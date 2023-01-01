Удаление элемента из массива state в React: removePeople()

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Быстрый ответ

Для того, чтобы с лёгкостью удалить элемент из массива в состоянии, используйте метод filter в сочетании с функцией setState . При работе со состоянием в React важно передать новую версию массива без удаляемого элемента, ссылаясь на его уникальный идентификатор:

JS Скопировать код const removeItemById = (idToRemove) => { setState(currentState => currentState.filter(item => item.id !== idToRemove)); };

Вызывайте функцию removeItemById , передавая идентификатор удаляемого элемента. Так, метод filter оставит в массиве только те элементы, идентификаторы которых не совпадают с указанным id .

Священное правило иммутабельности данных

React основывается на принципе: "мутации состояния — это плохо". Суть этого принципа кроется в том, что React использует поверхностное сравнение в виртуальном DOM для отслеживания изменений. Мутации могут вызывать неожиданные ошибки и снижать производительность работы с React.

«Войны клонов»: одерживаем победу с помощью оператора расширения

Для сохранения данных в первозданном виде, создайте клон массива с использованием оператора расширения перед внесением изменений:

JS Скопировать код const removeItemByIndex = (indexToRemove) => { // Как "волшебный удар" по массиву setState(prevState => [ ...prevState.slice(0, indexToRemove), ...prevState.slice(indexToRemove + 1) ]); };

В итоге, мы получаем новый массив, в котором отсутствует элемент с индексом indexToRemove .

Использовать метод splice — стоит ли?

Что касается метода splice , он весьма полезен для удаления элементов, но его склонность к мутациям может вызвать проблемы. Поэтому, если вы решите использовать splice , обязательно примените его к клону массива, чтобы оригинальное состояние оставалось нетронутым:

JS Скопировать код // Удаление элементов словно вырезание частей тыквы к Хэллоуину const removeItemBySplice = (indexToRemove) => { setState(prevState => { const newArray = [...prevState]; newArray.splice(indexToRemove, 1); return newArray; }); };

Визуализация

Представьте, что массив состояния — это поезд, а каждый вагон в нём — это элемент массива:

Markdown Скопировать код Исходное состояние поезда: 🚂🚃🚃🚃🚃🚃 Нам нужно удалить третий вагон (с индексом 2).

Применяем операцию Array.prototype.filter :

JS Скопировать код stateArray = stateArray.filter((item, index) => index !== 2);

И вуаля, как по волшебству наш поезд (массив состояния) обновляется:

Markdown Скопировать код Обновленное состояние поезда: 🚂🚃🚃🚃🚃 Третий вагон успешно удален!

Аккуратненько и эффективно! 🚀

Избегаем ловушек в матрице

Проверка перед удалением

Всегда проверяйте наличие элемента перед его удалением. Это поможет избежать ненужных обновлений состояния и потери элементов из массива:

JS Скопировать код const removeItemIfExist = (itemToRemove) => { // Согласитесь, удалять то, чего нет, не имеет смысла setState(prevState => { const index = prevState.indexOf(itemToRemove); return index !== -1 ? [ ...prevState.slice(0, index), ...prevState.slice(index + 1) ] : prevState; }); };

Правильная привязка методов

Убедитесь, что методы удаления, например removeItem , привязаны корректно к контексту вашего компонента. Или используйте стрелочные функции, которые сделают это автоматически:

JS Скопировать код class MyComponent extends React.Component { removeItem = (idToRemove) => { // Стрелочные функции — защитники контекста! this.setState(prevState => ( prevState.filter(item => item.id !== idToRemove) )); }; // ... }

Удаление, управляемое событием

Для реализации удаления на основе событий, получите целевой элемент через e.target.value из объекта события:

JS Скопировать код handleRemoveClick = (event) => { // Увидимся на следующем событии! const idToRemove = event.target.value; this.removeItemById(idToRemove); };

Интеграция с жизненным циклом классовых компонентов

Свяжите функционал удаления с методами жизненного цикла классовых компонентов, чтобы достичь наилучшего результата:

JS Скопировать код componentDidUpdate(prevProps, prevState) { if (this.state.items.length < prevState.items.length) { // Вот именно, элемент только что покинул нашу "вечеринку массивов" } }

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