Удаление элементов по имени класса в JavaScript: руководство#Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для удаления всех элементов, имеющих определенный класс, в JavaScript, можно использовать следующий сценарий:
let elements = document.getElementsByClassName('target-class');
while (elements[0]) {
elements[0].parentNode.removeChild(elements[0]);
}
Этот код позволит удалить все элементы с классом
target-class, удаляя их последовательно, начиная с первого.
Особенности удаления классов
Современный JavaScript предоставляет более элегантные методы для удаления элементов, например
Element.remove(), что упрощает задачу, избавляя от необходимости обращаться к родительским узлам:
document.querySelectorAll('.target-class').forEach(element => element.remove());
Этот метод преобразует
NodeList, получаемый через
querySelectorAll, в массив, по которому затем осуществляется проход методом
forEach. Метод
.remove() при этом применяется к каждому элементу.
Принимаем в расчет все нюансы
Для более удобного удаления элементов можно создать специальную функцию:
function removeElementsByClass(className) {
document.querySelectorAll('.' + className).forEach(element =>
element.remove()
);
}
removeElementsByClass('target-class');
Однако иногда элементы с нужным классом уже могут отсутствовать на странице. В такой ситуации функция должна быть "безопасной" и не вызывать ошибок:
function safeRemoveElementsByClass(className) {
const elements = document.querySelectorAll('.' + className);
if(elements) elements.forEach(element => element.remove());
}
safeRemoveElementsByClass('target-class');
А вот как выполнить ту же операцию при помощи фреймворка jQuery:
$('.target-class').remove();
Визуализация
Для понимания процесса можно представить удаление элементов с классом
.foo как обрезание лишних ветвей дерева:
// До:
🌐
├── 🍃.foo
├── 🍃.bar
└── 🍃.foo
document.querySelectorAll('.foo').forEach(leaf => leaf.remove());
// После:
🌐
└── 🍃.bar
Таким образом, на дереве остались только листья с классом
.bar, а остальные были удалены.
Обращаем внимание на специфические ситуации
При работе с динамически меняющимся содержимым страницы, где элементы добавляются уже после ее загрузки, задача становится сложнее. Здесь незаменимым помощником будет MutationObserver, который отслеживает изменения в DOM и удаляет элементы по мере их добавления:
const observer = new MutationObserver(mutations => {
mutations.forEach(mutation => {
mutation.addedNodes.forEach(node => {
if (node.classList && node.classList.contains('target-class')) {
node.remove();
}
});
});
});
observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
В некоторых ситуациях может быть достаточно просто удалить класс, используя
classList.remove:
document.querySelectorAll('.target-class').forEach(element => {
element.classList.remove('target-class');
});
Если необходимо удалить множество элементов и при этом важно учитывать производительность, можно сначала скрыть их, а затем удалить все сразу:
document.querySelectorAll('.target-class').forEach(element =>
element.style.display = 'none'
);
// Затем следует удалить элементы
// ...
Полезные материалы
- Метод getElementsByClassName() – Web API — руководство по методу
getElementsByClassName.
- Как удалить элемент со страницы | CSS-Tricks — различные методы удаления элементов в JavaScript.
- Свойство classList элемента – Web API | MDN — как управлять классами элементов.
- Узлы DOM в JavaScript — основы работы с узлами DOM.
- Модификация документа — уроки по изменению структуры документа.
- Доступ к элементам DOM | DigitalOcean — как получать доступ и работать с элементами DOM.
- Удаление CSS-класса из элемента без jQuery на Stack Overflow — вопросы и ответы о том, как убрать классы без jQuery.
- Основы манипуляции DOM в чистом JavaScript | SitePoint — обзор базовых манипуляций с DOM без использования jQuery.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик