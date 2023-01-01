Удаление подстроки из строки в JavaScript: с примером "data-"

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для удаления части текста из строки можно использовать метод .replace() :

JS Скопировать код let result = "Hello World!".replace("World", "");

Таким образом, в переменной result окажется строка "Hello !". Прощай, "World"!

Если требуется удалить все вхождения подстроки, используйте глобальный флаг /g в регулярных выражениях:

JS Скопировать код let catchyPhrase = "apple banana apple"; let result = catchyPhrase.replace(/apple/g, "");

Теперь result содержит лишь " banana ": все «apple» удалены.

Удаление текста с точностью хирурга

Регулярные выражения отлично подходят для работы со специфическими шаблонами. Если требуется извлечь из строки только числовые значения:

JS Скопировать код let cost = "Cost: $25.99"; let cleanCost = cost.replace(/[^0-9\.]+/g, "");

После выполнения этих действий в переменной cleanCost окажется значение "25.99". Это регулярное выражение сохраняет только числа и точку, исключая все остальное.

Раскрывая магию регулярных выражений

Иногда для решения уникальных задач требуется все мастерство работы с регулярными выражениями. Создавайте свои регулярные выражения так, чтобы они выполняли именно те функции, с которыми вы столкнулись:

JS Скопировать код let mazePath = "/user/profile/data/"; let cleanPath = mazePath.replace(/\/data\/$/, ""); // Удаляем '/data/' из конца пути

В результате cleanPath теперь — это "/user/profile", а '/data/' исчезло.

Предостережение

Важно всегда помнить и проверять возвращаемый результат метода .replace() . В JavaScript строки неизменны: функция не изменяет исходную строку. Пример:

JS Скопировать код let original = "immutable"; let modified = original.replace("imm", ""); // 'original' остаётся без изменений "immutable" // а 'modified' преобразуется в "utable"

Проверяйте, что итоговый результат соответствует вашим ожиданиям. Ошибка в регулярном выражении может привести к совершенно другим результатам.

Визуализация

Для удаления ненужных элементов из строки мы используем метод как фильтр:

JS Скопировать код let artwork = "Hello World"; // 🖼️ + "Hello" artwork = artwork.replace("Hello", ""); // 🎨: " World"

Итоговое изображение выглядит аккуратно и чисто:

До: "Hello World" 🖼️ + "Hello" После: " World" 🎨

Чистка — это искусство, выполненное всего одной строкой кода!

Учтем нюансы использования

Подходите с осторожностью к использованию .replace() , особенно при работе со специальными символами, которые требуется экранировать. Символы типа . или * в регулярных выражениях имеют специальное значение:

JS Скопировать код let command = "Seek and replace dots..."; let sanitizedCmd = command.replace(/\./g, ""); // sanitizedCmd преобразуется в "Seek and replace dots", все точки удаляются

С обычным текстом обращаться проще:

JS Скопировать код let noisyTweet = "Hello #World!"; let peacefulTweet = noisyTweet.replace("#World", ""); // peacefulTweet звучит теперь как "Hello !"

Для получения определённой части строки используйте метод slice() :

JS Скопировать код let declaration = "Astounding result!"; let fact = declaration.slice(0, -8); // fact гордо заявляет "Astounding"

В изучении возможностей и тонкостей метода .replace() помогут вам различные онлайн-инструменты, такие как генераторы песочниц и тестов.

Осваиваем альтернативы '.replace()'

Иногда метод replace() может оказаться не самым удобным, и тогда на помощь приходят функции, написанные вручную:

JS Скопировать код function removeText(input, toRemove) { return input.split(toRemove).join(""); } let scrollMessage = "remove-remove-"; let cleanedMsg = removeText(scrollMessage, "remove-"); // cleanedMsg – это "", 'remove-' исчезли!

Эта функция решительно избавляется от подстроки toRemove с помощью метода разделения и последующего соединения.

Полезные материалы