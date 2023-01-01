Условия в jQuery при ширине экрана менее 960 пикселей

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Быстрый ответ

Вот пример кода, который срабатывает при уменьшении ширины экрана до значения в 960 пикселей и ниже, используя window.matchMedia :

JS Скопировать код // Активируем функцию уменьшения! if (window.matchMedia('(max-width: 959px)').matches) { // Здесь выполняется наш уникальный код! } // Отслеживаем изменение размера окна window.addEventListener('resize', () => { if (window.matchMedia('(max-width: 959px)').matches) { // Код, срабатывающий при уменьшении окна } });

Определение ширины экрана

Эффективное определение ширины экрана становится ключевым элементом при создании адаптивных интерфейсов, улучшающих пользовательский опыт. Понимание тонкостей различных способов измерения ширины экрана способствует точности показаний и гарантирует кроссплатформенную совместимость.

Выбор между Window и Screen

Вот основные методы для определения ширины экрана:

window.innerWidth учитывает видимую область окна браузера, включая полосу прокрутки.

учитывает видимую область окна браузера, включая полосу прокрутки. screen.width отображает реальное разрешение всего экрана, вместо только той части, которую занимает окно браузера.

Для адаптивного дизайна предпочтительней использовать window.innerWidth или $(window).innerWidth() в jQuery, чтобы определить актуальную область под контент.

Сочетание CSS и JavaScript

CSS-медиа-запросы необходимы для адаптации визуальных стилей. Для более динамичной адаптации при изменении размеров экрана их можно дополнить с использованием JavaScript:

JS Скопировать код // Инициализация медиа-запроса const mediaQuery = window.matchMedia('(max-width: 959px)'); function handleSizeChange(query) { if (query.matches) { // Если ширина экрана становится меньше } else { // Для широких экранов } } // Устанавливаем обработчик изменений mediaQuery.addListener(handleSizeChange); // Инициируем проверку handleSizeChange(mediaQuery);

Не забывайте снимать слушатели после их использования через $(window).off() или mq.removeListener(handleWidthChange) , чтобы избежать утечек памяти.

Реакция на изменение размера

Важно адаптироваться не только при загрузке страницы, но и при динамическом изменении размеров окна или ориентации экрана, используя событие изменения размера:

JS Скопировать код $(window).resize(function() { if ($(window).width() < 960) { // Код для компактных экранов } else { // Код для более широких экранов } });

Для предотвращения излишней нагрузки на процессор рекомендуется использование методов ограничения вызовов или их группировки.

Визуализация

Представим экран как дорогу, а ширину экрана как разные виды транспортных средств, которые могут по ней перемещаться:

Markdown Скопировать код Ширина экрана: 🚗🚚🚌 (допускаются все, если >960px)

Когда ширина сокращается:

Markdown Скопировать код Ширина экрана: 🚗 (только маленькие авто, если <960px)

Действие JavaScript:

JS Скопировать код if(window.innerWidth < 960) { // 🚗: Вперёд, маленькие машины! actCompact(); }

Практические рекомендации

Условная загрузка для эффективности

Следите за тем, чтобы ваш код был чётким и производительным. Загружайте ресурсы или активируйте скрипты только при выполнении условий медиа-запроса:

JS Скопировать код if (window.matchMedia('(max-width: 959px)').matches) { // Действия для экранов меньшего размера }

Совместимость с браузерами

Ошибка в поддержке window.innerWidth и window.matchMedia может значительно снизить стабильность работы в различных браузерах. Используйте библиотеки вроде Modernizr для альтернативных решений в старых браузерах.

Предотвращение ошибок

Избегайте бесконечных циклов и лишних действий при срабатывании события resize.

Используйте флаги для вспоминания о выполненных действиях и их не повторяйте.

Для упрощения поддержки лучше использовать CSS-классы, а не инлайн стили.

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