализация

Подготовка массива с условными элементами аналогична упаковке чемодана, когда мы руководствуемся прогнозом погоды:

JS Скопировать код let willSunBake = true; let willSnowPour = false; let tripGear = [ '👕', '🩳', ...(willSunBake ? ['🕶️', '🧴'] : []), ...(willSnowPour ? ['🧣', '🧤'] : []), ];

В зависимости от условий состав вещей в чемодане меняется:

Markdown Скопировать код Прогноз: 🌞 Багаж: [👕, 🩳, 🕶️, 🧴] Прогноз: ❄️ Багаж: [👕, 🩳, 🧣, 🧤]

Главное — брать с собой только необходимое.

Объединение массивов

Классическим способом организации условного добавления элементов является использование метода concat , который не вносит изменения в исходные массивы:

JS Скопировать код let firstHalf = ['beginning', 'still going']; let additionalItems = true ? ['keep going'] : []; let finalSequence = firstHalf.concat(additionalItems);

Это является безопасным способом объединения массивов.

Избегаем ошибок с ложными значениями

Следите за ловушками «ложных» значений, чтобы избежать некорректных результатов. Всегда тщательно проверяйте условия:

JS Скопировать код let probabilityScores = [0, 0.7, 0.9, '', false]; let realisticScores = probabilityScores.filter((score) => score || score === 0);

Например, значение 0 является корректным, хотя и относится к «ложным» в JavaScript.

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