Удаление стиля jQuery .css() без потери основного CSS

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Быстрый ответ

Если вы хотите сбросить отдельное CSS-свойство, установленное через функцию .css() в jQuery, нужно присвоить ему пустую строку:

JS Скопировать код $('#element').css('свойство', '');

А для удаления всех инлайн-стилей у элемента воспользуйтесь функцией .removeAttr() :

JS Скопировать код $('#element').removeAttr('style');

Применение jQuery-метода .css(): ключевые принципы

С помощью функции .css() во фреймворке jQuery можно непосредственно указывать инлайн-стили для определенных элементов. Это не затрагивает стили, которые были установлены во внешних CSS-файлах.

Сброс CSS-свойства к пустой строке позволит вернуть его первоначальное значение, которое было указано во внешнем файле стилей:

JS Скопировать код $('#element').css('background-color', ''); // Вернем исходный цвет фона для элемента '#element'

Для того, чтобы привести элемент к его исходному виду, используйте .removeAttr('style') . Это действие удалит все инлайн-стили:

JS Скопировать код $('#element').removeAttr('style'); // Элемент '#element' возвращается к своему изначальному виду

Совместимость с устаревшими и современными браузерами

Обеспечение корректной работы сайта в различных браузерах – важная задача. Особенно это становится важно, учитывая, что старые версии некоторых браузеров, например, IE8, могут неправильно интерпретировать использование пустых строк в качестве значений CSS-свойств.

Не забывайте об альтернативном способе – использовании чистого JavaScript:

JS Скопировать код document.getElementById('element').removeAttribute('style'); // Возвращаем элементу '#element' его первоначальный вид

Этот код является аналогом jQuery-метода .removeAttr('style') .

Для удаления конкретного свойства в чистом JavaScript используйте функцию removeProperty() :

JS Скопировать код document.getElementById('element').style.removeProperty('background-color'); // Удаляем у элемента '#element' установленный фон

Визуализация

Представьте себе процесс следующим образом: ваш элемент — это комната, где все вещи разбросаны, и вы решаете привести её в порядок.

Markdown Скопировать код До: Комната в беспорядке (🛏️👕🧹🧸) Добавление стиля через .css(): количество вещей увеличилось (🛏️👕🧹🧸📚🔮) Удаление стиля: проводим уборку (🧹)

Вы убираете определенную часть "беспорядка":

JS Скопировать код $("#element").css("color", ""); // 🧹 Убрали стиль текста

В итоге получаем аккуратную комнату, или в нашем случае – обработанный стиль элемента:

Markdown Скопировать код До: [👕🎨] – Элемент с индивидуальным цветом После: [👕] – Элемент выглядит аккуратнее

Динамические стили и цветовые схемы

Стили могут меняться динамически. Очень важно, чтобы ваш код позволял автоматически менять цвет в соответствии с выбранной цветовой схемой. В таком случае удаление определённого стиля играет существенную роль:

JS Скопировать код $('.color-picker').on('change', function() { $('#element').css('background-color', ''); // Подготавливаем '#element' к изменению цветовой палитры });

Сохранение первоначального вида стилей

Очень ценно сохранять неповрежденными предустановленные стили при удалении других. Это как вытянуть карту из построенного домика карт, не разрушив при этом всю конструкцию. Обязательно проверьте стили, прежде чем что-то удалять:

JS Скопировать код if ($('#element').attr('style')) { $('#element').removeAttr('style'); // Перед удалением стилей элемента '#element' обязательно дважды все проверьте }

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