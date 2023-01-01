Указание типа параметра в функции JavaScript: решение

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Быстрый ответ

Для определения типов параметров функций используйте TypeScript. Это будет обеспечивать строгую типизацию.

Пример:

typescript Скопировать код function add(num1: number, num2: number): number { return num1 + num2; // ведь без математики никуда! 🤘 }

Таким образом, функция add будет жёстко ожидать два параметра типа number .

Помимо TypeScript, доступны другие способы обеспечения типовой безопасности и четкости кода. Давайте их рассмотрим.

Практическое применение библиотек для проверки типов

PropTypes – настоящий спасатель для React

В React для проверки типов передаваемых свойств часто используется PropTypes , который также можно применять для проверки типов параметров функций.

JS Скопировать код function greeting(name) { console.log(`Привет, ${name}!`); } greeting.propTypes = { name: PropTypes.string.isRequired, // Иначе может получиться что-то странное! 👽 };

Создание собственных функций проверки типов

Без использования библиотек вроде PropTypes можно создать свои функции для проверки типов:

JS Скопировать код function checkNumber(value) { if (typeof value !== 'number') throw new Error('Ожидали число!'); // Это серьезно! 😬 } function multiply(a, b) { checkNumber(a); checkNumber(b); return a * b; // и вот у нас есть результат! 🌞 }

Такие функции позволяют проверять типы в процессе выполнения кода и предотвратить ошибки типов.

Реализуйте полный потенциал вашего кода с JSDoc

JSDoc для точной аннотации

С использованием JSDoc вы можете указывать ожидаемые типы в комментариях, что улучшает качество разработки:

JS Скопировать код /** * Операция сложения двух чисел. * @param {number} num1 – Первое слагаемое. * @param {number} num2 – Второе слагаемое. Не забудьте, нам нужны два числа! 😝 * @returns {number} Результат сложения num1 и num2. */ function add(num1, num2) { return num1 + num2; }

Среды разработки, такие как Visual Studio Code, поддерживают JSDoc, упрощая процесс разработки за счет автодополнения и проверки типов без использования TypeScript.

Деструктуризация – четкость и ясность для объектных параметров

Когда аргументы функции представлены объектами, деструктуризация показывает их структуру более явно:

JS Скопировать код /** * На основе предоставленных данных создаётся пользователь. * @param {{ name: string, age: number }} userProfile – Информация о пользователе: имя и возраст. */ function createUser({ name, age }) { // Узнаем, что нас приготовил Боб. 🎁 }

Деструктуризация улучшает читаемость и облегчает понимание кода.

Дополнительные методы контроля типов данных

Google Closure Compiler – незаменимый ассистент

Если TypeScript вам не по назначению, попробуйте использовать аннотации типов Google Closure Compiler, они также могут применяться в JavaScript:

JS Скопировать код /** * Функция вычитания двух чисел. * @param {number} num1 Это уменьшаемое число. * @param {number} num2 Это вычитаемое число. * @return {number} Результат вычитания num1 и num2. */ function subtract(num1, num2) { return num1 – num2; }

Включив расширенный режим Google Closure Compiler, вы получите JavaScript, в котором строго соблюдается типизация.

Flow от Facebook – для идеальной работы

Flow от Facebook — еще один эффективный инструмент для достижения типовой безопасности:

JS Скопировать код // @flow function divide(x: number, y: number): number { return x / y; // Разделим пирог на порции! 🍕 }

Установите Flow и проверьте свой код — вы быстро обнаружите проблемы в типах данных. Гарантируйте четкое соответствие типов в вашем коде.

Строгая типизация "под ключ"

Игра с приведением типов

Иногда мы можем использовать преобразование типов, когда точная типизация невозможна:

JS Скопировать код function logLength(value) { let stringValue = String(value); // Преобразуем значение в строку console.log(stringValue.length); // И выводим длину этой строки }

Убедитесь, что все операции выполняются с требуемыми типами данных.

Умная функция typedFunction

Можно обернуть проверку типов функцией typedFunction , чтобы код был чистым и отвечал требованиям типовой безопасности:

JS Скопировать код function typedFunction(types, func) { return function(...args) { types.forEach((type, index) => { if (typeof args[index] !== type) { throw new TypeError(`Аргумент ${index} должен быть ${type}! 🙅‍♂️`); } }); return func(...args); // Вот и функция, которая защищена от ошибок в типах! }; } const safeAdd = typedFunction(['number', 'number'], add); // Наконец, функция add без угрозы ошибок в типах! 🍪

Благодаря этому ваш код будет полностью защищен от ошибок, связанных с типами.

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