Удаление с Headers и Body в Axios и ReactJS: решение

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Быстрый ответ

Если вам нужно осуществить запрос DELETE, используя Axios, и при этом передать тело запроса и пользовательские заголовки, воспользуйтесь этим кодом:

JS Скопировать код axios.delete('/endpoint', {data: {/* Тело запроса */}, headers: {/* Пользовательские заголовки */}}) .then(res => console.log(res.data)) .catch(err => console.error(err));

Таким образом, можно передать в запрос любые данные и заголовки.

Выполнение безопасной передачи данных с заголовками

Чтобы безопасно отправить данные на защищенные конечные точки, нередко приходится авторизовать запросы с помощью токенов. Пример:

JS Скопировать код // Подготовим заголовки для аутентификации. const secureHeaders = { Authorization: `Bearer ваш_токен` }; // Совершим DELETE-запрос с безопасной авторизацией. axios.delete('/secure-endpoint', { data: { id: 12345 }, headers: secureHeaders });

Особое внимание уделите заголовку Authorization, именно он дает доступ к защищенным ресурсам.

Проверка совместимости версии Axios

Убедитесь, что вы используете версию Axios не старше v0.21.1 для корректной работы с DELETE-запросами, содержащими тело:

JS Скопировать код // Проверим версию Axios. console.log(`Версия Axios: ${axios.VERSION}`); // В случае необходимости обновим до последней версии: // npm install axios@latest

В более ранних версиях библиотеки нет поддержки DELETE-запросов с телом.

Правильное формирование DELETE-запроса

Корректное оформление DELETE-запроса обязательно для успешной взаимосвязи с сервером:

JS Скопировать код // Структурируем запрос корректно. { data: {/* Данные для передачи */}, headers: {/* Необходимые заголовки */} }

Включите эту структуру как второй аргумент при вызове метода axios.delete() .

Визуализация

Пример отправки DELETE-запроса можно ассоциировать с доставкой личного сообщения и секретного пароля:

JS Скопировать код // Ваше тайное послание и пароль в контексте DELETE-запроса. axios.delete('endpoint', { data: { letterContent: '...'}, headers: { passcode: 'Secret' } });

letterContent здесь представляет собой содержание вашего сообщения, а passcode – ключ к вашему секрету.

Продвинутые DELETE-запросы

Приемлемость отправки тела запроса при использовании метода DELETE

Отправлении тела запроса посредством метода DELETE, хоть и выходит за рамки стандартного использования, но допустимо и иногда необходимо, расширяя возможности для разработчиков:

JS Скопировать код // Применим DELETE-запрос с телом в аттрибутивной ситуации. axios.delete('/resource', { data: { metadata: 'данные для удаления' }, headers: { 'Content-Type': 'application/json' } });

Прогнозирование поведения сервера

Не все серверы ожидают тело в DELETE-запросах, поэтому лучше уточнить это:

JS Скопировать код // Пример обработки случая, если сервер не принимает тело запроса DELETE. axios.delete('/endpoint', { data: { foo: 'bar' } }) .catch(error => { if(error.response.status === 400) { console.log('Сервер не предполагает получение тела в DELETE-запросах.'); } });

Защита конфиденциальности данных

В процессе работы с DELETE-запросами важно гарантировать высокую степень защиты данных:

JS Скопировать код // Используем протокол HTTPS для безопасности данных. axios.delete('https://secure.example.com/delete-account', { data: { accountId: 'abc123' } });

Автоматическое добавление заголовков с помощью перехватчиков

Перехватчики Axios дают возможность автоматизировать добавление заголовков, к примеру, токены аутентификации:

JS Скопировать код // Настраиваем перехватчик для автоматизации добавления заголовков Авторизации. axios.interceptors.request.use(config => { config.headers.Authorization = `Bearer ваш_токен`; return config; }); // Все DELETE-запросы теперь выполняются с авторизацией. axios.delete('/settings', { data: { theme: 'dark' } });

Это упрощает код и снижает вероятность забыть доавить важные заголовки.

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