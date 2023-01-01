Управление переменной окружения NODE_ENV в NodeJS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы определить переменную process.env.NODE_ENV , добавьте следующий код в начало основного файла вашего приложения:

JS Скопировать код require('dotenv').config(); // Инициализация dotenv для включения переменных окружения.

Проверьте, что в корневом каталоге вашего проекта присутствует файл .env , в котором прописана строка:

NODE_ENV=development

Такая запись позволит библиотеке dotenv подключить NODE_ENV к process.env , обеспечивая доступность переменной во всём приложении.

Настройка и управление NODE_ENV

Переменная окружения вашего приложения на Node.js имеет важное значение. Следующими способами можно её задать:

Установка NODE_ENV до запуска приложения

Для этого укажите:

в Windows : Bash Скопировать код SET NODE_ENV=development

в macOS/Linux: Bash Скопировать код export NODE_ENV=development

Запуск Node.js с NODE_ENV "на лету"

Вы можете указать NODE_ENV непосредственно при запуске приложения из командной строки:

Bash Скопировать код NODE_ENV=production node server.js

Избавление от лишних символов в NODE_ENV

Чтобы избежать ошибок, уберите любые пробелы в NODE_ENV :

JS Скопировать код var nodeEnv = (process.env.NODE_ENV || '').trim();

Использование cross-env для кроссплатформенности

При необходимости устанавливать переменные окружения в различных ОС воспользуйтесь пакетом cross-env в скриптах package.json :

json Скопировать код "scripts": { "start": "cross-env NODE_ENV=production node server.js" }

Пакет можно установить следующей командой npm:

Bash Скопировать код npm install --save-dev cross-env

Значение NODE_ENV по умолчанию

Назначьте для NODE_ENV значение по умолчанию в вашем коде:

JS Скопировать код var env = process.env.NODE_ENV || 'development'; // Если NODE_ENV не указана, то по умолчанию принимается "development"

Так, даже если NODE_ENV явно не будет задана, она получит значение по умолчанию.

Визуализация

Следующая схема поможет вам лучше понять работу NODE_ENV и причины, по которым она может быть не определена (undefined):

Markdown Скопировать код 1. Заглянем в "ящик" **Environment** 🔍

javascript console.log(process.env.NODE_ENV);

Результат: ❓ (**undefined**) 2. Задан ли "пароль" **(NODE_ENV)**? **Если да**: 🎛️ ➡️ `NODE_ENV=production node app.js` Результат: 🔓 (**определено**) **Если нет**: 😕 ➡️ `node app.js` Результат: 🔒 (**остаётся undefined**) 3. Вывод: "Пароль" необходимо установить **до** того, как "открывать ящик"! 🗝️

Продвинутые стратегии и возможные проблемы

Динамическое изменение NODE_ENV

Тщательная конфигурация NODE_ENV depending on зависит от среды развертывания. Обеспечьте автоматическую установку NODE_ENV с учетом контекста.

Консистентное использование NODE_ENV

Убедитесь в том, что NODE_ENV используется одинаково по всему проекту, чтобы избежать противоречий и проблем при диагностике.

Платформоспецифичные команды

Некоторые оболочки не поддерживают прямое ручное задание NODE_ENV . Командный интерпретатор Windows особенно отличается от PowerShell и Unix-оболочек. Всегда проверяйте конфигурации на всех нужных вам платформах.

Игнорирование .env файлов системами контроля версий

Системы контроля версий, такие как git , могут игнорировать .env файлы, чтобы предотвратить утечку конфиденциальных данных. Не забывайте добавлять .env файлы вручную или настраивать переменные окружения при клонировании или развертывании.

Полезные материалы