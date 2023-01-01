Управление переменной окружения NODE_ENV в NodeJS#DevOps/Deploy #Node.js
Быстрый ответ
Для того чтобы определить переменную
process.env.NODE_ENV, добавьте следующий код в начало основного файла вашего приложения:
require('dotenv').config(); // Инициализация dotenv для включения переменных окружения.
Проверьте, что в корневом каталоге вашего проекта присутствует файл
.env, в котором прописана строка:
NODE_ENV=development
Такая запись позволит библиотеке dotenv подключить
NODE_ENV к
process.env, обеспечивая доступность переменной во всём приложении.
Настройка и управление NODE_ENV
Переменная окружения вашего приложения на Node.js имеет важное значение. Следующими способами можно её задать:
Установка NODE_ENV до запуска приложения
Для этого укажите:
в Windows:
SET NODE_ENV=development
в macOS/Linux:
export NODE_ENV=development
Запуск Node.js с NODE_ENV "на лету"
Вы можете указать
NODE_ENV непосредственно при запуске приложения из командной строки:
NODE_ENV=production node server.js
Избавление от лишних символов в NODE_ENV
Чтобы избежать ошибок, уберите любые пробелы в
NODE_ENV:
var nodeEnv = (process.env.NODE_ENV || '').trim();
Использование cross-env для кроссплатформенности
При необходимости устанавливать переменные окружения в различных ОС воспользуйтесь пакетом
cross-env в скриптах
package.json:
"scripts": {
"start": "cross-env NODE_ENV=production node server.js"
}
Пакет можно установить следующей командой npm:
npm install --save-dev cross-env
Значение NODE_ENV по умолчанию
Назначьте для
NODE_ENV значение по умолчанию в вашем коде:
var env = process.env.NODE_ENV || 'development'; // Если NODE_ENV не указана, то по умолчанию принимается "development"
Так, даже если
NODE_ENV явно не будет задана, она получит значение по умолчанию.
Визуализация
Следующая схема поможет вам лучше понять работу
NODE_ENV и причины, по которым она может быть не определена (undefined):
1. Заглянем в "ящик" **Environment** 🔍
javascript console.log(process.env.NODE_ENV);
Результат: ❓ (**undefined**)
2. Задан ли "пароль" **(NODE_ENV)**?
**Если да**: 🎛️ ➡️ `NODE_ENV=production node app.js`
Результат: 🔓 (**определено**)
**Если нет**: 😕 ➡️ `node app.js`
Результат: 🔒 (**остаётся undefined**)
3. Вывод: "Пароль" необходимо установить **до** того, как "открывать ящик"! 🗝️
Продвинутые стратегии и возможные проблемы
Динамическое изменение NODE_ENV
Тщательная конфигурация
NODE_ENV depending on зависит от среды развертывания. Обеспечьте автоматическую установку
NODE_ENV с учетом контекста.
Консистентное использование NODE_ENV
Убедитесь в том, что
NODE_ENV используется одинаково по всему проекту, чтобы избежать противоречий и проблем при диагностике.
Платформоспецифичные команды
Некоторые оболочки не поддерживают прямое ручное задание
NODE_ENV. Командный интерпретатор Windows особенно отличается от PowerShell и Unix-оболочек. Всегда проверяйте конфигурации на всех нужных вам платформах.
Игнорирование .env файлов системами контроля версий
Системы контроля версий, такие как
git, могут игнорировать
.env файлы, чтобы предотвратить утечку конфиденциальных данных. Не забывайте добавлять
.env файлы вручную или настраивать переменные окружения при клонировании или развертывании.
Полезные материалы
- Работа с переменными окружения в Node.js — Детальное рассмотрение применения переменных окружения в Node.js.
- Почему process.env.NODE_ENV не определен? – Stack Overflow — Решения проблемы с
process.env.NODE_ENVот сообщества Stack Overflow.
- Process | Документация Node.js v16.20.2 — Официальная документация Node.js по
process.env.
- dotenv – npm — Пакет для работы с переменными окружения в Node.js.
- Добавление пользовательских переменных окружения в проекты при помощи Create React App — Инструкция по установке
NODE_ENVв проектах Create React App.
- cross-env – npm — Инструментарий для кроссплатформенной работы с переменными окружения.
- Настройка Express.js в Node.js — Руководство по настройке
NODE_ENVв приложениях на основе Express.js.
Никита Титов
разработчик Node.js