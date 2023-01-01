Удаление параметров URL без перезагрузки страницы: jQuery

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Быстрый ответ

Для того, чтобы удалить параметры из URL без перезагрузки страницы, можно использовать метод history.replaceState() , передав в него только pathname:

JS Скопировать код history.replaceState(null, '', location.pathname);

Данная команда эффективно очищает строку запроса, в результате чего в адресной строке останется только pathname.

Понимание инструментов: pushState и replaceState

Функция window.history.pushState() является ключевым элементом для изменения URL без перезагрузки страницы. Она позволяет обогатить URL различной информацией и корректировать историю браузера:

JS Скопировать код window.history.pushState({}, document.title, "/" + myNewURL);

Важно запомнить, что pushState добавляет новую запись в историю сессий браузера, в то время как window.history.replaceState() обновляет и перезаписывает текущее состояние, не создавая новых записей.

Выбор между pushState и replaceState

Используйте history.pushState() , когда нужно изменить URL, сохраняя при этом возможность навигации с помощью кнопки "назад":

JS Скопировать код // Создаём запись в истории сеанса! history.pushState({ page: 1 }, 'Глава 1', '/ch1');

Метод history.replaceState() подходит для удаления конкретных параметров или очистки URL, при этом история навигации пользователя остаётся без изменений:

JS Скопировать код // Наступило время изменения history.replaceState({ page: 2 }, 'Глава 2', '/ch2');

Обработка особенностей браузеров

Различные браузеры по-разному воспринимают pushState и replaceState . Например, Chrome примет пустую строку в качестве аргумента для pushState , тогда как Firefox может не принять:

JS Скопировать код // В Chrome всё хорошо, а Firefox может проигнорировать window.history.pushState({}, document.title, '');

Проверяйте наличие API истории, чтобы избежать непредвиденных проблем:

JS Скопировать код if ('history' in window && 'pushState' in history) { // Готовы к изменениям! }

Улучшение навыков работы с URL

Точное удаление через URLSearchParams

Для удаления конкретных параметров используйте URLSearchParams как инструмент с высокой точностью:

JS Скопировать код let urlParams = new URLSearchParams(window.location.search); urlParams.delete('unwantedParam'); window.history.replaceState(null, '', `${location.pathname}?${urlParams}`);

Полифил для поддержки старых браузеров

Если вам не нужна обратная совместимость с браузерами типа Internet Explorer, то всё же стоит обеспечить резервный вариант для вашего кода. Используйте полифил или хелпер для имитации URLSearchParams :

JS Скопировать код function removeParam(paramName) { let params = new URLSearchParams(location.search); params.delete(paramName); return params.toString(); }

Управление хэшами

Если вы работаете с хэшами, то при удалении параметров следует сохранить их стабильность:

JS Скопировать код let currentHash = window.location.hash; history.replaceState(null, '', `${location.pathname}?${removeParam('myParam')}${currentHash}`);

Асинхронные действия с помощью jQuery

При работе с jQuery удаляйте параметры URL только после полной загрузки документа:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { history.replaceState(null, '', location.pathname); // jQuery подключён. Параметры URL под контролем. });

Визуализация

Представьте удаление параметров URL как поезд, который мы назовём "Экспресс в здравом смысле":

Markdown Скопировать код Отправление: 🚆🔗🎟️🔗📦🔗🏷️ # 🚆 – Наша цель (страница) # 🔗 – Сопутствующие элементы (разделители и параметры) # 🎟️ – Ненужный груз (например, ?user=123) # 📦 и 🏷️ – Остальной груз (например, &page=2 и &sort=asc)

Удаление излишнего груза с помощью history.pushState :

Markdown Скопировать код Прибытие: 🚆🔗🎟️ # 🎟️ остаётся, а 📦 и 🏷️ остались позади!

Итог: лёгкая и приятная поездка, всё следует по плану!

Преодоление трудностей и устранение подводных камней

Проверьте наличие параметра

Перед удалением параметра убедитесь, что он действительно присутствует в URL:

JS Скопировать код if (urlParams.has('thirdWheel')) { // Пришло время поговорить: "Похоже, нам придётся расстаться, thirdWheel." }

Надёжное управление состоянием

В объекте state методов pushState и replaceState можно хранить полезные данные. Обращайтесь к ним как к ценным ресурсам, чтобы не потерять важную информацию.

JS Скопировать код history.pushState({ page: 1 }, 'Название', '?page=1'); // Собираем информацию, как чемодан. Не упустите что-то важное!

Внимание к SEO

Частое изменение URL может влиять на позицию в поисковой оптимизации. Стремитесь к тому, чтобы адрес был удобен как для пользователей, так и для поисковых систем.

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