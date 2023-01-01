logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Удаление первого и последнего символа строки в JavaScript
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Удаление первого и последнего символа строки в JavaScript

#Основы JavaScript  #Строки и шаблонные литералы  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для удаления первого и последнего символов в строке на JavaScript используйте метод slice:

JS
Скопировать код
let str = "Пример";
let trimmed = str.slice(1, -1); // Получаем "риме" — прощайте, крайние "П" и "р"!

Метод slice(1, -1) удаляет из строки первый и последний символы, оставляя от слова "Пример" только "риме".

Пошаговый план для смены профессии

Slice vs. substring vs. substr

Метод substring в JavaScript тоже может обрезать края строки. Но, в отличие от slice, принимающего отрицательные индексы для указания символов с конца, substring основывается на длине строки:

JS
Скопировать код
let str = "Пример";
let substrTrimmed = str.substring(1, str.length – 1); // Деликатно избавляемся от крайних букв

Что касается substr, то применение этого метода ушло в прошлое (прощай, наш верный спутник). Несмотря на то, что он требует индекс начала и длину извлекаемой подстроки, из-за устаревшести его лучше не использовать и предпочесть другие функции.

Регулярные выражения (RegExp)

Любителям регулярных выражений будет интересен ещё один способ с применением JavaScript RegExp:

JS
Скопировать код
let str = "/Пример/";
let regexTrimmed = str.replace(/^.|.$/g, ''); // Удаляем первый и последний символы с помощью регулярных выражений.

Регулярные выражения предоставляют мощные функции поиска и замены, облегчая работу по удалению нежелательных символов в начале (^.) и конце (.$) строки.

Особые случаи

Будьте внимательны со строками, начинающимися или заканчивающимися на специальные символы. В таких случаях на помощь придут регулярные выражения:

JS
Скопировать код
let url = "/пример/";
let cleanUrl = url.replace(/^\/?|\/?$/g, ''); // Регулярные выражения эффективно удаляют нежелательные слеши в начале и в конце.

Используемый тут шаблон уберёт возможные слеши в начале и конце строки.

Визуализация

Представьте, что каждый символ – это вагон поезда:

Markdown
Скопировать код
Поезд-строка: [🔤🔢🅰️🔠🔡🔢🔤]

Мы хотим избавиться от первого и последнего вагонов нашего поезда:

JS
Скопировать код
string.slice(1, -1);

И вуаля — перед нами укороченная версия:

Markdown
Скопировать код
Мини-поезд: [🔢🅰️🔠🔡🔢]

Таким образом, мы избавились от лишнего "багажа" (первого и последнего символов)!

Обзор альтернатив

В JavaScript существует метод trim, он не удаляет конкретные символы, но вполне эффективно избавляется от пробельных символов с обоих концов строки:

JS
Скопировать код
let str = " Немного пространства вокруг ";
let whitespaceTrimmed = str.trim(); // trim работает как старательный садовник, обрезающий лишние побеги.

Разные задачи требуют разных методов – учитывайте контекст!

Полезные материалы

  1. String.prototype.slice() – JavaScript | MDN — Подробный обзор метода slice в JavaScript.
  2. JavaScript String substr() Method — Объяснение использования метода substr, теперь больше предназначенного для исследователей истории.
  3. Строки — Подробное руководство по работе со строками в JavaScript.
  4. Medium Article: JavaScript String Slice, Substring, and Substr Comparison — Объяснение различий между slice, substring и substr.
  5. Coderbyte | Технические оценки и интервью — Практические уроки с примерами кода и их расшифровкой.
  6. 20 методов работы со строками за 7 минут – Beau учит JavaScript – YouTube — Обзорная видеолекция о строках в JavaScript.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для удаления первого и последнего символов строки в JavaScript?
1 / 5

Кристина Крылова

JavaScript-инженер

Свежие материалы
Что такое двухфакторная аутентификация (2FA) и как она работает
6 сентября 2024
Каналы для опытных программистов
6 сентября 2024
Как включить и настроить двухфакторную аутентификацию (2FA)
6 сентября 2024

Загрузка...