Удаление конкретной строки из массива в JavaScript: методы#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Массивы и методы
Быстрый ответ
Чтобы удалить определённую строку из массива в JavaScript, используйте метод
filter():
const purgedArr = arr.filter(el => el !== 'targetString');
Теперь новый массив
purgedArr не включает в себя заданную строку
'targetString', которая пристуствовала в исходном массиве
arr.
Подробный разбор решения
Для того чтобы отстранить все вхождения заданной строки, мы используем
filter():
const fruits = ['apple', 'banana', 'apple', 'mango'];
const result = fruits.filter(fruit => fruit !== 'apple');
// result: ['banana', 'mango']
Словно мы отсеиваем все яблоки из фруктовой корзины!
Если требуется убрать лишь первое вхождение строки, то используем
splice(), но предварительно проверяем наличие элемента:
const index = arr.indexOf('target');
if (index !== -1) {
arr.splice(index, 1); // Вырезаем то, что не нужно!
}
// В массиве arr будет удалено первое вхождение 'target'
Для удаления всех экземпляров строки пробежимся по массиву с использованием
splice() в обратном порядке:
for (let i = arr.length – 1; i >= 0; i--) {
if (arr[i] === 'target') {
arr.splice(i, 1);
}
}
// Все 'target' из arr удалены! До свидания!
Заметьте, что
indexOf() может вызвать проблемы в старых браузерах, в том числе в Internet Explorer, поэтому рассмотрите возможность использования полифилла.
Ловушки и подводные камни
Помните, что
splice() изменяет исходный массив, и это может вызвать непредсказуемые эффекты при его переборе и параллельной к нему операции удаления элементов:
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
if(arr[i] === 'target') {
arr.splice(i, 1);
}
}
for (let i = arr.length – 1; i >= 0; i--) { // Вот корректный подход!
if(arr[i] === 'target') {
arr.splice(i, 1);
}
}
Также не забудьте убедиться, что 'target' действительно есть в массиве, чтобы в нём не образовывались "пустоты":
const idx = arr.indexOf('target');
if (idx > -1) {
arr.splice(idx, 1); // Удаляем элемент 'target'
}
Производительность и передовые практики
Для обработки больших массивов более предпочтительным с точки зрения производительности будет
filter():
const celebArr = largeArray.filter(item => item !== 'paparazzi'); // Звёздам требуется уединение!
Если массив содержит дубликаты строк, их можно удалить вот так:
const uniqueArr = [...new Set(arr)]; // Оставляем только уникальные значения!
const result = uniqueArr.filter(el => el !== 'target');
Визуализация
Представьте поезд со вагонами, где каждый презентует элемент массива:
Массив-поезд 🚂: [📦, 📦'string'📦, 📦, 📦'string'📦, 📦]
Мы хотим удалить все вагоны с
'string':
array = array.filter(car => car !== 'string'); // Прощайте!
И мы уже в пути к Грузии, как в песне 🎵 Midnight Train to Georgia! 🎵
🚂 После: [📦, 📦, 📦]
Визуализация кода в реальном времени
Повторите каждый шаг при работе методов
filter(),
splice() и
indexOf(), просмотрев демонстрацию кода в реальном времени:
- Онлайн-визуализаторы кода JavaScript дают вам возможность увидеть, как происходят изменения в массивах.
- Используйте инструменты разработчика в браузере для лучшего понимания и отладки операций с массивами.
Продвинутый анализ
Шаблон неизменяемых данных
Рекомендуется не изменять исходные массивы. Создайте новый массив, например, с помощью метода
filter(), оставив оригинал неизменным.
Используйте функциональное программирование
Последовательности вызовов напоминают рассуждения Шерлока Холмса и ведут к более стройному и понятному коду:
const result = array
.filter(el => el !== 'B')
.map(el => el.toLowerCase())
.sort();
Полезные материалы
- Array.prototype.filter() – JavaScript | MDN — глубокий гайд по фильтрации элементов массива.
- Array.prototype.indexOf() – JavaScript | MDN — помогает определить позицию элемента.
- Array.prototype.splice() – JavaScript | MDN — для настройки массива под ваши задачи.
- How can I remove a specific item from an array in JavaScript? – Stack Overflow — сообщество поделится решениями и примерами для работы с массивами.
- JavaScript Array filter() Method — руководство по применению
filter().
- Array methods — всё о методах массивов в JavaScript.
- Higher-Order Functions :: Eloquent JavaScript — поймёте суть функций высшего порядка в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик