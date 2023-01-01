Удаление первого и последнего символа строки в JavaScript

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Быстрый ответ

Для удаления первого и последнего символов в строке на JavaScript используйте метод slice :

JS Скопировать код let str = "Пример"; let trimmed = str.slice(1, -1); // Получаем "риме" — прощайте, крайние "П" и "р"!

Метод slice(1, -1) удаляет из строки первый и последний символы, оставляя от слова "Пример" только "риме".

Slice vs. substring vs. substr

Метод substring в JavaScript тоже может обрезать края строки. Но, в отличие от slice , принимающего отрицательные индексы для указания символов с конца, substring основывается на длине строки:

JS Скопировать код let str = "Пример"; let substrTrimmed = str.substring(1, str.length – 1); // Деликатно избавляемся от крайних букв

Что касается substr , то применение этого метода ушло в прошлое (прощай, наш верный спутник). Несмотря на то, что он требует индекс начала и длину извлекаемой подстроки, из-за устаревшести его лучше не использовать и предпочесть другие функции.

Регулярные выражения (RegExp)

Любителям регулярных выражений будет интересен ещё один способ с применением JavaScript RegExp:

JS Скопировать код let str = "/Пример/"; let regexTrimmed = str.replace(/^.|.$/g, ''); // Удаляем первый и последний символы с помощью регулярных выражений.

Регулярные выражения предоставляют мощные функции поиска и замены, облегчая работу по удалению нежелательных символов в начале ( ^. ) и конце ( .$ ) строки.

Особые случаи

Будьте внимательны со строками, начинающимися или заканчивающимися на специальные символы. В таких случаях на помощь придут регулярные выражения:

JS Скопировать код let url = "/пример/"; let cleanUrl = url.replace(/^\/?|\/?$/g, ''); // Регулярные выражения эффективно удаляют нежелательные слеши в начале и в конце.

Используемый тут шаблон уберёт возможные слеши в начале и конце строки.

Визуализация

Представьте, что каждый символ – это вагон поезда:

Markdown Скопировать код Поезд-строка: [🔤🔢🅰️🔠🔡🔢🔤]

Мы хотим избавиться от первого и последнего вагонов нашего поезда:

JS Скопировать код string.slice(1, -1);

И вуаля — перед нами укороченная версия:

Markdown Скопировать код Мини-поезд: [🔢🅰️🔠🔡🔢]

Таким образом, мы избавились от лишнего "багажа" (первого и последнего символов)!

Обзор альтернатив

В JavaScript существует метод trim , он не удаляет конкретные символы, но вполне эффективно избавляется от пробельных символов с обоих концов строки:

JS Скопировать код let str = " Немного пространства вокруг "; let whitespaceTrimmed = str.trim(); // trim работает как старательный садовник, обрезающий лишние побеги.

Разные задачи требуют разных методов – учитывайте контекст!

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