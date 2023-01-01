Удаление подчеркивания у Link в React Router: как это сделать

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Быстрый ответ

Чтобы убрать подчеркивание у компонента <Link> в React Router, задайте свойство textDecoration равным значению none :

jsx Скопировать код <Link to="/your-path" style={{ textDecoration: 'none' }}>Ваша Ссылка</Link>

Или используйте CSS-класс:

CSS Скопировать код .no-underline { textDecoration: none; }

jsx Скопировать код <Link to="/your-path" className="no-underline">Ваша Ссылка</Link>

Инлайновый стиль или CSS-классы: быстрые изменения

Для немедленного удаления подчеркивания примените инлайновый стиль:

jsx Скопировать код <Link to="/destination" style={{ textDecoration: 'none', color: 'inherit' }}>Ссылка с Встроенными Стилями</Link>

Это позволит моментально "заблокировать" место для подчеркивания.

Для последовательного применения стиля создайте CSS-класс:

CSS Скопировать код .distinct-style { textDecoration: 'none'; color: 'hotpink'; /* Цвет, который невозможно не полюбить */ }

Примените этот класс к компоненту <Link> :

jsx Скопировать код <Link to="/destination" className="distinct-style">Ссылка в Ярко-Розовом Стиле</Link>

Styled components: новый подход к стилизации

Styled components — отличное решение для сложной стилизации. Этот подход CSS-in-JS помогает упорядочить код, не уменьшая гибкости стилей:

jsx Скопировать код import styled from 'styled-components'; import { Link } from 'react-router-dom'; const StyleLink = styled(Link)({ textDecoration: 'none', color: 'rebeccapurple', // В честь великой Ребекки Пурпурной ':hover': { textDecoration: 'underline', }, }); <StyleLink to="/styled-path">Ссылка в Индивидуальном Стиле</StyleLink>

Интеграция Material-UI с React Router

Прочную связь между Material-UI и React Router можно установить через свойство component :

jsx Скопировать код import { Button } from '@material-ui/core'; import { Link } from 'react-router-dom'; <Button component={Link} to="/materialized-path" style={{ textDecoration: 'none' }} > Ссылка в Стиле Material-UI </Button>

Работа со стилями наследования

Используйте стили наследования для упрощения кода:

CSS Скопировать код .link-master { color: 'inherit'; textDecoration: 'inherit'; }

Примените этот класс к вашему <Link> :

jsx Скопировать код <Link to="/based-on-parent" className="link-master">Ссылка с Наследуемым Стилем</Link>

Визуализация

Представьте компонент Link как домашнюю собаку, а подчеркивание как его поводок:

Markdown Скопировать код До: 🔗 [Поводок] 🐕‍🦺 (с подчеркиванием)

И уберите его:

CSS Скопировать код .LinkComponent { text-decoration: none; /* Пусть радуется свободе! */ }

Markdown Скопировать код После: 🐕‍🦺 (текст, который теперь может свободно бегать без поводка)

Текст, как питомец, теперь безграничен! 🚶‍♂️🐕‍🦺✨

Контроль над всеми состояниями

Управляйте стилями в различных состояниях элемента, чтобы подчеркивание не появилось вновь:

CSS Скопировать код .state-full { textDecoration: 'none'; } .state-full:hover, .state-full:active, .state-full:visited { textDecoration: 'none'; }

Динамический гардероб для ваших ссылок

В приложениях, где применяется динамическая тема, вы можете встроить стили непосредственно в логику компонента, используя инлайновые стили: