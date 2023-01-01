Удаление элемента из массива state в React: removePeople()#Веб-разработка #React #Массивы и методы
Быстрый ответ
Для того, чтобы с лёгкостью удалить элемент из массива в состоянии, используйте метод
filter в сочетании с функцией
setState. При работе со состоянием в React важно передать новую версию массива без удаляемого элемента, ссылаясь на его уникальный идентификатор:
const removeItemById = (idToRemove) => {
setState(currentState => currentState.filter(item => item.id !== idToRemove));
};
Вызывайте функцию
removeItemById, передавая идентификатор удаляемого элемента. Так, метод
filter оставит в массиве только те элементы, идентификаторы которых не совпадают с указанным
id.
Священное правило иммутабельности данных
React основывается на принципе: "мутации состояния — это плохо". Суть этого принципа кроется в том, что React использует поверхностное сравнение в виртуальном DOM для отслеживания изменений. Мутации могут вызывать неожиданные ошибки и снижать производительность работы с React.
«Войны клонов»: одерживаем победу с помощью оператора расширения
Для сохранения данных в первозданном виде, создайте клон массива с использованием оператора расширения перед внесением изменений:
const removeItemByIndex = (indexToRemove) => {
// Как "волшебный удар" по массиву
setState(prevState => [
...prevState.slice(0, indexToRemove),
...prevState.slice(indexToRemove + 1)
]);
};
В итоге, мы получаем новый массив, в котором отсутствует элемент с индексом
indexToRemove.
Использовать метод splice — стоит ли?
Что касается метода
splice, он весьма полезен для удаления элементов, но его склонность к мутациям может вызвать проблемы. Поэтому, если вы решите использовать
splice, обязательно примените его к клону массива, чтобы оригинальное состояние оставалось нетронутым:
// Удаление элементов словно вырезание частей тыквы к Хэллоуину
const removeItemBySplice = (indexToRemove) => {
setState(prevState => {
const newArray = [...prevState];
newArray.splice(indexToRemove, 1);
return newArray;
});
};
Визуализация
Представьте, что массив состояния — это поезд, а каждый вагон в нём — это элемент массива:
Исходное состояние поезда: 🚂🚃🚃🚃🚃🚃
Нам нужно удалить третий вагон (с индексом 2).
Применяем операцию
Array.prototype.filter:
stateArray = stateArray.filter((item, index) => index !== 2);
И вуаля, как по волшебству наш поезд (массив состояния) обновляется:
Обновленное состояние поезда: 🚂🚃🚃🚃🚃
Третий вагон успешно удален!
Аккуратненько и эффективно! 🚀
Избегаем ловушек в матрице
Проверка перед удалением
Всегда проверяйте наличие элемента перед его удалением. Это поможет избежать ненужных обновлений состояния и потери элементов из массива:
const removeItemIfExist = (itemToRemove) => {
// Согласитесь, удалять то, чего нет, не имеет смысла
setState(prevState => {
const index = prevState.indexOf(itemToRemove);
return index !== -1 ?
[
...prevState.slice(0, index),
...prevState.slice(index + 1)
] :
prevState;
});
};
Правильная привязка методов
Убедитесь, что методы удаления, например
removeItem, привязаны корректно к контексту вашего компонента. Или используйте стрелочные функции, которые сделают это автоматически:
class MyComponent extends React.Component {
removeItem = (idToRemove) => {
// Стрелочные функции — защитники контекста!
this.setState(prevState => (
prevState.filter(item => item.id !== idToRemove)
));
};
// ...
}
Удаление, управляемое событием
Для реализации удаления на основе событий, получите целевой элемент через
e.target.value из объекта события:
handleRemoveClick = (event) => {
// Увидимся на следующем событии!
const idToRemove = event.target.value;
this.removeItemById(idToRemove);
};
Интеграция с жизненным циклом классовых компонентов
Свяжите функционал удаления с методами жизненного цикла классовых компонентов, чтобы достичь наилучшего результата:
componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
if (this.state.items.length < prevState.items.length) {
// Вот именно, элемент только что покинул нашу "вечеринку массивов"
}
}
Полезные материалы
- Array.prototype.splice() – JavaScript | MDN – Модификация массивов без нарушения состояния.
- Array.prototype.filter() – JavaScript | MDN – Создание нового массива с помощью фильтрации.
- State and Lifecycle – React – Обзор управления состоянием и жизненным циклом в React.
- React.Component – React – Рекомендации по использованию метода setState() для обновления состояния в React.
- javascript – How can I update state.item[1] in state using setState? – Stack Overflow – Советы по обновлению состояния в React.
- Tutorial: Tic-Tac-Toe – React – О важности иммутабельности при управлении состоянием.
- Immutable Update Patterns | Redux – Паттерны для обновления массивов без изменения их исходного состояния, что является ключевой компонентой эффективного управления состоянием.
Ольга Шадрина
React-разработчик