Удаление элементов массива JavaScript по позиции

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Быстрый ответ

Для удаления элемента из массива в JavaScript используется метод splice(index, 1) :

JS Скопировать код let array = [1, 2, 3, 4, 5]; array.splice(2, 1); // Попрощаемся с третьим элементом (3) console.log(array); // Получим: [1, 2, 4, 5] Элемент исчез!

Если вы хотите удалить элемент, но сохранить исходный массив без изменений, применяйте slice() совместно с оператором распространения:

JS Скопировать код let newArray = [...array.slice(0, 2), ...array.slice(3)]; console.log(newArray); // Получим: [1, 2, 4, 5] Волшебство!

Инструментарий: Альтернативные методы и производительность

Наш спаситель — метод shift()

Если требуется удалить лишь первый элемент массива, метод shift() придет на помощь:

JS Скопировать код let firstElement = array.shift(); // Удаляем первый элемент! console.log(array); // Результат: [2, 3, 4, 5] console.log(firstElement); // Результат: 1 Возвращаем его!

Помните, что shift() изменяет исходный массив и возвращает удаленный элемент.

Бережем исходник: волшебство метода slice()

Чтобы исходный массив остался неизменным, создайте копию массива с помощью метода slice() :

JS Скопировать код let withoutFirst = array.slice(1); console.log(withoutFirst); // Результат: [2, 3, 4, 5] Где первый элемент? console.log(array); // Вот он, исходный массив остался неизменным.

С помощью метода slice() ваш исходный массив будет сохранен.

Работаем с крупными массивами: производительность превыше всего

Когда речь идёт о работе с большими массивами, важно учесть производительность. Применение методов splice() или shift() может замедлить вашу программу из-за процесса реиндексации. В таком случае стоит обратиться к методу filter() или просто использовать slice() :

JS Скопировать код let newArray = array.filter(item => item !== "Огромный"); // Удаляем "Огромный" элемент, не трогая исходный массив

Визуализация

Вот наглядная аналогия для удаления элемента из массива в JS:

Markdown Скопировать код Представьте массив в виде поезда (🚂) и вагонов (🚃): До: [🚂, 🚃📦, 🚃📦, 🚃❌, 🚃📦] Вы решили избавиться от вагона с ❌.

javascript array.splice(indexOfCarriageWithCross, 1);

И вот что получилось: После: [🚂, 🚃📦, 🚃📦, 🚃📦] Всё просто!

Всё так просто, словно в сказке – элемент исчез!

Мощные инструменты: Выберите подходящий метод

Условное удаление: на помощь приходит filter

Если перед вами стоит задача удалить элементы, отвечающие определенному условию, то filter() – именно то, что вам нужно:

JS Скопировать код let filteredArray = array.filter(item => item !== "Не сегодня, пожалуйста"); // Удалим фразу "Не сегодня, пожалуйста"! console.log(filteredArray); // Результат: массив без указанного знач

Метод filter() отлично подходит для удаления элементов по условию.

Многозадачность: работает splice

Если требуется удалить не один, а несколько элементов, то вам поможет splice() :

JS Скопировать код array.splice(startIndex, deleteCount); // Если нужно удалить группу элементов!

Метод splice() предлагает множество возможностей, включая удаление нескольких элементов одновременно.

Больше, чем просто удаление: полный набор операций с массивами

Работа с массивами не сводится только к удалению элементов. Вы ещё можете объединять массивы с помощью concat() , сортировать их, искать и перебирать элементы. Знание всех этих методов поможет вам более эффективно управлять массивами.

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