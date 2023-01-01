Уникальные значения из массива объектов в JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы исключить дубликаты, примените методы reduce и findIndex из ES6:

JS Скопировать код const array = [{id: 1, value: 'a'}, {id: 2, value: 'b'}, {id: 1, value: 'c'}]; const unique = array.reduce((accumulator, current) => { if (accumulator.findIndex(object => object.id === current.id) === -1) { accumulator.push(current); } return accumulator; }, []); console.log(unique); // [{id: 1, value: 'a'}, {id: 2, value: 'b'}]

Переменная accumulator сохраняет уникальные элементы, а current используется для поиска дубликатов через findIndex .

Пути победы над дубликатами

Избегание дубликатов с помощью Set и map

Для уникализации простых свойств идеально подходит сочетание Set и map() :

JS Скопировать код const uniqueAges = [...new Set(array.map(obj => obj.age))]; console.log(uniqueAges); // [age1, age2, age3, ...]

Обращение со сложными свойствами с использованием Map

При работе со сложными свойствами структура данных Map оказается очень полезной:

JS Скопировать код const uniqueObjects = [...new Map(array.map(item => [item.key, item])).values()]; console.log(uniqueObjects); // [object1, object2, object3, ...]

Классический метод: проверка индексов

Воспользуйтесь проверенной временем комбинацией filter с indexOf :

JS Скопировать код const unique = array.map(e => e.id) .filter((id, index, self) => self.indexOf(id) === index) .map(id => array.find(a => a.id === id)); console.log(unique); // [object1, object2, ...]

Визуализация

Представьте, что вы находитесь в библиотеке...

Имеется в вашем распоряжении такой набор книг:

Markdown Скопировать код | Код книги | Жанр | | --------- | ----------- | | 1 | Детектив | | 2 | Научная фантастика | | 3 | Детектив | <-- Жанр, который дублируется | 4 | Нон-фикшн |

Применяя метод уникализации, вы получите следующую таблицу:

Markdown Скопировать код | **Жанр** | | ----------- | | Детектив | | Научная фантастика | | Нон-фикшн |

Представьте книжную полку, на которой нет двух книг того же жанра. 📚✨

Мастерство программирования и нюансы

Цепная реакция: map() , Set , filter()

Сочетание этих методов обеспечивает не только приятность кода, но и четкое выражение ваших намерений:

JS Скопировать код let uniqueChain = Array.from(new Set(array.map(item => item.property))) .map(property => array.find(item => item.property === property)); console.log(uniqueChain); // [unique object1, unique object2, ...]

TypeScript: типизированная безопасность

В TypeScript можно воспользоваться типизацией для уникализации:

typescript Скопировать код const unique: Array<MyObjectType> = [...new Set(array.map(item => item.propertyKey))];

Значимость производительности

Предложенные методы, особенно при работе с большим объемом данных, обычно обрабатываются быстрее классических циклов.

Целостность данных при удалении дубликатов

Использование map при обнаружении дубликатов сохраняет последнее вхождение элемента, что может быть как преимуществом, так и недостатком в зависимости от задачи.

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