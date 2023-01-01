Удаление с Headers и Body в Axios и ReactJS: решение#React #Web API #Асинхронность
Быстрый ответ
Если вам нужно осуществить запрос DELETE, используя Axios, и при этом передать тело запроса и пользовательские заголовки, воспользуйтесь этим кодом:
axios.delete('/endpoint', {data: {/* Тело запроса */}, headers: {/* Пользовательские заголовки */}})
.then(res => console.log(res.data))
.catch(err => console.error(err));
Таким образом, можно передать в запрос любые данные и заголовки.
Выполнение безопасной передачи данных с заголовками
Чтобы безопасно отправить данные на защищенные конечные точки, нередко приходится авторизовать запросы с помощью токенов. Пример:
// Подготовим заголовки для аутентификации.
const secureHeaders = {
Authorization: `Bearer ваш_токен`
};
// Совершим DELETE-запрос с безопасной авторизацией.
axios.delete('/secure-endpoint', {
data: { id: 12345 },
headers: secureHeaders
});
Особое внимание уделите заголовку Authorization, именно он дает доступ к защищенным ресурсам.
Проверка совместимости версии Axios
Убедитесь, что вы используете версию Axios не старше v0.21.1 для корректной работы с DELETE-запросами, содержащими тело:
// Проверим версию Axios.
console.log(`Версия Axios: ${axios.VERSION}`);
// В случае необходимости обновим до последней версии:
// npm install axios@latest
В более ранних версиях библиотеки нет поддержки DELETE-запросов с телом.
Правильное формирование DELETE-запроса
Корректное оформление DELETE-запроса обязательно для успешной взаимосвязи с сервером:
// Структурируем запрос корректно.
{
data: {/* Данные для передачи */},
headers: {/* Необходимые заголовки */}
}
Включите эту структуру как второй аргумент при вызове метода
axios.delete().
Визуализация
Пример отправки DELETE-запроса можно ассоциировать с доставкой личного сообщения и секретного пароля:
// Ваше тайное послание и пароль в контексте DELETE-запроса.
axios.delete('endpoint', { data: { letterContent: '...'}, headers: { passcode: 'Secret' } });
letterContent здесь представляет собой содержание вашего сообщения, а passcode – ключ к вашему секрету.
Продвинутые DELETE-запросы
Приемлемость отправки тела запроса при использовании метода DELETE
Отправлении тела запроса посредством метода DELETE, хоть и выходит за рамки стандартного использования, но допустимо и иногда необходимо, расширяя возможности для разработчиков:
// Применим DELETE-запрос с телом в аттрибутивной ситуации.
axios.delete('/resource', {
data: { metadata: 'данные для удаления' },
headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
});
Прогнозирование поведения сервера
Не все серверы ожидают тело в DELETE-запросах, поэтому лучше уточнить это:
// Пример обработки случая, если сервер не принимает тело запроса DELETE.
axios.delete('/endpoint', { data: { foo: 'bar' } })
.catch(error => {
if(error.response.status === 400) {
console.log('Сервер не предполагает получение тела в DELETE-запросах.');
}
});
Защита конфиденциальности данных
В процессе работы с DELETE-запросами важно гарантировать высокую степень защиты данных:
// Используем протокол HTTPS для безопасности данных.
axios.delete('https://secure.example.com/delete-account', { data: { accountId: 'abc123' } });
Автоматическое добавление заголовков с помощью перехватчиков
Перехватчики Axios дают возможность автоматизировать добавление заголовков, к примеру, токены аутентификации:
// Настраиваем перехватчик для автоматизации добавления заголовков Авторизации.
axios.interceptors.request.use(config => {
config.headers.Authorization = `Bearer ваш_токен`;
return config;
});
// Все DELETE-запросы теперь выполняются с авторизацией.
axios.delete('/settings', { data: { theme: 'dark' } });
Это упрощает код и снижает вероятность забыть доавить важные заголовки.
Полезные материалы
- GitHub — axios/axios: HTTP-клиент на промисах для браузера и node.js — Официальный репозиторий Axios.
- DELETE — HTTP | MDN — Документация по методу DELETE.
- javascript — как отправить DELETE-запрос с телом и заголовками через Axios? — Stack Overflow — Обсуждение использования DELETE-запроса в Axios.
- HTTP заголовки — HTTP | MDN — Обзор HTTP заголовков.
- Использование Fetch API — Веб-API | MDN — Альтернативное использование Fetch вместо Axios.
- Перехватчики | Документация Axios — Руководство по использованию перехватчиков в Axios.
- Использование промисов — JavaScript | MDN — Информация о работе с промисами в JavaScript.
Тимур Голубев
веб-разработчик