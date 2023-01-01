Удаление конкретной строки из массива в JavaScript: методы

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Быстрый ответ

Чтобы удалить определённую строку из массива в JavaScript, используйте метод filter() :

JS Скопировать код const purgedArr = arr.filter(el => el !== 'targetString');

Теперь новый массив purgedArr не включает в себя заданную строку 'targetString' , которая пристуствовала в исходном массиве arr .

Подробный разбор решения

Для того чтобы отстранить все вхождения заданной строки, мы используем filter() :

JS Скопировать код const fruits = ['apple', 'banana', 'apple', 'mango']; const result = fruits.filter(fruit => fruit !== 'apple'); // result: ['banana', 'mango']

Словно мы отсеиваем все яблоки из фруктовой корзины!

Если требуется убрать лишь первое вхождение строки, то используем splice() , но предварительно проверяем наличие элемента:

JS Скопировать код const index = arr.indexOf('target'); if (index !== -1) { arr.splice(index, 1); // Вырезаем то, что не нужно! } // В массиве arr будет удалено первое вхождение 'target'

Для удаления всех экземпляров строки пробежимся по массиву с использованием splice() в обратном порядке:

JS Скопировать код for (let i = arr.length – 1; i >= 0; i--) { if (arr[i] === 'target') { arr.splice(i, 1); } } // Все 'target' из arr удалены! До свидания!

Заметьте, что indexOf() может вызвать проблемы в старых браузерах, в том числе в Internet Explorer, поэтому рассмотрите возможность использования полифилла.

Ловушки и подводные камни

Помните, что splice() изменяет исходный массив, и это может вызвать непредсказуемые эффекты при его переборе и параллельной к нему операции удаления элементов:

JS Скопировать код for (let i = 0; i < arr.length; i++) { if(arr[i] === 'target') { arr.splice(i, 1); } } for (let i = arr.length – 1; i >= 0; i--) { // Вот корректный подход! if(arr[i] === 'target') { arr.splice(i, 1); } }

Также не забудьте убедиться, что 'target' действительно есть в массиве, чтобы в нём не образовывались "пустоты":

JS Скопировать код const idx = arr.indexOf('target'); if (idx > -1) { arr.splice(idx, 1); // Удаляем элемент 'target' }

Производительность и передовые практики

Для обработки больших массивов более предпочтительным с точки зрения производительности будет filter() :

JS Скопировать код const celebArr = largeArray.filter(item => item !== 'paparazzi'); // Звёздам требуется уединение!

Если массив содержит дубликаты строк, их можно удалить вот так:

JS Скопировать код const uniqueArr = [...new Set(arr)]; // Оставляем только уникальные значения! const result = uniqueArr.filter(el => el !== 'target');

Визуализация

Представьте поезд со вагонами, где каждый презентует элемент массива:

Markdown Скопировать код Массив-поезд 🚂: [📦, 📦'string'📦, 📦, 📦'string'📦, 📦]

Мы хотим удалить все вагоны с 'string' :

JS Скопировать код array = array.filter(car => car !== 'string'); // Прощайте!

И мы уже в пути к Грузии, как в песне 🎵 Midnight Train to Georgia! 🎵

Markdown Скопировать код 🚂 После: [📦, 📦, 📦]

Визуализация кода в реальном времени

Повторите каждый шаг при работе методов filter() , splice() и indexOf() , просмотрев демонстрацию кода в реальном времени:

Онлайн-визуализаторы кода JavaScript дают вам возможность увидеть, как происходят изменения в массивах.

Используйте инструменты разработчика в браузере для лучшего понимания и отладки операций с массивами.

Продвинутый анализ

Шаблон неизменяемых данных

Рекомендуется не изменять исходные массивы. Создайте новый массив, например, с помощью метода filter() , оставив оригинал неизменным.

Используйте функциональное программирование

Последовательности вызовов напоминают рассуждения Шерлока Холмса и ведут к более стройному и понятному коду:

JS Скопировать код const result = array .filter(el => el !== 'B') .map(el => el.toLowerCase()) .sort();

Полезные материалы