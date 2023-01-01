Условия в jQuery при ширине экрана менее 960 пикселей#Веб-разработка #CSS и верстка #jQuery
Быстрый ответ
Вот пример кода, который срабатывает при уменьшении ширины экрана до значения в 960 пикселей и ниже, используя
window.matchMedia:
// Активируем функцию уменьшения!
if (window.matchMedia('(max-width: 959px)').matches) {
// Здесь выполняется наш уникальный код!
}
// Отслеживаем изменение размера окна
window.addEventListener('resize', () => {
if (window.matchMedia('(max-width: 959px)').matches) {
// Код, срабатывающий при уменьшении окна
}
});
Определение ширины экрана
Эффективное определение ширины экрана становится ключевым элементом при создании адаптивных интерфейсов, улучшающих пользовательский опыт. Понимание тонкостей различных способов измерения ширины экрана способствует точности показаний и гарантирует кроссплатформенную совместимость.
Выбор между Window и Screen
Вот основные методы для определения ширины экрана:
window.innerWidthучитывает видимую область окна браузера, включая полосу прокрутки.
screen.widthотображает реальное разрешение всего экрана, вместо только той части, которую занимает окно браузера.
Для адаптивного дизайна предпочтительней использовать
window.innerWidth или
$(window).innerWidth() в jQuery, чтобы определить актуальную область под контент.
Сочетание CSS и JavaScript
CSS-медиа-запросы необходимы для адаптации визуальных стилей. Для более динамичной адаптации при изменении размеров экрана их можно дополнить с использованием JavaScript:
// Инициализация медиа-запроса
const mediaQuery = window.matchMedia('(max-width: 959px)');
function handleSizeChange(query) {
if (query.matches) {
// Если ширина экрана становится меньше
} else {
// Для широких экранов
}
}
// Устанавливаем обработчик изменений
mediaQuery.addListener(handleSizeChange);
// Инициируем проверку
handleSizeChange(mediaQuery);
Не забывайте снимать слушатели после их использования через
$(window).off() или
mq.removeListener(handleWidthChange), чтобы избежать утечек памяти.
Реакция на изменение размера
Важно адаптироваться не только при загрузке страницы, но и при динамическом изменении размеров окна или ориентации экрана, используя событие изменения размера:
$(window).resize(function() {
if ($(window).width() < 960) {
// Код для компактных экранов
} else {
// Код для более широких экранов
}
});
Для предотвращения излишней нагрузки на процессор рекомендуется использование методов ограничения вызовов или их группировки.
Визуализация
Представим экран как дорогу, а ширину экрана как разные виды транспортных средств, которые могут по ней перемещаться:
Ширина экрана: 🚗🚚🚌 (допускаются все, если >960px)
Когда ширина сокращается:
Ширина экрана: 🚗 (только маленькие авто, если <960px)
Действие JavaScript:
if(window.innerWidth < 960) {
// 🚗: Вперёд, маленькие машины!
actCompact();
}
Практические рекомендации
Условная загрузка для эффективности
Следите за тем, чтобы ваш код был чётким и производительным. Загружайте ресурсы или активируйте скрипты только при выполнении условий медиа-запроса:
if (window.matchMedia('(max-width: 959px)').matches) {
// Действия для экранов меньшего размера
}
Совместимость с браузерами
Ошибка в поддержке
window.innerWidth и
window.matchMedia может значительно снизить стабильность работы в различных браузерах. Используйте библиотеки вроде Modernizr для альтернативных решений в старых браузерах.
Предотвращение ошибок
- Избегайте бесконечных циклов и лишних действий при срабатывании события resize.
- Используйте флаги для вспоминания о выполненных действиях и их не повторяйте.
- Для упрощения поддержки лучше использовать CSS-классы, а не инлайн стили.
Полезные материалы
- Исчерпывающее руководство по медиа-запросам CSS
- Учебное пособие по медиа-запросам
- Медиа-запросы для стандартных устройств
- Практическое использование matchMedia в JavaScript
- Лучшие практики в области векторного дизайна
- Отслеживание изменений размера элементов
- Оптимизация обработки событий изменения размера
Элина Баранова
разработчик Android