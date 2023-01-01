Управление видимостью элемента в React.js: событие onClick

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Быстрый ответ

Для того чтобы реализовать переключение видимости элементов в React, можно применить хук состояния useState в сочетании с логическим оператором && :

JS Скопировать код const [show, setShow] = useState(false); return ( <> {show && <div>Переключаемый элемент</div>} <button onClick={() => setShow(!show)}>Переключить элемент</button> </> );

В данном коде переменная show играет роль индикатора видимости. При нажатии кнопки состояние этой переменной переключается между true и false , что и определяет видимость элемента.

Работа с состоянием и видимостью в React

React очень быстро отслеживает изменения состояний, обновляя компоненты и таким образом поддерживая их актуальность. Хук useState — это удобный способ контролировать видимость элементов. Если происходит изменение состояния, React делает перерисовку компонента, чтобы данных и интерфейс соответствовали друг другу.

В качестве средства для управления видимостью элемента используют встроенные условия, такие как show && <Element /> . Этот метод является более изящным и эффективным, чем использование тернарного оператора, при условии возврата null .

В некоторых случаях можно совсем не рендерить элемент, возвращая null :

JS Скопировать код return show ? <div>Ваш элемент</div> : null;

Контроль видимости и динамическая стилизация

Управлять видимостью элемента можно и с помощью CSS-классов или inline-стилей, особенно когда речь идет о вёрстке элементов:

JS Скопировать код <div style={{ display: show ? 'block' : 'none' }}> Ваш элемент располагается здесь </div>

Но следует помнить о том, что это может негативно сказаться на производительности. Невидимые элементы с display: none могут потреблять меньше ресурсов, чем монтаж и демонтаж компонентов, но при больших DOM-деревьях условный рендеринг может оказаться более оптимальным.

Визуализация

Степень видимости элемента можно представить как управление занавеской на сцене:

Markdown Скопировать код Исходное состояние: Занавес закрыт 🎭🔒 [Элемент скрыт]

JS Скопировать код if (showElement) { // Занавес поднимается return <div>🎭🔓 Ваш контент здесь </div>; }

Markdown Скопировать код Результат: Занавес поднят 🎭🔓 [Элемент виден]

Таким образом, ваш код может скрывать или наоборот, показывать пользовательский интерфейс в зависимости от выполняемых условий, аналогично поведению занавеса на сцене.

Простота — залог успеха для разработчика

Принцип KISS утверждает, что всё должно быть сделано максимально просто. Стремитесь использовать нативные модели React, такие как условный рендеринг, и избегайте сложных решений и сторонних библиотек.

Избегайте скрытых сложностей

Скрытые элементы могут носить в себе скрытые проблемы. Например, невидимые компоненты с активными обработчиками событий могут породить неожиданные проблемы. Обязательно отключайте события и прекращайте обработку данных для скрытых компонентов.

Тук-тук! Кто там? Лучший пользовательский опыт

Применяя алгоритмы сравнения React, оптимизируйте ваши компоненты для улучшения пользовательского опыта. Проводите тестирования, особенно если видимость элементов зависит от действий пользователя, чтобы гарантировать плавное переключение состояний.

Не забывайте, что управление видимостью может повлиять на производительность, поэтому прилагайте усилия к оптимизации вашего приложения.

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