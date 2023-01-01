Удаление не буквенно-цифровых символов из строки в JS#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Если вы нуждаетесь в быстром решении, вот как можно очистить строку:
const result = str.replace(/\W|_/g, '');
Данным регулярным выражением удаляются все символы, которые не являются буквами или цифрами, включая подчёркивания. В результате переменная
result содержит строку без лишних символов.
Если вы хотите избежать возможных ошибок формата, используйте следующий код:
const safeStr = JSON.stringify(str).slice(1, -1);
const cleaned = safeStr.replace(/\W|_/g, '');
Функция
JSON.stringify обрамляет вашу строку в кавычки и экранирует потенциально опасные символы. Удаление кавычек возвращает строку к исходному виду, после чего происходит очистка.
Методы для удаления специальных символов и обработки испорченных строк
Рассмотрим метод, предназначенный для обработки строк с управляющими символами, такими как
\n,
\r,
\b:
const amIBeingControlled = /[\r\n\b]/g;
let result = str.replace(amIBeingControlled, '').replace(/\W|_/g, '');
Этот метод позволяет нам удалить управляющие символы из строки.
Для работы с многоязычными строками используйте метод, поддерживающий Юникод:
const universalTranslator = /[\p{L}\d]/gu;
let result = str.replace(universalTranslator, '');
Флаг
u гарантирует поддержку Юникода,
\p{L} соответствует любой букве любого языка, а
\d – цифрам. Таким образом, вы станете полиглотом в мире программирования!
Продвинутые методы регулярных выражений для очистки
Регулярные выражения дают нам возможность удалять непригодные символы выборочно.
Пользовательские функции с регулярными выражениями для особых случаев
Если для решения вашей уникальной задачи не достаточно простого
replace:
function bespokeCleaner(str) {
// Здесь нужно ввести своё решение
return str.replace(/* регулярное выражение по вашему усмотрению */, '');
}
Глобальные и Юникод флаги
Добавьте флаг
g для обработки всех совпадений в строке и
u для работы с Юникодом:
const result = str.replace(/[^\p{L}\p{N}]/gu, '');
Визуализация
Приведём пример строки до и после очистки:
Перед очисткой:
|Контейнер 📦
|🍎a1🍌%b2🍇&c3🍎,d4🍓?
И после очистки:
После очистки:
|Контейнер 📦
|🍎a1🍌b2🍇c3🍎d4🍓
Как видите, строка стала чище и более упорядоченной.
Выводы для усвоения
Экранирование обратных слэшей
Если ваша строка напоминает лабиринт с символами для экранирования:
const result = str.replace(/\\./g, '').replace(/\W|_/g, '');
Блокировка наглой неизвестной
Всегда проверяйте тип входного значения и обрабатывайте его как строку:
const result = (typeof str === 'string') ? str.replace(/\W|_/g, '') : '';
Альтернатива для тех, кто не любит регулярные выражения
Если у вас возникают сложности с регулярными выражениями, воспользуйтесь альтернативными подходами:
Пользовательские функции фильтрации
Вы можете использовать
filter() для очистки строки вместо регулярных выражений:
function isAlphaNumeric(char) {
return char.match(/[A-Za-z0-9]/) ? true : "Ошибка!";
}
const result = Array.from(str).filter(isAlphaNumeric).join('');
Проверка по кодам ASCII
Любителям классики советуем проверку на основе кодов ASCII:
const result = str.split('').filter((char) => {
const code = char.charCodeAt(0);
return (code > 47 && code < 58) || (code > 64 && code < 91) || (code > 96 && code < 123);
}).join('');
Теперь вы понимаете, как можно очистить строку, окунувшись в мир классического программирования.
Полезные материалы
- Регулярные выражения – JavaScript | MDN
- Доступ к результатам групп захвата – Stack Overflow
- regex101: Проверка регулярных выражений в интерактивном режиме
- Метод replace() – JavaScript | Info
- Метод string.replace() – JavaScript | MDN
- Объекты RegExp в JavaScript | Справочник
- Регулярные выражения :: Eloquent JavaScript
Кристина Крылова
JavaScript-инженер