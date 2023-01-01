Условное добавление атрибутов к React-компонентам

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Быстрый ответ

Для того чтобы условно добавить атрибуты в компоненты React, используйте объект с атрибутами и примените к нему оператор распространения:

jsx Скопировать код <input {...(условие ? { readOnly: true } : {})} />

Если вам требуется управление несколькими условиями, можно составить объект атрибутов и развернуть его в элемент:

jsx Скопировать код const attrs = {}; if (условие1) attrs.readOnly = true; if (условие2) attrs.disabled = true; <input {...attrs} />

Тернарные операторы и логический оператор && подойдут для упрощённого условного добавления, а объекты подходят для управления многочисленными и сложными условиями.

Рассматриваем оператор распространения и условные выражения

Поговорим о таких инструментах, как оператор распространения и условные выражения.

Оператор распространения в JSX

Оператор распространения ( ... ) в JSX позволяет "раскладывать" объект со свойствами там, где это предполагается — подобно распределению вещей из чемодана по шкафам.

jsx Скопировать код // Готовимся к вечеринке 👔💼 const partyProps = условие ? { type: 'text', size: 20 } : {}; <input {...partyProps} />

Логический оператор && для коротких условных выражений

Оператор && удобен для использования в коротких условных выражениях: если левая часть является истинной, то будет выполнена и правая.

jsx Скопировать код // Возьми паспорт, если у тебя он есть <div {...(gotPassport && { tabIndex: 0 })} />

Работаем с ложными атрибутами

В React атрибуты с ложными значениями не добавляются, что упрощает написание кода на JSX.

jsx Скопировать код // Пустые бутылки с собой не разрешается брать! <div {...({ emptyBottle: false })} /> // emptyBottle не добавится

Читаемость кода – это как проверка маршрута

При написании кода важно уделять внимание его читаемости, иначе код на JSX становится сложным для восприятия, как и маршрут с множеством отметок.

jsx Скопировать код // Проверяем расписание заранее let inputAttributes = {}; if (isRequired) inputAttributes.required = 'required'; if (isReadOnly) inputAttributes.readOnly = 'readOnly'; // Проверить маршрут? return <input {...inputAttributes} />;

Визуализация

Выбор атрибутов для React компонента похож на выбор билетов в кино 🍿.

Вот примеры:

Без условий:

JS Скопировать код <Movie tickets popcorn cola iceCream />

Получаем полный набор, даже если мы не голодны.

С условиями (если голодны):

JS Скопировать код <Movie tickets popcorn {...(hungry && { cola, iceCream })} />

Если hungry истина — вы получите дополнительные напитки и мороженое. Если ложь — останемся только с попкорном.

Продвинутый уровень управления условными атрибутами

Иногда стоит решить довольно сложные задачи. Вот некоторые методы, которые помогут в этом:

Управление динамическими атрибутами, полученными от сервера

jsx Скопировать код // Получаем данные о месте назначения function useDynamicAttributes(url) { const [attributes, setAttributes] = useState({}); useEffect(() => { fetch(url).then(response => response.json()).then(data => { if (data.userCanEdit) setAttributes({readOnly: false}); if (data.isRequired) setAttributes(attrs => ({ ...attrs, required: true })); }); }, [url]); return attributes; } // Обрабатываем данные const dynamicAttrs = useDynamicAttributes('/api/attributes'); <input {...dynamicAttrs} />

Применяем деструктуризацию для более удобного управления атрибутами

Деструктуризация помогает исключить нежелательные атрибуты.

jsx Скопировать код const { notNeeded, ...necessaryProps } = props; return <Component {...necessaryProps} />;

Заранее готовим набор свойств перед передачей их компоненту

Составляем объект свойств заранее.

jsx Скопировать код // Умная упаковка let props = { onClick: () => console.log('Clicked! Nice job!'), tabIndex: 0 }; if (условие) { props = { ...props, role: 'button' }; } // В путь! return <div {...props} />;

Потенциальные проблемы и способы их решения

В любом случае могут встретиться проблемы:

Синтаксические ошибки : Используйте раздельные выражения или функции для формирования атрибутов в сложных случаях.

: Используйте раздельные выражения или функции для формирования атрибутов в сложных случаях. Нежелательное распространение пропсов : Как если бы мы случайно пустили белку в рюкзак, фильтруйте ненужные пропсы.

: Как если бы мы случайно пустили белку в рюкзак, фильтруйте ненужные пропсы. Проблемы производительности: Если условия сложные, ищите способы упростить логику и переписывайте код, используйте мемоизацию для объектов атрибутов.

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