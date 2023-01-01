Удаление параметров из URL в JavaScript: window.location.href

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Быстрый ответ

Если нам нужно быстро и легко очистить URL от параметров запроса, можно слить воедино window.location.origin и window.location.pathname :

JS Скопировать код const cleanUrl = `${window.location.origin}${window.location.pathname}`; console.log(cleanUrl); // выводим исходный URL без параметров

Такая строка кода поможет мгновенно отделить все параметры запроса и вернуть требуемый URL.

Построение URL шаг за шагом

Рассмотрим, как собрать URL из его составных частей. Для этого нам пригодятся свойства location.protocol , location.host и location.pathname :

location.protocol — определяет протокол передачи данных (например, http: или https: )

— определяет протокол передачи данных (например, или ) location.host — указывает имя хоста и порт (как, например, example.com:80 )

— указывает имя хоста и порт (как, например, ) location.pathname — показывает адрес ресурса на сервере (например, /index.html )

Объединив эти элементы, получим URL без параметров:

JS Скопировать код const protocol = location.protocol; const host = location.host; const path = location.pathname; const mainUrl = `${protocol}//${host}${path}`; console.log(mainUrl); // вуаля — перед нами чистый URL

Это основной метод, основанный исключительно на встроенных в JavaScript возможностях.

Альтернативные подходы и нюансы

Возможности объекта URL

Специализированный объект URL , встроенный в JavaScript, идеально подходит для обработки параметров URL:

JS Скопировать код const url = new URL(window.location); const baseUrl = url.origin + url.pathname; console.log(baseUrl); // вот наш исчерпывающий URL

Такой подход стандартизирует URL и облегчает задачу даже в сложных сценариях.

Осторожно: window.location.origin

Учтите, что использование window.location.origin может быть связано с риском – в старых версиях браузеров оно может функционировать непредсказуемо. Для обеспечения совместимости при формировании адреса лучше применять location.protocol и location.host :

JS Скопировать код const origin = `${location.protocol}//${location.host}`; const baseUrl = `${origin}${location.pathname}`; console.log(baseUrl); // такой URL подойдёт даже для устаревших браузеров

Максимальная очистка URL

Если для вас критично наличие вопросительного знака в определенных местах URL, аккуратно удалите его:

JS Скопировать код const baseWithPotentialQuery = window.location.href.split('?')[0]; const cleanBaseUrl = baseWithPotentialQuery.endsWith('?') ? baseWithPotentialQuery.slice(0, -1) : baseWithPotentialQuery; console.log(cleanBaseUrl); // теперь адрес точно без параметров

Визуализация

На самом деле всё проще простого: можно представить URL как поезд, а параметры – как пассажиров:

Markdown Скопировать код Поезд (URL): 🚂======== Пассажиры (Параметры): 👩‍💼🧑‍🔬👨‍🍳

Чтобы получить поезд без пассажиров, достаточно просто их высадить:

JS Скопировать код const trainWithoutPassengers = window.location.href.split('?')[0];

Таким образом, мы получаем голый базовый URL — поезд без ненужных пассажиров:

Markdown Скопировать код 🚂======== (Без лишних пассажиров!)

Теперь перед нами только суть адреса, без каких-либо лишних "пассажиров".

Полезные советы: особые случаи

Управляем URL-кодированием

Некоторые параметры могут быть закодированы в URL. Чтобы их раскодировать, используйте функцию decodeURIComponent , которая оправданно справляется с специальными символами:

JS Скопировать код const decodedUrl = decodeURIComponent(window.location.href); const cleanDecodedUrl = decodedUrl.split('?')[0]; console.log(cleanDecodedUrl); // декодирование успешно выполнено!

Библиотеки-помощники

Применение внешних библиотек, таких как URI.js, qs или Lodash, может быть полезно, если вы хотите усовершенствовать работу с URL:

JS Скопировать код // Пример использования библиотеки URI.js const cleanUri = URI(window.location.href).search("").toString(); console.log(cleanUri); // Спасибо, URI.js!

Однако не забывайте о балансе: в руках умелого мастера даже простой инструмент творит чудеса, а неуместный лишь запутает задачу.

Регулярные выражения в действии

Когда в URL адресе слишком много лишнего, а параметры затеряны среди этого изобилия, выручают решения с регулярными выражениями и другие сложные методы анализа – так, на всякий случай.

Полезные ресурсы