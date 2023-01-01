Умное обрезание строк в JavaScript: библиотеки и техники

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Быстрый ответ

Если перед вами стоит задача аккуратного обрезания строк с добавлением многоточия, можно использовать следующий метод:

JS Скопировать код const truncate = (s, n) => s.length > n ? s.slice(0, n – 1) + '…' : s;

Здесь truncate – это функция, принимающая в качестве параметров строку s и число n , которое задает лимит длины строки. Если длина строки превышает установленный лимит, функция сокращает ее до n символов и добавляет многоточие.

Продвинутое обрезание

Обрезание по границам слов

Чтобы сохранить читаемость текста и избежать неожиданных переносов слов, воспользуйтесь следующим решением:

JS Скопировать код function truncateAtWord(str, max, ellipsis = '…') { if (str.length <= max) return str; let trimmed = str.substr(0, max); if (str[max] !== ' ') { trimmed = trimmed.substr(0, Math.min(trimmed.length, trimmed.lastIndexOf(' '))); } return trimmed + ellipsis; }

Таким образом, мы избегаем некорректного обрезания слов.

Делегирование обрезания CSS

Для визуального укорачивания текстов на странице можно использовать CSS:

CSS Скопировать код .truncate { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }

Добавив класс .truncate к элементам, вы получите эстетически приятное обрезание текста без ущерба его смыслу.

Индивидуальное обрезание строк

Не стоит изменять прототип String . Вместо этого используйте прокси JavaScript:

JS Скопировать код const smartTruncate = new Proxy(String.prototype, { apply: function (target, thisArg, [str, length]) { return String.prototype.slice.apply(str, [0, length]) + (str.length > length ? '…' : ''); } }); smartTruncate('A supercalifragilisticexpialidocious string', 10);

Крайние случаи и принципы работы

Встреча с крайним случаем

Обрезание URL может привести к ошибке "HTTP 404 Страница не найдена". Будьте внимательны, обрезая контент пользователей – это может привести к потере важного контекста

Совместимость с браузерами и библиотеками

Если вы используете CSS для обрезания текста, всегда проверяйте совместимость с различными браузерами. Библиотеки, такие как lodash и underscore.string, предлагают готовые решения для обрезания строк.

Визуализация

Пример обрезания строк:

Markdown Скопировать код Длинная строка: "Чёрт, я же говорил тебе не перекармливать эту строку!" Лимит длины: 20 символов

Процесс обрезания:

JS Скопировать код const truncate = (s, n) => s.length > n ? s.slice(0, n – 1) + '…' : s;

Результат:

Markdown Скопировать код Длинная строка: "Чёрт, я же говорил тебе не перекармливать эту строку!" 🦖 После обрезания: "Чёрт, я же говорил…" 🦏

Таким образом, наш громадный Stringasaurus Rex трансформировался в приятного на вид строкового носорога.

Рекомендации для разработчиков

Инкапсуляция кода

Для обрезания строк рекомендуется использовать функции или методы классов, что поможет избежать дублирования кода и сделать разработку более комфортной.

Тестовые проверки и отладка

Тестирование различных вариантов обрезания строк должно проходить наравне с другими проверками кода для его безупречной работы.

Вопрос размера символов

Учитывайте, что разные символы могут занимать разное количество байтов. Эмодзи или символы азиатских языков могут влиять на точность ваших расчетов.

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