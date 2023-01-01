Удаление параметров URL без перезагрузки страницы: jQuery#Веб-разработка #Web API #jQuery
Быстрый ответ
Для того, чтобы удалить параметры из URL без перезагрузки страницы, можно использовать метод
history.replaceState(), передав в него только pathname:
history.replaceState(null, '', location.pathname);
Данная команда эффективно очищает строку запроса, в результате чего в адресной строке останется только pathname.
Понимание инструментов: pushState и replaceState
Функция
window.history.pushState() является ключевым элементом для изменения URL без перезагрузки страницы. Она позволяет обогатить URL различной информацией и корректировать историю браузера:
window.history.pushState({}, document.title, "/" + myNewURL);
Важно запомнить, что
pushState добавляет новую запись в историю сессий браузера, в то время как
window.history.replaceState() обновляет и перезаписывает текущее состояние, не создавая новых записей.
Выбор между pushState и replaceState
Используйте
history.pushState(), когда нужно изменить URL, сохраняя при этом возможность навигации с помощью кнопки "назад":
// Создаём запись в истории сеанса!
history.pushState({ page: 1 }, 'Глава 1', '/ch1');
Метод
history.replaceState() подходит для удаления конкретных параметров или очистки URL, при этом история навигации пользователя остаётся без изменений:
// Наступило время изменения
history.replaceState({ page: 2 }, 'Глава 2', '/ch2');
Обработка особенностей браузеров
Различные браузеры по-разному воспринимают
pushState и
replaceState. Например, Chrome примет пустую строку в качестве аргумента для
pushState, тогда как Firefox может не принять:
// В Chrome всё хорошо, а Firefox может проигнорировать
window.history.pushState({}, document.title, '');
Проверяйте наличие API истории, чтобы избежать непредвиденных проблем:
if ('history' in window && 'pushState' in history) {
// Готовы к изменениям!
}
Улучшение навыков работы с URL
Точное удаление через URLSearchParams
Для удаления конкретных параметров используйте
URLSearchParams как инструмент с высокой точностью:
let urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
urlParams.delete('unwantedParam');
window.history.replaceState(null, '', `${location.pathname}?${urlParams}`);
Полифил для поддержки старых браузеров
Если вам не нужна обратная совместимость с браузерами типа Internet Explorer, то всё же стоит обеспечить резервный вариант для вашего кода. Используйте полифил или хелпер для имитации
URLSearchParams:
function removeParam(paramName) {
let params = new URLSearchParams(location.search);
params.delete(paramName);
return params.toString();
}
Управление хэшами
Если вы работаете с хэшами, то при удалении параметров следует сохранить их стабильность:
let currentHash = window.location.hash;
history.replaceState(null, '', `${location.pathname}?${removeParam('myParam')}${currentHash}`);
Асинхронные действия с помощью jQuery
При работе с jQuery удаляйте параметры URL только после полной загрузки документа:
$(document).ready(function() {
history.replaceState(null, '', location.pathname);
// jQuery подключён. Параметры URL под контролем.
});
Визуализация
Представьте удаление параметров URL как поезд, который мы назовём "Экспресс в здравом смысле":
Отправление: 🚆🔗🎟️🔗📦🔗🏷️
# 🚆 – Наша цель (страница)
# 🔗 – Сопутствующие элементы (разделители и параметры)
# 🎟️ – Ненужный груз (например, ?user=123)
# 📦 и 🏷️ – Остальной груз (например, &page=2 и &sort=asc)
Удаление излишнего груза с помощью
history.pushState:
Прибытие: 🚆🔗🎟️
# 🎟️ остаётся, а 📦 и 🏷️ остались позади!
Итог: лёгкая и приятная поездка, всё следует по плану!
Преодоление трудностей и устранение подводных камней
Проверьте наличие параметра
Перед удалением параметра убедитесь, что он действительно присутствует в URL:
if (urlParams.has('thirdWheel')) {
// Пришло время поговорить: "Похоже, нам придётся расстаться, thirdWheel."
}
Надёжное управление состоянием
В объекте
state методов
pushState и
replaceState можно хранить полезные данные. Обращайтесь к ним как к ценным ресурсам, чтобы не потерять важную информацию.
history.pushState({ page: 1 }, 'Название', '?page=1');
// Собираем информацию, как чемодан. Не упустите что-то важное!
Внимание к SEO
Частое изменение URL может влиять на позицию в поисковой оптимизации. Стремитесь к тому, чтобы адрес был удобен как для пользователей, так и для поисковых систем.
Полезные материалы
- History API – Веб API | MDN — Обширное руководство по манипуляции историей браузера.
- Обновление адресной строки без хеша или перезагрузки страницы – Stack Overflow — Обсуждение о том, как обновлять URL без полной перезагрузки страницы.
- History: метод pushState() – Веб API | MDN — Подробное описание метода
pushState()и его использования для изменения URL.
- Использование HTML5 History API | CSS-Tricks — Руководство по работе с History API, примеры и советы по использованию.
- Поддержка браузером History API | Can I use — Информация о совместимости API истории в различных браузерах.
- Как получить параметры URL с помощью JavaScript — SitePoint — Урок по извлечению параметров URL в JavaScript.
Элина Баранова
разработчик Android