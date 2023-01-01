Удаление символа хэша из URL без обновления страницы JS

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Быстрый ответ

Если вы хотите быстро и эффективно убрать хеш из URL без перезагрузки страницы, используйте метод history.pushState() :

JS Скопировать код history.pushState(null, null, location.href.split('#')[0]);

Этот небольшой фрагмент кода обновит URL, удалив из него хеш, при этом не повлияет на текущее состояние страницы.

Разбор стратегии

Исследуем HTML5 History API

HTML5 History API — это великолепный инструмент, который дает возможность разработчикам управлять URL без необходимости перезагружать страницу. Это особенно ценно для одностраничных приложений.

Применение pushState и replaceState

Методы history.pushState() и history.replaceState() предназначены для работы с URL. Метод pushState добавляет новую запись в историю браузера, в то время как replaceState модифицирует текущую:

JS Скопировать код // Добавление новой записи в историю переходов. history.pushState({}, document.title, window.location.pathname + window.location.search); // Замена текущей записи в истории переходов. history.replaceState({}, document.title, location.href.split('#')[0]);

Проблема со скроллингом

Нередко после изменения URL начинает автоматически прокручиваться страница. Чтобы избежать этого, следует сохранять и восстанавливать положение скролла:

JS Скопировать код // Сохраняем положение прокрутки страницы let scrollPosition = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; // Индексируем URL, убираем хеш history.replaceState({}, document.title, location.href.split('#')[0]); // Возвращаем страницу к сохранённому положению прокрутки window.scrollTo(0, scrollPosition);

Совместимость с устаревшими браузерами

Некоторые браузеры могут не поддерживать History API. В таких случаях стоит предусмотреть альтернативные решения или игнорировать изменения URL, если это не критично:

JS Скопировать код if (history.pushState) { history.pushState(null, null, location.href.split('#')[0]); } else { // Стратегия обхода для старых браузеров }

Будьте внимательны с якорями

Если на вашей странице присутствуют якоря, их ID могут конфликтовать с удалённым хешем. Проверьте, не повлияет ли это негативно на прокрутку страницы.

Визуализация

Мы переходим от URL с хешем:

Markdown Скопировать код Текущий адрес: http://example.com/#hash

К URL без хеша, и при этом не требуется перезагрузка:

JS Скопировать код history.pushState("", document.title, window.location.pathname + window.location.search);

Результат:

Markdown Скопировать код Изменённый адрес: http://example.com/

Прощайте, хеш, и перезагрузка вас не потребует!

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Совместимость

Проверяйте совместимость с различными версиями браузеров и устройств:

JS Скопировать код // Проверяем доступность History API if (window.history && window.history.pushState) { history.pushState("", document.title, window.location.pathname + window.location.search); } else { // Работаем в условиях недостатка поддержки History API }

Контроль над состоянием URL

Если вам нужно последовательно упорядочивать изменения хеша, предпочтительнее использовать history.replaceState() , чтобы не усложнять историю браузера.

Обновляйтесь вместе с API

Будьте в курсе появления новых API и поддерживайте актуальность своего кода. Держать код в тонусе — это как свежая кровь для программиста.

Демонстрация в действии: воплощение плана в жизнь

Желаете увидеть этот код в действии? Наглядный пример может все прояснить:

JS Скопировать код // Ссылка на код в онлайн-редакторе или хранилище кода

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