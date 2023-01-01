Удаление объекта из массива по значению ключа в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для удаления объектов из массива по заданной паре ключ-значение используйте метод Array.prototype.filter() . Получим, например, массив без элементов, id которых равен 2 :

JS Скопировать код let items = [{id: 1}, {id: 2}, {id: 3}]; // До свидания, объекты с id: 2 👋 items = items.filter(item => item.id !== 2);

Теперь в массиве items нет объектов с id: 2 .

Удаление объектов с одинаковыми ключами

Чтобы исключить из массива несколько объектов с одинаковыми ключами, примените filter . Удаляем, например, всех дубликатов:

JS Скопировать код let diabolicalPlans = [{author: 'Doctor Evil'}, {author: 'Mini-Me'}, {author: 'Doctor Evil'}]; // Оставляем только одного автора 'Doctor Evil' diabolicalPlans = diabolicalPlans.filter(plan => plan.author !== 'Doctor Evil');

Так мы оставили в массиве только одного автора "Doctor Evil".

Работа с вложенными объектами

Метод filter() одинаково хорошо работает и с вложенными объектами:

JS Скопировать код let spies = [ { agent: { codeNumber: 1, name: 'James Bond' }}, { agent: { codeNumber: 2, name: 'Ethan Hunt' }}, { agent: { codeNumber: 3, name: 'Jason Bourne' }} ]; // Агенту с номером 2 отзываем лицензию! spies = spies.filter(spy => spy.agent.codeNumber !== 2);

Таким образом, агент по имени Итан Хант (с кодом 2) был исключён из списка.

Визуализация

Предположим, что требуется удалить из массива все элементы с определённым значением:

Исходный набор: [🍎Яблоки, 🍊Апельсины, 🍌Бананы, 🍊Апельсины]

Как избавиться от апельсинов?

JS Скопировать код array = array.filter(fruit => fruit.type !== 'Orange');

После применения метода .filter() останутся только нужные элементы: Остаток: [🍎Яблоки, 🍌Бананы]

Теперь апельсинов нет! Подход аналогичен фильтрации объектов в массиве по значениям ключей.

Использование классического подхода

В классическом подходе применяются циклы и метод splice() для удаления элементов из массива.

Циклы и склеивание

JS Скопировать код let items = [{id: 1}, {id: 2}, {id: 3}]; for (let i = 0; i < items.length; i++) { if (items[i].id === 2) { // Исключаем непрошеного гостя! items.splice(i, 1); break; // Удалять нужно только один элемент } }

Здесь break применяется для удаления одного, конкретного элемента.

Поиск индекса и спред-оператор

Современный подход ES6 включает использование findIndex и оператора расширения для создания нового массива без удаляемого элемента:

JS Скопировать код let items = [{id: 1}, {id: 2}, {id: 3}]; const pos = items.findIndex(item => item.id === 2); if (pos !== -1) { // Формируем новый массив, оставив исходный нетронутым items = [...items.slice(0, pos), ...items.slice(pos + 1)]; }

Этот подход позволяет избежать случайных изменений в исходном массиве.

Настраиваем функцию удаления

Создайте собственную функцию удаления с поиском по значению атрибута, это повысит гибкость вашего кода.

JS Скопировать код function exterminateByAttr(arr, attr, value) { return arr.filter(item => item[attr] !== value); } let items = [{id: 1}, {id: 2}, {id: 3}]; // Удаляем элемент с id: 2. До свидания! 👋 items = exterminateByAttr(items, 'id', 2);

Данная функция позволит вам легко адаптироваться к разнообразным задачам.

Какой метод выбрать?

Метод filter удобен и выразителен, в то время как splice может быть более эффективен, если, например, необходимо изменить массив "на месте" или прервать цикл досрочно. Всегда учитывайте понятность кода, его производительность и соответствие ситуации.

Один или несколько? Сколько удалять?

При использовании filter будут удалены все совпадающие элементы. Если нужно удалить только некоторые из них, циклы с splice и счётчиками станут надёжными инструментами.

Полезные материалы